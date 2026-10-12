A Liverpool 3–0-ra kikapott a Manchester Citytől vasárnap, de a rossz hírek a kudarc után is folytatódtak: Andoni Iraola vezetőedző elismerte, a csapat sérült játékosai közül aligha épül fel bárki is a szerdai, LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Ez azt jelenti, hogy Szoboszlai Dominik ausztriai szereplésére minimális az esély.

Szoboszlai Dominik sérülése nehéz helyzetbe hozta a Liverpoolt Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A magyar válogatott középpályás kihagyása vasárnap váratlanul érte a Liverpool szurkolóit. Szoboszlai combizomproblémákkal küzd, és bár a klub az edzéseken igyekezett tehermentesíteni, végül a Manchester City elleni rangadón sem léphetett pályára.

Szoboszlai Dominik sérülése átírta a terveket

Iraola a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy Szoboszlai fáradtan, túlterhelten tért vissza a magyar válogatottól. A szakmai stáb próbált odafigyelni a terhelésére, de a játékos így is kisebb fájdalmat érzett.

„Dom fáradtan és túlterhelten érkezett vissza a válogatottól. Az edzéseken igyekeztünk óvni, de ő valamilyen kisebb fájdalmat érzett” – mondta a vezetőedző, akit a This is Anfield idézett.

A Liverpool helyzetét tovább nehezíti, hogy Alexander Isak és Cody Gakpo sem állhatott rendelkezésre a Manchester City ellen. Ráadásul Iraola szerint a szerdai, ausztriai mérkőzésig egyik sérült visszatérése sem valószínű.

„Tíz nap alatt négy mérkőzést játszunk. Még ha csak kisebb fáradtságról van is szó, nehéz ilyen rövid idő alatt felépülni. Két nap múlva Ausztriába utazunk, ezért úgy gondolom, nehéz lesz, hogy bármelyik játékosunk teljesen rendbe jöjjön” – fogalmazott Iraola.

A Liverpoolra rendkívül sűrű időszak vár: a csapatnak 28 nap alatt nyolc mérkőzést kell lejátszania. A terhelés és a sérülések miatt különösen fontos lesz, hogy Szoboszlai mikor térhet vissza, hiszen a magyar középpályás kulcsszerepet tölt be az együttes játékában.