Hiába nyerte meg szombaton 2–1-re a Brentford elleni bajnokit a Liverpool, a győzelem örömét beárnyékolta Szoboszlai Dominik sérülése. A magyar középpályás két kihagyott mérkőzés után tért vissza Andoni Iraola kezdőcsapatába, ám a 32. percben ismét cserét kért. A lefújás után a baszk szakember elismerte, hogy a 25 éves futballista korábbi combhajlítóizom-problémája újult ki, így újabb kényszerpihenő vár rá.
Az eset különösen kellemetlen, hiszen Szoboszlai állapota már az októberi válogatott mérkőzések után is vitát váltott ki, most pedig egyre többen teszik fel a kérdést: elkerülhető lett volna az újabb sérülés?
A magyar válogatottnál kezdődtek Szoboszlai gondjai?
A magyar csapat szeptember végén és október elején tizenegy nap alatt négy Nemzetek Ligája-mérkőzést játszott. Szoboszlai mindegyiken pályára lépett, a Georgia elleni, október 2-i találkozón azonban Marco Rossinak le kellett cserélnie, mert a középpályás begörcsölt és rendkívül elfáradt. Három nappal később Ukrajna ellen ismét játszott, és csak a hajrában hagyta el a pályát, Liverpoolba visszatérve viszont már nem állt rendelkezésre a Manchester City elleni rangadón.
Iraola akkor arról beszélt, hogy Szoboszlai túlterhelten érkezett vissza a válogatottól, feszülést érzett a combhajlítójában, és az edzéseken sem volt százszázalékos állapotban. A kijelentésekre a Magyar Labdarúgó-szövetség október 12-én közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy a csapatkapitány komoly terhelést követően, de sérülés nélkül tért vissza klubjához.
Marco Rossi a Nemzeti Sportnak adott hétfői interjújában ismét megerősítette ezt az álláspontot.
„Mind a négy mérkőzésen játszani akart, és pályára is lépett. És itt szeretném hangsúlyozni, amikor visszaengedtük Liverpoolba, nem volt sérült, csak fáradt. De a fáradtság teljesen normális velejárója a futballnak, pláne ennyi idő és mérkőzés után” – jelentette ki a szövetségi kapitány.
Rossi az új válogatott versenynaptárat is bírálta, kiemelve, hogy a tíz-tizenegy nap alatt lejátszott négy találkozó akár a klubfutballban megszokottnál is nagyobb terhelést jelenthet.
Túl korán tért vissza Szoboszlai a Liverpoolba?
A Liverpool a Manchester City elleni vereség után a LASK otthonában 6–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen is nélkülözte Szoboszlait. Iraola ekkor még óvatosan fogalmazott: elmondta, hogy a sérült játékosok nincsenek messze a visszatéréstől, de nem tudja megmondani, melyik találkozóra épülnek fel. A Brentford ellen végül mégis kezdőként számított a magyar középpályásra, aki alig több mint fél óra után ismét megsérült.
„Dominik ugyanazt a sérülést érezte, ez nem egy új probléma. Valószínűleg még nem gyógyult meg teljesen, ezért több időre lesz szüksége” – ismerte el Iraola a mérkőzés után.
A baszk edző a Liverpool rendkívül sűrű programjával magyarázta a nehéz helyzetet. Csapata szerda este még Ausztriában játszott, szombaton pedig már Londonban kellett pályára lépnie. Elmondása szerint választania kellett a két mérkőzésen szereplő, kimerült futballisták és a sérülésükből visszatérő, még kérdéses állapotú játékosok között.
A magyarázat azonban nem mindenkit győzött meg. A Liverpoollal foglalkozó This Is Anfield külön cikkben foglalkozott a szurkolói felháborodással, több drukker pedig a szakmai és az orvosi stáb döntését is megkérdőjelezte. Az egyik hozzászóló szerint felesleges kockázatot vállaltak Szoboszlai kezdőcsapatba állításával, amely végül súlyosan visszaütött. Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy combhajlítóizom-sérülés után különösen veszélyes lehet elsietni a visszatérést.
A kérdés jogosan jött elő, ugyanakkor a Liverpool orvosi vizsgálatainak eredményei, illetve a játékos terhelhetőségéről hozott döntés részletei nem nyilvánosak, s így egyelőre azt sem lehet megállapítani, hogy a válogatott mérkőzések, a klubedzések vagy a túl korai visszatérés milyen szerepet játszottak a sérülés kialakulásában és kiújulásában.
Játszhat még idén Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban?
Az újabb sérülés időzítése a nemzeti csapat számára is különösen aggasztó. Magyarország november 14-én Georgia vendégeként, három nappal később pedig Észak-Írország ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában. A két mérkőzésen az A-ligába való visszajutás lehet a tét.
Az első találkozóig október 19-től számítva mindössze 26 nap maradt. Iraola egyelőre nem közölt pontos diagnózist vagy visszatérési időpontot, csupán annyit árult el, hogy Szoboszlait egy ideig nélkülöznie kell a Liverpoolnak.
A magyar középpályás novemberi szereplését így még korai lenne kizárni, de az újabb visszaesés miatt komoly kérdés, mikor kezdheti újra az edzéseket, és mennyi időre lesz szüksége a megfelelő meccsállapot eléréséhez.