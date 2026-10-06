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Négy meccs után hét ponttal áll a Nemzetek Ligájban a magyar labdarúgó-válogatott. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik szerint jó úton járnak.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. Bár az első félidőben jobb volt a rivális, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a nemzeti együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette. A hajrában Roman Jaremcsuk ugyan egyenlített, de a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót. Szoboszlai Dominik elárulta, mit gondol a magyar válogatott jelenlegi helyzetéről:

Szoboszlai Dominik szerint jó úton jár a magyar válogatott
Szoboszlai Dominik szerint jó úton jár a magyar válogatott Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Szoboszlai Dominik köszöni a támogatást

"Jó úton vagyunk, a célunk pedig továbbra is világos! Köszönjük az elképesztő támogatást, otthon és idegenben is! Még nincs vége, novemberben jövünk" - írta Szoboszlai Dominik az X-en.

A sikernek köszönhetően a magyar csapat egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. Magyarország a november 14-i ötödik fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisziben.

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