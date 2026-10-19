Hiába nyerte meg szombaton 2–1-re a Brentford elleni bajnokit a Liverpool, a győzelem örömét beárnyékolta Szoboszlai Dominik sérülése. A magyar középpályás két kihagyott mérkőzés után tért vissza Andoni Iraola kezdőcsapatába, ám a 32. percben ismét cserét kért. A lefújás után a baszk szakember elismerte, hogy a 25 éves futballista korábbi combhajlítóizom-problémája újult ki, így újabb kényszerpihenő vár rá.

Szoboszlai Dominik ismét megsérült, visszatérésének időpontja egyelőre kérdéses

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Az eset különösen kellemetlen, hiszen Szoboszlai állapota már az októberi válogatott mérkőzések után is vitát váltott ki, most pedig egyre többen teszik fel a kérdést: elkerülhető lett volna az újabb sérülés?

A magyar válogatottnál kezdődtek Szoboszlai gondjai?

A magyar csapat szeptember végén és október elején tizenegy nap alatt négy Nemzetek Ligája-mérkőzést játszott. Szoboszlai mindegyiken pályára lépett, a Georgia elleni, október 2-i találkozón azonban Marco Rossinak le kellett cserélnie, mert a középpályás begörcsölt és rendkívül elfáradt. Három nappal később Ukrajna ellen ismét játszott, és csak a hajrában hagyta el a pályát, Liverpoolba visszatérve viszont már nem állt rendelkezésre a Manchester City elleni rangadón.

Iraola akkor arról beszélt, hogy Szoboszlai túlterhelten érkezett vissza a válogatottól, feszülést érzett a combhajlítójában, és az edzéseken sem volt százszázalékos állapotban. A kijelentésekre a Magyar Labdarúgó-szövetség október 12-én közleményben reagált, hangsúlyozva, hogy a csapatkapitány komoly terhelést követően, de sérülés nélkül tért vissza klubjához.

Marco Rossi a Nemzeti Sportnak adott hétfői interjújában ismét megerősítette ezt az álláspontot.

„Mind a négy mérkőzésen játszani akart, és pályára is lépett. És itt szeretném hangsúlyozni, amikor visszaengedtük Liverpoolba, nem volt sérült, csak fáradt. De a fáradtság teljesen normális velejárója a futballnak, pláne ennyi idő és mérkőzés után” – jelentette ki a szövetségi kapitány.

Rossi az új válogatott versenynaptárat is bírálta, kiemelve, hogy a tíz-tizenegy nap alatt lejátszott négy találkozó akár a klubfutballban megszokottnál is nagyobb terhelést jelenthet.