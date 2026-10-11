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A Liverpool-Manchester City meccs előtt Andoni Iraola vezetőedző kezdőcsapata meglepetést okozott. A spanyol szakember Szoboszlai Dominiket nem csak a kezdőcsapatból, a keretből is mellőzte. Kiderült, miért.

Szoboszlai Dominik eddig a Liverpool valamennyi bajnoki meccsén kezdőként lépett pályára a 2026/27-es szezonban. Ez a sorozat most megszakadt, mert a vasárnapi, Manchester City elleni rangadón a keretbe sem jelölte őt Andoni Iraola vezetőedző. Azóta kiderült, miért hiányzik a magyar válogatott csapatkapitánya.

Liverpool's Dominik Szoboszlai after the Emirates FA Cup, quarter-final match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: Saturday April 4, 2026.
Szoboszlai Dominik sérülés miatt maradt ki a keretből
Fotó: Mike Egerton / PA Wire

James Pearce, a The Athletic FC Liverpoollal foglalkozó újságírója az X-en bejelentette, a magyar légiós sérüléssel küzd, ezért hiányzik a Liverpool kezdőcsapatából:

"Szoboszlai Dominik ma nem léphet pályára combizom-sérülés miatt" - írta Pearce.

Szoboszlai Dominik sérülése

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a grúzok elleni október 2-i Nemzetek Ligája-meccsen lecserélte Szoboszlait.

"Begörcsölt és nagyon elfáradt a végére. Óriási sprinteket teljesített, nem is tudom, mekkora sebességre volt képes, de nagyon gyors volt" – mondta akkor a kapitány, aki három nappal később az ukránok ellen is lecserélte a hajrában Szoboszlait, aki könnyen lehet, hogy a válogatott meccseken sérült meg a combján.

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