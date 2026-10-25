Vasárnap ünnepli 26. születésnapját Szoboszlai Dominik, aki néhány év alatt a magyar futball legnagyobb nemzetközi sztárjává nőtte ki magát. A székesfehérvári kezdetektől Salzburgon és Lipcsén át vezetett az útja Liverpoolig, közben pedig a magyar válogatott csapatkapitánya lett. Huszonhat éves korára angol bajnoki címet, német és osztrák trófeákat nyert, megjárta a Bajnokok Ligáját, és ma már nem az a kérdés vele kapcsolatban, hogy képes-e megállni a helyét Európa elitjében. Sokkal inkább az: meddig juthat még.
Már gyerekként is a futball körül forgott minden
Szoboszlai Dominik 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Ma már furcsa is belegondolni, hogy az a gyerek, aki annak idején itthon kezdte rúgni a labdát, 26 évesen a Liverpool játékosa és a magyar válogatott csapatkapitánya. Ráadásul nem csak névleg: évek óta ő az egyik legfontosabb magyar futballista, és lassan Angliában is teljesen természetessé vált, hogy alapemberként számolnak vele.
A futball már nagyon korán az élete középpontjába került. Ebben nagy szerepe volt édesapjának, Szoboszlai Zsoltnak is, aki nemcsak elkísérte a pályán, hanem rengeteget dolgozott vele. Dominik gyerekként sok olyan technikai gyakorlatot végzett, amelyek később is visszaköszöntek a játékában: a labdaátvételeken, a rúgótechnikán, a pontrúgásokon.
Sok időt nem is töltött itthon. Tizenévesen Ausztriába került, előbb a Lieferinghez, majd a Salzburghoz. Ott aztán gyorsan kiderült, hogy bírja a tempót. Nem kellett éveket várni arra, hogy berobbanjon, egyre többet játszott, jöttek a gólok, a gólpasszok, és persze azok a szabadrúgások, amelyekből már akkor is rengeteg veszélyt teremtett. A Salzburgban ráadásul hamar megkapta a nemzetközi lehetőséget is.
A Bajnokok Ligájában olyan stadionokban játszhatott, amelyekről néhány évvel korábban még csak álmodhatott. Ezek közül az egyik éppen az Anfield volt. 2019-ben még a Salzburg játékosaként érkezett Liverpoolba, később pedig már ő maga mesélt arról, hogy az ottani hangulat rá is nagy hatással volt. Akkor még ellenfélként tapasztalta meg, milyen az Anfield. Néhány évvel később már hazai játékosként futott ki ugyanoda.
Mire Németországba került, már mindenki tudta róla, hogy komoly karrier állhat előtte. 2021 januárjában az RB Leipzig szerződtette, de az első hónapok nem úgy alakultak, ahogy szerette volna. Egy sérülés hosszú időre kivette a játékból, és emiatt a 2021-es Európa-bajnokságot is ki kellett hagynia.
Ez azért is volt különösen fájó, mert előtte néhány hónappal ő lőtte ki a magyar válogatottat az Eb-re. Az Izland elleni pótselejtező 92. percében, 1–1-nél megindult, majd kilőtte a sarkot. Az a gól azóta is az egyik legtöbbet visszajátszott magyar válogatott találat az elmúlt évekből. Nem csoda: egy egész ország Eb-álmát váltotta valóra. A sérülése után Lipcsében újra fel kellett építenie magát, és ez nem ment egyik napról a másikra. Kellett idő, amíg ismét rendszeresen játszott, de amikor visszakerült a csapatba, hamar megmutatta, hogy miért igazolták le. Két Német Kupát nyert a Leipziggel, egyre fontosabb szerepet kapott, és 2023 nyarára már egyértelmű lett, hogy ismét továbblép.
Szoboszlai Dominiket leigazolta a Liverpool
A 70 millió eurós átigazolás hatalmas visszhangot váltott ki, hiszen Szoboszlai ezzel minden idők legdrágább magyar futballistája lett. Liverpoolban ráadásul nincs sok idő a beilleszkedésre, ő mégis gyorsan megtalálta a helyét. A nyolcas mezt választotta, amelyet korábban Steven Gerrard tett legendássá, Jürgen Klopp pedig hamar kiemelte a magyar középpályás önbizalmát és kisugárzását. Nemcsak a lövései és a pontrúgásai miatt számított rá, hanem azért is, mert rengeteget dolgozott a pályán: letámadott, visszazárt, párharcokat vállalt, közben pedig a támadásokból is kivette a részét.
Az első angliai idényében Ligakupát nyert, a következőben pedig már Premier League-bajnok lett a Liverpoollal. Közben a válogatottban is egyre nagyobb teher került rá: Marco Rossi 2022-ben, mindössze 22 évesen nevezte ki csapatkapitánynak. Szoboszlai azóta is azok közé tartozik, akik a nehéz pillanatokban sem bújnak el, legyen szó szabadrúgásról, tizenegyesről vagy egy olyan helyzetről, amikor valakinek magára kell vállalnia a játékot.
A 26. születésnapja ugyanakkor most egy kicsit más lesz, mint ahogy talán tervezte. Szoboszlai sérülés miatt nem léphet pályára vasárnap a Brighton–Liverpool Premier League-mérkőzésen, így ezúttal csak kívülről figyelheti a csapatát. A jó hír, hogy már külön edz, és nincs messze a visszatéréstől. A meccs után viszont alighanem jut majd idő arra is, hogy a családjával és a barátaival megünnepelje a 26. születésnapját.
A sikerekkel együtt a figyelem is egyre nagyobb lett körülötte. Ma már Magyarország egyik legismertebb sportolója, Liverpoolban saját dala van, itthon pedig rengeteg gyerek viseli a mezét. Néhány év alatt Salzburgból Lipcsén át az Anfieldig jutott, közben válogatott csapatkapitány és angol bajnok lett.