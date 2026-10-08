A válogatott szünet után csütörtökön visszatértek Liverpoolba a csapat nemzetközi szereplői, így ismét teljesebb kerettel készülhet Andoni Iraola együttese. A klub az érkezésről képgalériát is közzétett, amelyben Szoboszlai Dominik feltűnő szettje azonnal magára vonta a figyelmet. A magyar válogatott csapatkapitánya ezután már a Manchester City elleni rangadóra kezdte meg a felkészülést társaival.

Szoboszlai Dominik stílusosan tért vissza Liverpoolba Fotó: Liverpool

Liverpool–Manchester City, Premier League

vasárnap, 17:30, Tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominik stílusosan tért vissza Liverpoolba

A Liverpool játékosai a pályán kívül is gyakran magukra vonják a figyelmet, és ez ezúttal sem volt másképp. Szoboszlai Dominik feltűnő, a megszokottnál merészebb szettben érkezett vissza az edzőközpontba a válogatott szünet után.

A magyar középpályás fekete sapkát, szemüveget és egy mintás pólót viselt, amelyre kockás inget vett fel, az összeállítást pedig egy bő szabású, fényes fekete nadrággal tette még karakteresebbé. A megjelenését egy hosszú lánc és egy fekete táska egészítette ki, amelynek sarkában a mezszáma is arannyal volt ráírva.

Már a Manchester Cityre készül Szoboszlai

Szoboszlai a magyar válogatottól tért vissza Angliába. Hétfőn még csapatkapitányként lépett pályára az Ukrajna ellen 2–1-re megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen, majd a válogatott programjának lezárulta után visszautazott Liverpoolba.