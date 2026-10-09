Szoboszlai Dominikék vezetőedzője, Andoni Iraola csütörtökön jó hírt kapott: francia védője, Jérémy Jacquet sikeresen teljesítette az erőnléti tesztet, így hadra fogható állapotba került a Manchester City elleni, vasárnapi mérkőzésen. A baszk trénernek azonban így is főhet a feje, Cody Gakpo és Alexander Isak is kihagyta a meccs előtti edzést. Mindkét játékos a válogatott szünetben sérült meg, és jó eséllyel nem épülnek fel a City elleni rangadóra. Ez komoly gondot jelenthet Iraolának, hiszen Hugo Ekitiké hosszabb távú kiesése miatt a csatárposzton lényegében Isak az egyetlen igazi opciója, míg az alapvetően szélsőnek tartott Gakpo vészmegoldásként szerepelhetne a támadósor csúcsán.

Szoboszlai Dominik ismét kulcsszereplő lehet a Manchester City ellen

Fotó: Mike Egerton / PA Wire

Liverpool-Manchester City: Szoboszlai Dominik csatárt játszhat

Gakpo és Isak hiányában Iraola alaposan felforgathatja a csapat megszokott támadószekcióját. Liverpoolban azt pedzegették, hogy Isak és Gakpo hiányában Wirtz játszhat „hamis kilencest” – visszavont középcsatárt –, ez esetben Szoboszlai foglalhatja el a német posztját támadó középpályásként, ami talán a leginkább testhez álló szerepkör a magyar klasszis számára.

A hírek szerint azonban olyan forgatókönyv is bekövetkezhet, miszerint Szoboszlai lesz a „hamis kilences”, Wirtz pedig marad a helyén.

A magyar válogatott csapatkapitányának egyébként nem teljesen ismeretlen ez a szerepkör, ugyanis 2024 őszén, a Brighton elleni Ligakupa-nyolcaddöntőben játszott először visszavont támadót. Ráadásul a Manchester City ellen is történt már vele ilyen, 2025 februárjában a Premier League-ben. Azt a bajnokit 2-0-ra megnyerte a Liverpool, Szoboszlai gólt és gólpasszt jegyzett a találkozón.

Szoboszlai 2025 februárjában lőtte első gólját a Manchester City ellen a Premier League-ben

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai újra hőssé válhat a Manchester City ellen

A 25 éves játékos kis túlzással a kapusposztot leszámítva szinte már minden pozícióban játszott a Liverpoolban, de ebből nem is szokott nagy ügyet csinálni, ugyanakkor nem visszavont csatárként érzi magát legjobban a pályán. Iraola rendszerében tétmeccsen még nem szerepelt „hamis kilencesként”, ám az előszezonban a baszk tréner már kísérletezett vele ezen a poszton.

Szoboszlai eddig hét tétmeccsen, hat bajnokin és egy Ligakupa-találkozón szerepelt Liverpool-játékosként a Man City ellen, a mérlege két gól és egy gólpassz.

Legemlékeztesebb meccsét idén februárban játszotta ellenük, azon az összecsapáson hatalmas szabadrúgásgólt lőtt, majd a hajrában piros lapot kapott.