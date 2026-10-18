Frusztráló látványban volt része a Liverpool szurkolóinak, miután Szoboszlai Dominik a kezdőcsapatban kapott helyet a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, majd félórányi játék után le kellett cserélni. A 25 éves magyar középpályás combizom-sérülés miatt két találkozót is kihagyott a visszatérése előtt, de nem gyógyult meg teljesen. Erről Andoni Iraola vezetőedző beszélt, akit kemény kritikák értek a történtek után.

Szoboszlai Dominikot le kellett cserélni a Brentford-Liverpool mérkőzésen

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Brentford-Liverpool (Premier League)

1-2

Szoboszlai Dominik sérülése miatt kritizálták Andoni Iraolát

Edzett az elmúlt napokban, de nem tudtuk, mennyi játékperce lesz. Nem egy újabb sérülésről van szó, még nem gyógyult meg teljesen

– nyilatkozta a SkySportsnak Andoni Iraola vezetőedző, miután Szoboszlai Dominik félórányi játék után nem tudta folytatni a Brentford elleni mérkőzést. A találkozót a második félidőben emberelőnyben játszó Vörösök 2-1-re megnyerték, a magyar középpályás miatt viszont kemény kritikát kapott a baszk szakember.

Ha nem volt teljesen felkészülve, akkor miért volt a kezdőcsapat tagja egy ilyen fontos meccsen?

– tette fel a kérdést a Rousing the Kop szakírója, James Brooke. Az újságíró hozzátette, Andoni Iraola nyilatkozatából számára úgy tűnik, a baszk szakember teljesen másképp látja a dolgokat.

Szoboszlai Dominik nem az egyetlen Liverpool-játékos, akit sérülés miatt le kellett cserélni a Brentford ellen, Jeremie Frimpong csereként beállva mindössze öt percet tudott játszani. A vezetőedző elmondta, a hollandnak is izomproblémái vannak.