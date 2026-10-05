Megtiszteltetésnek érezné és büszkeséggel töltené el Szoboszlai Dominikot, ha egyszer a Liverpool csapatkapitánya lehetne – erről Pécsi Ármin beszélt, aki az Anfieldre igazolva baráti kapcsolatot alakított ki a 25 éves labdarúgóval. A fiatal kapus jelenleg kölcsönben az osztrák Hartbergben véd, de a magyar válogatottnál továbbra is együtt dolgozhat Szoboszlaival.

Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik barátságot kötöttek egymással Liverpoolban

Fotó: Dömötör Csaba

Szoboszlai Dominik segített Pécsi Árminnak

Pécsi Ármin tavaly igazolt Liverpoolba, és elmondása szerint mindenben számíthatott magyar klubtársára, Szoboszlai Dominikra.

Ha bármi történt a pályán vagy azon kívül, ő mindig segített. Az általa képviselt minőségből sokat lehet tanulni, de teljesen hétköznapi dolgokban is segített, például hogy mikor lesz az edzés, hol találkozunk a csapattal, vagy mit vegyek fel a meccsekre. Szóval, még ezekben az apróságokban is mindig úgy éreztem, hogy fordulhatok hozzá

– nyilatkozta az Anfield Watchnak Pécsi Ármin, akinek liverpooli beilleszkedésében sokat segített, hogy valakivel a saját anyanyelvén tudott beszélni. A portál is úgy fogalmazott, hogy a kapus és Szoboszlai barátságot kötöttek egymással.

„Megtiszteltetésnek érezné, ha a Liverpool csapatkapitánya lehetne”

Pécsi Ármin az előző szezonban leginkább a Liverpool U21-es csapatában kapott lehetőséget, a felnőtt csapat kapusait sújtó sérülések miatt többször a kispadra is leülhetett a Premier League-ben, debütálásra viszont végül nem került sor. Jelenleg Ausztriában, a Hartbergnél véd kölcsöben, de azt ő is látja, hogy Liverpoolban és Magyarországon is milyen sokakat foglalkoztat a téma, amiről tucatnyi cikk is megjelent: Szoboszlai Dominik vajon a jövő csapatkapitánya lesz-e az Anfielden? A 25 éves középpályás nyáron hosszabbította meg a szerződését a klubbal, majd a felkészülési mérkőzéseken – Virgil van Dijk távollétében – a karszalagot is megkapta.

Azt hiszem, ez most egy nagy téma. Különösen a liverpoli rajongók, de a magyar szurkolók körében is. Hatalmas dolog lenne. Szerintem számára az a legfontosabb, amit a pályán csinál, és amit képvisel. Úgy gonolom, megtiszteltetésnek és büszkeségnek érezné, ha egy napon a Liverpool csapatkapitánya lenne

– fogalmazott Szoboszlai Dominikról a barátja, Pécsi Ármin.