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Alig félórányi játék után ismét le kellett cserélni a magyar válogatott csapatkapitányát, akinek a korábbi sérülése a jelek szerint még nem gyógyult meg teljesen. Szoboszlai Dominik újabb kiesése komoly vitát váltott ki Liverpoolban, miközben Marco Rossi és Andoni Iraola nyilatkozatai is kérdéseket vetnek fel a középpályás terhelésével kapcsolatban. Vajon ki a felelős a történtekért, és pályára léphet-e még idén a magyar válogatottban?

Hiába nyerte meg szombaton 2–1-re a Brentford elleni bajnokit a Liverpool, a győzelem örömét beárnyékolta Szoboszlai Dominik sérülése. A magyar középpályás két kihagyott mérkőzés után tért vissza Andoni Iraola kezdőcsapatába, ám a 32. percben ismét cserét kért. A lefújás után a baszk szakember elismerte, hogy a 25 éves futballista korábbi combhajlítóizom-problémája újult ki, így újabb kényszerpihenő vár rá.

Szoboszlai Dominik ismét megsérült, visszatérésének időpontja egyelőre kérdéses
Szoboszlai Dominik ismét megsérült, visszatérésének időpontja egyelőre kérdéses
Fotó: Glyn Kirk/AFP

Az eset különösen kellemetlen, hiszen Szoboszlai állapota már az októberi válogatott mérkőzések után is vitát váltott ki, most pedig egyre többen teszik fel a kérdést: elkerülhető lett volna az újabb sérülés?

A magyar válogatottnál kezdődtek Szoboszlai gondjai?

A magyar csapat szeptember végén és október elején tizenegy nap alatt négy Nemzetek Ligája-mérkőzést játszott. Szoboszlai mindegyiken pályára lépett, a Georgia elleni, október 2-i találkozón azonban Marco Rossinak le kellett cserélnie, mert a középpályás begörcsölt és rendkívül elfáradt. Három nappal később Ukrajna ellen ismét játszott, és csak a hajrában hagyta el a pályát, Liverpoolba visszatérve viszont már nem állt rendelkezésre a Manchester City elleni rangadón.

Iraola akkor arról beszélt, hogy Szoboszlai túlterhelten érkezett vissza a válogatottól, feszülést érzett a combhajlítójában, és az edzéseken sem volt százszázalékos állapotban. A kijelentésekre a Magyar Labdarúgó-szövetség október 12-én közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy a csapatkapitány komoly terhelést követően, de sérülés nélkül tért vissza klubjához.

Marco Rossi a Nemzeti Sportnak adott hétfői interjújában ismét megerősítette ezt az álláspontot.

„Mind a négy mérkőzésen játszani akart, és pályára is lépett. És itt szeretném hangsúlyozni, amikor visszaengedtük Liverpoolba, nem volt sérült, csak fáradt. De a fáradtság teljesen normális velejárója a futballnak, pláne ennyi idő és mérkőzés után” – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Rossi az új válogatott versenynaptárat is bírálta, kiemelve, hogy a tíz-tizenegy nap alatt lejátszott négy találkozó akár a klubfutballban megszokottnál is nagyobb terhelést jelenthet.

Túl korán tért vissza Szoboszlai a Liverpoolba?

A Liverpool a Manchester City elleni vereség után a LASK otthonában 6–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen is nélkülözte Szoboszlait. Iraola ekkor még óvatosan fogalmazott: elmondta, hogy a sérült játékosok nincsenek messze a visszatéréstől, de nem tudja megmondani, melyik találkozóra épülnek fel. A Brentford ellen végül mégis kezdőként számított a magyar középpályásra, aki alig több mint fél óra után ismét megsérült.

„Dominik ugyanazt a sérülést érezte, ez nem egy új probléma. Valószínűleg még nem gyógyult meg teljesen, ezért több időre lesz szüksége” – ismerte el Iraola a mérkőzés után.

A baszk edző a Liverpool rendkívül sűrű programjával magyarázta a nehéz helyzetet. Csapata szerda este még Ausztriában játszott, szombaton pedig már Londonban kellett pályára lépnie. Elmondása szerint választania kellett a két mérkőzésen szereplő, kimerült futballisták és a sérülésükből visszatérő, még kérdéses állapotú játékosok között.

A magyarázat azonban nem mindenkit győzött meg. A Liverpoollal foglalkozó This Is Anfield külön cikkben foglalkozott a szurkolói felháborodással, több drukker pedig a szakmai és az orvosi stáb döntését is megkérdőjelezte. Az egyik hozzászóló szerint felesleges kockázatot vállaltak Szoboszlai kezdőcsapatba állításával, amely végül súlyosan visszaütött. Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy combhajlítóizom-sérülés után különösen veszélyes lehet elsietni a visszatérést.

A kérdés jogosan jött elő, ugyanakkor a Liverpool orvosi vizsgálatainak eredményei, illetve a játékos terhelhetőségéről hozott döntés részletei nem nyilvánosak, s így egyelőre azt sem lehet megállapítani, hogy a válogatott mérkőzések, a klubedzések vagy a túl korai visszatérés milyen szerepet játszottak a sérülés kialakulásában és kiújulásában.

Játszhat még idén Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban?

Az újabb sérülés időzítése a nemzeti csapat számára is különösen aggasztó. Magyarország november 14-én Georgia vendégeként, három nappal később pedig Észak-Írország ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában. A két mérkőzésen az A-ligába való visszajutás lehet a tét.

Az első találkozóig október 19-től számítva mindössze 26 nap maradt. Iraola egyelőre nem közölt pontos diagnózist vagy visszatérési időpontot, csupán annyit árult el, hogy Szoboszlait egy ideig nélkülöznie kell a Liverpoolnak.

A magyar középpályás novemberi szereplését így még korai lenne kizárni, de az újabb visszaesés miatt komoly kérdés, mikor kezdheti újra az edzéseket, és mennyi időre lesz szüksége a megfelelő meccsállapot eléréséhez.

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