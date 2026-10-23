Újabb hírek érkeztek a Liverpool sérüléssel bajlódó labdarúgóiról, köztük Szoboszlai Dominikról is. A combizom-problémákkal küzdő magyar válogatott középpályás hiába tért vissza a Brentford elleni bajnokin, megint nem számíthat rá Andoni Iraola vezetőedző. Voltak olyan sajtóértesülések, miszerint a 25 éves labdarúgó november elején, az Arsenal elleni Premier League-mérkőzésen már visszatérhet, a legfrissebb hírek viszont ennél sokkal bizonytalanabb helyzetet teremtenek.

A Liverpool magyar középpályását, Szoboszlai Dominikot sérülés miatt le kellett cserélni a Brentford elleni bajnokin

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Liverpool-Brighton (Premier League)

vasárnap, 15.00, tv: Spíler 1

Szoboszlai Domink mellett Victor Munoz, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Conor Bradley és Hugo Ekitiké is a sérültek listáján szerepel Liverpoolban. Az egyik helyi portál pedig utánajárt, melyik labdarúgó mikor térhet vissza a pályára. A lap konkrét információkkal szolgált arról, ki melyik hónapban tudhatja maga mögött a problémáit és kerülhet vissza a csapatba, a 25 éves magyar középpályás esetében viszont teljes a bizonytalanság, ami egyre inkább aggodalomra ad okot a szurkolók körében.

Szoboszlai Dominik sérülése

A Liverpool magyar középpályása a kéthetes válogatott szünet után combizom-sérülést szenvedett, emiatt kihagyni kényszerült csapata Manchester City elleni bajnoki mérkőzését, és a LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozót. Andoni Iraola vezetőedző szerint Szoboszlai Dominik túlterhelten érkezett vissza Angliába, de a Magyar Labdarúgó-szövetség tisztázta, hogy a válogatott csapatkapitánya teljesen egészségesen hagyta el a nemzeti csapatot. A drukkerek örömmel fogadták, hogy Szoboszlai Dominik a múlt hétvégén újra ott volt a Vörösök keretében a Brentford elleni Premier League-meccsen, de boldogságuk nem tartott sokáig, amikor a 25 éves labdarúgót félórányi játék után le kellett cserélni. Sőt, felerősödtek az olyan hangok, miszerint a baszk szakembernek nem kellett volna rögtön kezdőbe neveznie Szoboszlait.

Dominik ugyanazt a sérülést érezte, ez nem egy új probléma. Valószínűleg még nem gyógyult meg teljesen, ezért több időre lesz szüksége

– fogalmazott a történtekről Andoni Iraola.