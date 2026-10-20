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Túl korán lépett pályára az FC Liverpool magyar légiósa. Szoboszlai Dominik sérülése nem jött rendbe, és egy angol oldal szerint a következő két meccset biztosan nem léphet pályára.

A Liverpool a Manchester City elleni vereség után a LASK otthonában 6–3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen is nélkülözte Szoboszlai Dominikot, aki szombaton a Brentford ellen kezdőként küldött pályára Andoni Iraola vezetőedző. Túl korai volt... 

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül nyert a Liverpool az osztrák LASK ellen
Szoboszlai Dominik a következő két meccset kihagyja Fotó: PETER POWELL / AFP

Szoboszlai Dominik sérülése

Nem vált be a kockázat, a 32. percben le kellett cserélni a magyar légióst, és bár nem új sérülésről van szó, 

várhatóan a következő két mérkőzést ki kell hagynia

véli a This is Anfield oldal. Iraola hétfőn óvatosan fogalmazott: a sérült játékosok nincsenek messze a visszatéréstől, de nem tudja megmondani, melyik találkozóra épülnek fel. Ezzel szemben a This is Anfield elég pontosan jósolt...

„Dominik ugyanazt a sérülést érezte, ez nem egy új probléma. Valószínűleg még nem gyógyult meg teljesen, ezért több időre lesz szüksége”ismerte el Iraola a Brentford elleni mérkőzés után.

Ha a This is Anfield értesülés pontos, akkor Szoboszlai kihagyja a kedd esti Villarreal elleni meccset, és vasárnap a Liverpool–Brighton találkozón sem lép pályára. Október 28-án szerdán a Chelsea elleni FA Kupa-meccs vár a Vörösökre, akik aztán november 1-én az Arsenalt fogadják a Premier League rangadóján. Iraola minden bizonnyal az Ágyúsok elleni csatát már Szoboszlaival vívná meg... 

 

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