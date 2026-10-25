Vasárnap ünnepli 26. születésnapját Szoboszlai Dominik, aki néhány év alatt a magyar futball legnagyobb nemzetközi sztárjává nőtte ki magát. A székesfehérvári kezdetektől Salzburgon és Lipcsén át vezetett az útja Liverpoolig, közben pedig a magyar válogatott csapatkapitánya lett. Huszonhat éves korára angol bajnoki címet, német és osztrák trófeákat nyert, megjárta a Bajnokok Ligáját, és ma már nem az a kérdés vele kapcsolatban, hogy képes-e megállni a helyét Európa elitjében. Sokkal inkább az: meddig juthat még.

Ma ünnepli 26. születésnapját Szoboszlai Dominik Fotó: Mediaworks

Már gyerekként is a futball körül forgott minden

Szoboszlai Dominik 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Ma már furcsa is belegondolni, hogy az a gyerek, aki annak idején itthon kezdte rúgni a labdát, 26 évesen a Liverpool játékosa és a magyar válogatott csapatkapitánya. Ráadásul nem csak névleg: évek óta ő az egyik legfontosabb magyar futballista, és lassan Angliában is teljesen természetessé vált, hogy alapemberként számolnak vele.

A futball már nagyon korán az élete középpontjába került. Ebben nagy szerepe volt édesapjának, Szoboszlai Zsoltnak is, aki nemcsak elkísérte a pályán, hanem rengeteget dolgozott vele. Dominik gyerekként sok olyan technikai gyakorlatot végzett, amelyek később is visszaköszöntek a játékában: a labdaátvételeken, a rúgótechnikán, a pontrúgásokon.

Sok időt nem is töltött itthon. Tizenévesen Ausztriába került, előbb a Lieferinghez, majd a Salzburghoz. Ott aztán gyorsan kiderült, hogy bírja a tempót. Nem kellett éveket várni arra, hogy berobbanjon, egyre többet játszott, jöttek a gólok, a gólpasszok, és persze azok a szabadrúgások, amelyekből már akkor is rengeteg veszélyt teremtett. A Salzburgban ráadásul hamar megkapta a nemzetközi lehetőséget is.