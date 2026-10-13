Újabb hírek érkeztek Szoboszlai Dominik sérüléséről, ami miatt a magyar válogatott csapatkapitánya kihagyta a Liverpool Manchester City elleni rangadóját (0-3). A 25 éves középpályásról később derült ki, hogy combsérüléssel bajlódik, így a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem valószínű a játéka. Angliában azonban már arról írnak, mikor térhet vissza: a legfrissebb hírek szerint Szoboszlai akár már szombaton, a Brentford elleni Premier League-meccsen ismét pályára léphet.

Szoboszlai Dominik akár már szombaton, a Brentford ellen pályára léphet Fotó: MI NEWS / NurPhoto

LASK–Liverpool

szerda, 18:45, Tv: Sport 1

Szoboszlai Dominik már a hétvégén visszatérhet

Szoboszlai Dominik hiánya csak közvetlenül a Manchester City elleni vasárnapi rangadó előtt vált biztossá. Mint ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a magyar játékos nem került be a Liverpool keretébe, majd kiderült, hogy combizomprobléma miatt nem számíthatott rá Andoni Iraola. Szoboszlai ugyanakkor sérülten sem maradt távol az Anfieldtől: a lelátóról nézte végig a Liverpool 3–0-s vereségét felesége, Buzsik Borka társaságában, mellettük pedig Erling Haaland párja, Isabel Haugseng Johansen foglalt helyet.

Az MLSZ később jelezte, hogy Szoboszlai komoly terhelést kapott a válogatott legutóbbi mérkőzésein, de sérülés nélkül tért vissza Liverpoolba. A fáradtság jelei ugyanakkor már a nemzeti csapatnál is jelentkeztek: Marco Rossi a Georgia elleni találkozón azért cserélte le, mert begörcsölt és nagyon elfáradt, három nappal később azonban Ukrajna ellen ismét közel kilencven percet töltött a pályán.