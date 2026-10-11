Szoboszlai Dominik eddig a Liverpool valamennyi bajnoki meccsén kezdőként lépett pályára a 2026/27-es szezonban. Ez a sorozat most megszakadt, mert a vasárnapi, Manchester City elleni rangadón a keretbe sem jelölte őt Andoni Iraola vezetőedző. Azóta kiderült, miért hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya.
James Pearce, a The Athletic FC Liverpoollal foglalkozó újságírója az X-en bejelentette, a magyar légiós sérüléssel küzd, ezért hiányzik a Liverpool kezdőcsapatából:
"Szoboszlai Dominik ma nem léphet pályára combizom-sérülés miatt" - írta Pearce.
Szoboszlai Dominik sérülése
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a grúzok elleni október 2-i Nemzetek Ligája-meccsen lecserélte Szoboszlait.
"Begörcsölt és nagyon elfáradt a végére. Óriási sprinteket teljesített, nem is tudom, mekkora sebességre volt képes, de nagyon gyors volt" – mondta akkor a kapitány, aki három nappal később az ukránok ellen is lecserélte a hajrában Szoboszlait, aki könnyen lehet, hogy a válogatott meccseken sérült meg a combján.