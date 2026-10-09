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A Premier League 6. fordulójában Liverpool-Manchester City rangadót rendeznek. A válogatott szünetben több játékos is kidőlt Andoni Iraola csapatából, így Szoboszlai Dominik egy számára nem túl megszokottnak mondható szerepkörbe kényszerülhet Ering Haalandék ellen.

Szoboszlai Dominikék vezetőedzője, Andoni Iraola csütörtökön jó hírt kapott: francia védője, Jérémy Jacquet sikeresen teljesítette az erőnléti tesztet, így hadra fogható állapotba került a Manchester City elleni, vasárnapi mérkőzésen. A baszk trénernek azonban így is főhet a feje, Cody Gakpo és Alexander Isak is kihagyta a meccs előtti edzést. Mindkét játékos a válogatott szünetben sérült meg, és jó eséllyel nem épülnek fel a City elleni rangadóra. Ez komoly gondot jelenthet Iraolának, hiszen Hugo Ekitiké hosszabb távú kiesése miatt a csatárposzton lényegében Isak az egyetlen igazi opciója, míg az alapvetően szélsőnek tartott Gakpo vészmegoldásként szerepelhetne a támadósor csúcsán.

Szoboszlai Dominik ismét kulcsszereplő lehet a Manchester City ellen
Szoboszlai Dominik ismét kulcsszereplő lehet a Manchester City ellen
Fotó: Mike Egerton / PA Wire

Liverpool-Manchester City: Szoboszlai Dominik csatárt játszhat

Gakpo és Isak hiányában Iraola alaposan felforgathatja a csapat megszokott támadószekcióját. Liverpoolban azt pedzegették, hogy Isak és Gakpo hiányában Wirtz játszhat „hamis kilencest” – visszavont középcsatárt –, ez esetben Szoboszlai foglalhatja el a német posztját támadó középpályásként, ami talán a leginkább testhez álló szerepkör a magyar klasszis számára. 

A hírek szerint azonban olyan forgatókönyv is bekövetkezhet, miszerint Szoboszlai lesz a „hamis kilences”, Wirtz pedig marad a helyén.

A magyar válogatott csapatkapitányának egyébként nem teljesen ismeretlen ez a szerepkör, ugyanis 2024 őszén, a Brighton elleni Ligakupa-nyolcaddöntőben játszott először visszavont támadót. Ráadásul a Manchester City ellen is történt már vele ilyen, 2025 februárjában a Premier League-ben. Azt a bajnokit 2-0-ra megnyerte a Liverpool, Szoboszlai gólt és gólpasszt jegyzett a találkozón.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on February 23, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai 2025 februárjában lőtte első gólját a Manchester City ellen a Premier League-ben
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai újra hőssé válhat a Manchester City ellen

A 25 éves játékos kis túlzással a kapusposztot leszámítva szinte már minden pozícióban játszott a Liverpoolban, de ebből nem is szokott nagy ügyet csinálni, ugyanakkor nem visszavont csatárként érzi magát legjobban a pályán. Iraola rendszerében tétmeccsen még nem szerepelt „hamis kilencesként”, ám az előszezonban a baszk tréner már kísérletezett vele ezen a poszton.

Szoboszlai eddig hét tétmeccsen, hat bajnokin és egy Ligakupa-találkozón szerepelt Liverpool-játékosként a Man City ellen, a mérlege két gól és egy gólpassz. 

Legemlékeztesebb meccsét idén februárban játszotta ellenük, azon az összecsapáson hatalmas szabadrúgásgólt lőtt, majd a hajrában piros lapot kapott.

Galéria: Szoboszlai Dominik már többször hőssé vált a Manchester City ellen
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Szoboszlai Dominik 2023 novemberében lépett pályára először Liverpool-Manchester City meccsen

A Liverpool-Manchester City mérkőzés vasárnap 17:30-tól kezdődik az Etihad Stadionban, a rangadót Chris Kavanagh vezeti.

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