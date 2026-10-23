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A legfrissebb hírek aggodalmat szülnek a szurkolók körében. A Liverpool többi sérült labdarúgójával ellentétben Szoboszlai Dominik visszatérését hatalmas bizonytalanság övezi.

Újabb hírek érkeztek a Liverpool sérüléssel bajlódó labdarúgóiról, köztük Szoboszlai Dominikról is. A combizom-problémákkal küzdő magyar válogatott középpályás hiába tért vissza a Brentford elleni bajnokin, megint nem számíthat rá Andoni Iraola vezetőedző. Voltak olyan sajtóértesülések, miszerint a 25 éves labdarúgó november elején, az Arsenal elleni Premier League-mérkőzésen már visszatérhet, a legfrissebb hírek viszont ennél sokkal bizonytalanabb helyzetet teremtenek.

Szoboszlai Dominikot sérülés miatt le kellett cserélni a Brentford elleni bajnokin
A Liverpool magyar középpályását, Szoboszlai Dominikot sérülés miatt le kellett cserélni a Brentford elleni bajnokin
Fotó: GLYN KIRK / AFP
  • Liverpool-Brighton (Premier League)
  • vasárnap, 15.00, tv: Spíler 1

Szoboszlai Domink mellett Victor Munoz, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké is a sérültek listáján szerepel Liverpoolban. Az egyik helyi portál pedig utánajárt, melyik labdarúgó mikor térhet vissza a pályára. A lap konkrét információkkal szolgált arról, ki melyik hónapban tudhatja maga mögött a problémáit és kerülhet vissza a csapatba, a 25 éves magyar középpályás esetében viszont teljes a bizonytalanság, ami egyre inkább aggodalomra ad okot a szurkolók körében.

Szoboszlai Dominik sérülése

A Liverpool magyar középpályása a kéthetes válogatott szünet után combizom-sérülést szenvedett, emiatt kihagyni kényszerült csapata Manchester City elleni bajnoki mérkőzését, és a LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozót. Andoni Iraola vezetőedző szerint Szoboszlai Dominik túlterhelten érkezett vissza Angliába, de a Magyar Labdarúgó-szövetség tisztázta, hogy a válogatott csapatkapitánya teljesen egészségesen hagyta el a nemzeti csapatot. A drukkerek örömmel fogadták, hogy Szoboszlai Dominik a múlt hétvégén újra ott volt a Vörösök keretében a Brentford elleni Premier League-meccsen, de boldogságuk nem tartott sokáig, amikor a 25 éves labdarúgót félórányi játék után le kellett cserélni. Sőt, felerősödtek az olyan hangok, miszerint a baszk szakembernek nem kellett volna rögtön kezdőbe neveznie Szoboszlait.

Dominik ugyanazt a sérülést érezte, ez nem egy új probléma. Valószínűleg még nem gyógyult meg teljesen, ezért több időre lesz szüksége

– fogalmazott a történtekről Andoni Iraola.

Aggasztóan hat a bizonytalanság

Szoboszlai a Villarreal elleni BL-mérkőzést már kihagyta, de mindenki azt találgatja, mikor épül fel teljesen. Legutóbb a This is Anfield írt arról, hogy a magyar válogatott középpályás még a vasárnapi Liverpool-Brighton találkozón és október 28-án, a Chelsea elleni FA Kupa-meccsen sem lép pályára, de az Arsenal elleni Premier League-rangadót már a 25 éves labdarúgóval vívhatják meg a Vörösök november 1-én.

A legfrissebb hírek azonban ennél aggasztóbban hatnak a szurkolók körében. 

A liverpool.com Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké esetében is megjelölte azt a hónapot, amikor értesüléseik szerint visszatérhetnek a pályára, de Szoboszlai Dominik várható felépülési dátumánál ez áll: ismeretlen. Ez pedig rendkívül nagy bizonytalanságot szült a drukkerek között, akik már alig várják, hogy a 25 éves középpályás visszatérjen, de kizárólag teljesen egészséges állapotban. Azt ugyanis nem szeretnék újra átélni, amit a Brentford elleni bajnokin végignéztek.

A Liverpool sérültjeinek várható visszatérése:

  • Jeremie Frimpong: november
  • Giovanni Leoni: december
  • Conor Bradley: november
  • Hugo Ekitiké: december
  • Szoboszlai Dominik: ismeretlen
  • Victor Munoz: ismeretlen
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