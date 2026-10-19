A Manchester City elleni bajnoki vereségre a Liverpool remekül reagált. Andoni Iraola együttese múlt héten 6–3-ra nyert az osztrák LASK Linz vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszában, hétvégén pedig 2–1-re diadalmaskodott a Premier League-ben a hazai pályán mindaddig veretlen Brentford otthonában. Öröm az ürömben, hogy a hétvégi siker vezéráldozatot követelt, ugyanis a sérülésből visszatérő Szoboszlai Dominik mindössze 32 percet tudott játszani, és már az első félidőben le kellett cserélni.

Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétközi BL-meccsét

Fotó: Glyn Kirk / AFP

A Brentford elleni mérkőzés után Iraola elárulta, hogy Szoboszlai Dominiket nem egy újabb sérülés hátráltatta, hanem egyszerűen még nem gyógyult fel abból a sérülésből, amelyet a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzésein szedett össze.

Szoboszlai Dominik állapotáról kérdezték a Liverpool edzőjét

A Villarreal elleni BL-meccs előtt Ronald Araújo, a Liverpool uruguayi védője, valamint Andoni Iraola, a csapat vezetőedzője válaszolt az újságírók kérdéseire.

Elsőként Araújo érkezett, aki nyolc évet töltött Barcelonában, így jól ismeri a Villarreal csapatát. Az uruguayi védő elárulta, hogy szorgalmasan tanulja az angol nyelvet, ami a fejlődését is szolgálja. Kiemelte, hogy a megérkezése után gyorsan befogadták, amiért rendkívül hálás a csapattársainak és a szurkolóknak. Ezt a lehető legjobb játékkal szeretné meghálálni nekik.

Araújo eredetileg középhátvéd, azonban a Liverpool együttesében jobbhátvédként kell játszania.

„Ez nem jelent problémát, hiszen már korábban is játszottam néhányszor azon a poszton. Amikor úgy döntöttem, hogy ide igazolok, tudtam, hogy a jobbhátvédposzt is az egyik lehetőség lesz számomra, így ez nem jelentett különösebb újdonságot” – mondta az uruguayi játékos, aki hangsúlyozta, hogy jobban érzi magát középen. A legfontosabb viszont az, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a csapatért.

Az előző szezonban Szoboszlai Dominik is hasonló cipőben járt: eredetileg középső középpályás, de a sérülések miatt sokszor a védelem jobb oldalán kellett futballoznia.

Dom fantasztikus játékos. Amint megérkeztem, rögtön láttam, milyen képességekkel rendelkezik. Az ember azonnal megérti, mennyit tud hozzátenni a csapat játékához. Fizikálisan és technikailag is rendkívül erős, és nagyon fontos játékos számunkra, valamint a játékrendszerünk szempontjából is.

Jelenleg azonban nem számíthatunk rá, és biztosan hiányozni fog nekünk, de vannak más játékosaink, akik a helyére léphetnek. Nagyszerű képességű játékosok alkotják a keretünket, így megvannak azok az embereink, akik pótolni tudják őt” – méltatta a magyar középpályást a Liverpool védője.