Újabb hírek érkeztek Szoboszlai Dominik sérüléséről, ami miatt a magyar válogatott csapatkapitánya kihagyta a Liverpool Manchester City elleni rangadóját (0-3). A 25 éves középpályásról később derült ki, hogy combsérüléssel bajlódik, így a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem valószínű a játéka. Angliában azonban már arról írnak, mikor térhet vissza: a legfrissebb hírek szerint Szoboszlai akár már szombaton, a Brentford elleni Premier League-meccsen ismét pályára léphet.
- LASK–Liverpool
- szerda, 18:45, Tv: Sport 1
Szoboszlai Dominik már a hétvégén visszatérhet
Szoboszlai Dominik hiánya csak közvetlenül a Manchester City elleni vasárnapi rangadó előtt vált biztossá. Mint ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar játékos nem került be a Liverpool keretébe, majd kiderült, hogy combizomprobléma miatt nem számíthatott rá Andoni Iraola. Szoboszlai ugyanakkor sérülten sem maradt távol az Anfieldtől: a lelátóról nézte végig a Liverpool 3–0-s vereségét felesége, Buzsik Borka társaságában, mellettük pedig Erling Haaland párja, Isabel Haugseng Johansen foglalt helyet.
Az MLSZ később jelezte, hogy Szoboszlai komoly terhelést kapott a válogatott legutóbbi mérkőzésein, de sérülés nélkül tért vissza Liverpoolba. A fáradtság jelei ugyanakkor már a nemzeti csapatnál is jelentkeztek: Marco Rossi a Georgia elleni találkozón azért cserélte le, mert begörcsölt és nagyon elfáradt, három nappal később azonban Ukrajna ellen ismét közel kilencven percet töltött a pályán.
A Liverpool Echo és a London Standard legfrissebb sérülésjelentése szerint a probléma nem tűnik súlyosnak, a szerdai, LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés azonban még túl korán van Szoboszlai számára. Mindkét angol lap arra számít, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának következő reális visszatérési lehetősége az október 17-i, Brentford elleni idegenbeli Premier League-mérkőzés lehet.