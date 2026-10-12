A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, Marco Rossinak a neve és nyilatkozata is előkerült Szoboszlai Dominik sérülése kapcsán. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Liverpool középpályása combizomprobléma miatt nem léphetett pályára a Manchester City ellen 3-0-ra elveszített mérkőzésen. Az egyik helyi portál pedig most azt emlegeti, hogy a 25 éves labdarúgó már a nemzeti csapat georgiaik elleni találkozóján is begörcsölt, aztán mégis szinte végigjátszotta az ukránok elleni összecsapást.

Szoboszlai Dominik sérülés miatt nem lépett pályára a Manchester Ciy ellen

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Szoboszlai Dominik sérüléséről beszélt Andoni Iraola

Hiába igyekeztek óvni a Liverpool edzésein Szoboszlai Dominikot, a magyar labdarúgó kisebb fájdalmat érzett a combjában, ezért kényszerült kihagyni a Manchester City elleni bajnokit. Erről Andoni Iraola vezetőedző beszélt a találkozót követően. A baszk szakember megjegyezte, hogy a 25 éves labdarúgó fáradtan érkezett vissza a kéthetes válogatott szünetről.

Dom túlterhelten érkezett vissza a válogatottól. Az edzéseken igyekeztünk óvni, de ő valamilyen kisebb fájdalmat érzett

– mondta a Liverpool vezetőedzője.

A magyar csapatkapitány játékpercei a válogatott szünetben: Ukrajna ellen otthon: 90 perc

Észak-Írország ellen idegenben: 90 perc

Georgia ellen otthon: 80 perc

Ukrajna ellen idegenben: 87 perc

Szoboszlai Dominik a Puskás Arénában végig a pályán volt Ukrajna ellen, csakúgy, mint utána Észak-Írországban, Georgia ellen viszont lecserélte őt a szövetségi kapitány. Ezt a Liverpool Echo is elővette a 25 éves labdarúgó sérülésének kapcsán, megemlítve Marco Rossi nyilatkozatát.

Begörcsölt és nagyon elfáradt a végére. Óriási sprinteket teljesített, nem is tudom, mekkora sebességre volt képes, de nagyon gyors volt –

– mondta az olasz szakember arról, miért cserélte le a georgiaiak ellen Szoboszlait.

A liverpooli portál kiemelte, a magyar középpályás ennek ellenére három nappal később, az Ukrajna elleni második találkozón közel 90 percet játszott.

A témában az Index megkereste a Magyar Labdarúgó-szövetséget is, ahonnan a következő választ kapták:

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott mind a négy kiemelt fontosságú mérkőzésén pályára lépett, ami – ahogy azt a szövetségi kapitány is elmondta – extrém terhelést jelent minden játékos számára. A Liverpool FC vezetőedzője által is említett fáradtság és terhelés jeleit már a válogatottnál is tapasztalta a szakmai stáb, hiszen a Georgia elleni mérkőzésen pont emiatt cserélte le Szoboszlai Dominikot Marco Rossi. A csapatkapitány ugyan komoly terhelést követően, ám sérülés nélkül tért vissza klubcsapatához. Ennek ellentmondót egyébként Andoni Iraola sem mondott nyilatkozatában. Jelenlegi állapotáról további tájékoztatást a Liverpool FC tud adni.

Arról egyelőre nem szólnak a hírek, Szoboszlai Dominiknak pontosan mennyit kell kihagynia, de minden bizonnyal a szerdai LASK elleni Bajnokok Ligája-találkozón még nem játszhat.