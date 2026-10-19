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A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulójában a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool a Gulácsi Péter nevével fémjelzett spanyol bronzérmes Villarrealt fogadja az Anfielden. Andoni Iraolát, a Liverpool vezetőedzőjét a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón azonnal Szoboszlai állapotáról kérdezték, miután a magyar válogatott csapatkapitányát már az első félidőben le kellett cserélni a Brentford elleni bajnokin.

A Manchester City elleni bajnoki vereségre a Liverpool remekül reagált. Andoni Iraola együttese múlt héten 6–3-ra nyert az osztrák LASK Linz vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszában, hétvégén pedig 2–1-re diadalmaskodott a Premier League-ben a hazai pályán mindaddig veretlen Brentford otthonában. Öröm az ürömben, hogy a hétvégi siker vezéráldozatot követelt, ugyanis a sérülésből visszatérő Szoboszlai Dominik mindössze 32 percet tudott játszani, és már az első félidőben le kellett cserélni.

Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétközi BL-meccsét
Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétközi BL-meccsét
Fotó: Glyn Kirk / AFP

A Brentford elleni mérkőzés után Iraola elárulta, hogy Szoboszlai Dominiket nem egy újabb sérülés hátráltatta, hanem egyszerűen még nem gyógyult fel abból a sérülésből, amelyet a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzésein szedett össze.

Szoboszlai Dominik állapotáról kérdezték a Liverpool edzőjét

A Villarreal elleni BL-meccs előtt Ronald Araújo, a Liverpool uruguayi védője, valamint Andoni Iraola, a csapat vezetőedzője válaszolt az újságírók kérdéseire.

Elsőként Araújo érkezett, aki nyolc évet töltött Barcelonában, így jól ismeri a Villarreal csapatát. Az uruguayi védő elárulta, hogy szorgalmasan tanulja az angol nyelvet, ami a fejlődését is szolgálja. Kiemelte, hogy a megérkezése után gyorsan befogadták, amiért rendkívül hálás a csapattársainak és a szurkolóknak. Ezt a lehető legjobb játékkal szeretné meghálálni nekik.

Araújo eredetileg középhátvéd, azonban a Liverpool együttesében jobbhátvédként kell játszania.

„Ez nem jelent problémát, hiszen már korábban is játszottam néhányszor azon a poszton. Amikor úgy döntöttem, hogy ide igazolok, tudtam, hogy a jobbhátvédposzt is az egyik lehetőség lesz számomra, így ez nem jelentett különösebb újdonságot” – mondta az uruguayi játékos, aki hangsúlyozta, hogy jobban érzi magát középen. A legfontosabb viszont az, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a csapatért.

Az előző szezonban Szoboszlai Dominik is hasonló cipőben járt: eredetileg középső középpályás, de a sérülések miatt sokszor a védelem jobb oldalán kellett futballoznia.

Dom fantasztikus játékos. Amint megérkeztem, rögtön láttam, milyen képességekkel rendelkezik. Az ember azonnal megérti, mennyit tud hozzátenni a csapat játékához. Fizikálisan és technikailag is rendkívül erős, és nagyon fontos játékos számunkra, valamint a játékrendszerünk szempontjából is. 

Jelenleg azonban nem számíthatunk rá, és biztosan hiányozni fog nekünk, de vannak más játékosaink, akik a helyére léphetnek. Nagyszerű képességű játékosok alkotják a keretünket, így megvannak azok az embereink, akik pótolni tudják őt” – méltatta a magyar középpályást a Liverpool védője.

Liverpool's Uruguayan defender #33 Ronald Araujo arrives for a press conference at Anfield in Liverpool, north-west England on October 19, 2026, the eve of their UEFA Champions League, league phase football match against Villarreal. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Ronald Araújo érkezése miatt Szoboszlainak sem kell jobbhátvédet játszania
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Bajnokok Ligájával kapcsolatban Araújo úgy vélekedett, hogy rendkívül nehéz sorozatról van szó, amelyben nagyszerű csapatok szerepelnek. Az egyenes kieséses szakaszban pedig már egészen apró dolgok is dönthetnek. Hangsúlyozta, hogy a Liverpool mind a négy sorozatban versenyképes lehet, mert a csapat jó úton jár Andoni Iraola irányításával.

Ezt követően Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője érkezett, akitől az újságírók azonnal Szoboszlai Dominik állapotáról érdeklődtek.

Dom sérülése nem új keletű, ugyanazon a helyen van a probléma. Nem arról van szó, hogy most valami olyan történt volna vele, ami miatt hosszú időt kellene kihagynia. Még egy kis türelemre van szükségünk, amíg teljesen felépül. Többé-kevésbé ugyanabban a helyzetben van, mint a múlt héten” 

– árulta el a baszk szakember a magyar középpályásról, akinek a combhajlítóizmával adódott probléma a Nemzetek Ligája-mérkőzések után.

Szoboszlai távollétében sokan Florian Wirtztől várnák, hogy a hátára vegye a csapatot, de a német sztárjátékos továbbra sem találja a helyét Liverpoolban.

„Két nagyon jól sikerült mérkőzésen van túl: a LASK és a Brentford ellenin. Labdabirtoklásban és labda nélkül is rengeteget segített a csapatnak. Remélem, ezen az úton tudjuk tartani. Mindent alaposan elemzünk és megvizsgálunk, de ha valaki jól teljesít, azt is el kell mondanunk, és el kell ismernünk az érdemeit” – folytatta Iraola, aki hangsúlyozta, hogy a Villarreal ellen nem biztos, hogy a legerősebb kezdőcsapatát küldi pályára, mert még nem mindenki pihente ki a Brentford elleni bajnokit.

„Nagyon sűrű a programunk, ezért mindig csak a következő mérkőzésre összpontosítunk, és így is kell haladnunk. Nem tervezhetünk túlságosan előre, hiszen sérülések is közbejöhetnek. Ezért elsősorban arra figyelünk, hogyan regenerálódnak a játékosok. A Brentford elleni mérkőzés nagyon megterhelő volt, az ellenfelünk alaposan megnehezítette a dolgunkat. Éppen ezért fontos, hogy holnap mindenki, aki a kezdőcsapatban kap helyet, százszázalékos állapotban legyen” – vélekedett.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola attends a press conference at Anfield in Liverpool, north-west England on October 19, 2026, the eve of their UEFA Champions League, league phase football match against Villarreal. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Andoni Iraola, a Liverpool baszk edzője
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Villarreal csapatát az a Iñigo Pérez irányítja, aki korábban Andoni Iraola másodedzője volt a Rayo Vallecano együttesénél, és nem sokon múlt, hogy Bournemouth-ba is vele tartson.

„Nehéz helyzet volt, mert szeretett volna velünk dolgozni Bournemouth-ban, de nem rendelkezett munkavállalási engedéllyel. Később, miután az illetékes bizottság megvizsgálta a vízumkérelmét, rá kellett jönnünk, hogy erre nincs lehetőség. Amikor azonban közölték velünk a döntést, és elutasították a kérelmét, szerencsére adódott számára egy másik lehetőség: átvehette a Rayo Vallecano irányítását” – osztotta meg a történetet kollégájáról, aki az előző szezonban a Konferencia-liga döntőjéig vezette a Rayót.

A Liverpool–Villarreal mérkőzést kedden este 21 órakor rendezik az Anfielden. A találkozó játékvezetője a lengyel Szymon Marciniak lesz. A Liverpool együttesében a magyar válogatott Kerkez Milos vélhetően a kezdőcsapat tagja lesz, míg a másik oldalon a korábbi magyar válogatott Gulácsi Péter játékára is komoly esély van.

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