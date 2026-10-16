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A magyar középpályás is szerepel a Liverpool történetének 100 legjobb labdarúgójáról készült könyvben. Szoboszlai Dominik számára nagyszerű érzés volt kézhez venni a kötetet, a különleges pillanatot a kamerák is megörökítették.

Bekerült a Liverpool történetének 100 legjobb labdarúgója közé Szoboszlai Dominik. A magyar középpályás elmondta, fantasztikus érzés számára a klub legnagyszerűbb játékosairól készült könyvben szerepelni. A különleges pillanatot, amikor a 25 éves futballista először tarthatta kezében az ő életrajzát is tartalmazó kötetet, a kamerák is megörökítették.

Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgója
Szoboszlai Dominik bekerült a Liverpool történetének legjobb labdarúgói közé
Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbjai között

A Liverpool 100 legjobb játékosáról két helyi újságíró, Glenn Price and Chris Shaw írt könyvet, amit a kötetben szereplő labdarúgók már kézhez is vehettek. Erről a klub hivatalos közösségi oldalán jelentek meg felvételek. A csapatkapitány Virgil van Dijk mellett Alisson Becker, Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister is bekerültek az összeállításba.

Nagyszerű érzés szerepelni a könyvben

– fogalmazott a kötettel a kezében Szoboszlai, aki a 99. helyen szerepel a listán. Viccesen meg is jegyezte, hogy ezzel megelőzi csapattársát, a Liverpool 100. legjobbjának tartott Mac Allistert. A magyar középpályásnak annyira megtetszett a könyv, hogy a videó végén meg is kérdezte:

Elvihetem?

Szoboszlai Dominik a csapat elmúlt két mérkőzését combizom-sérülés miatt kihagyta, de a szombati Brentford-Liverpool Premier League-találkozón jó esély van rá, hogy visszatérjen a pályára.

 

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