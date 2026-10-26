Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Újabb budapesti egyetemen volt bombariadó – megkezdték az épületek kiürítését

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 8 éves Isaac Kearney korábban dalt is énekelt a magyar középpályásnak. A ritka genetikai betegségben szenvedő Liverpool-szurkoló most születésnapja alkalmából köszöntötte Szoboszlai Dominikot, aki hétvégén töltötte be a 26. életévét.

Különleges születésnapi köszöntésben volt része Szoboszlai Dominiknak, aki október 25-én töltötte be a 26. életévét. A nagy Liverpool-szurkoló hírében álló kisfiú, Isaac Kearney videóban üzent az egyik kedvencének, és kívánt neki remek napot.

Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgója
Szoboszlai Dominik a hétvégén töltötte be a 26. életévét
Fotó: Adam Davy / PA Wire

Szoboszlai Dominik születésnapi köszöntésben részesült

Isaac Kearney egy ritka genetikai betegségben szenvedő, úgynevezett Wolf-Hirschhorn-szindrómával született kisfiú, aki rendszeresen tűnt fel az utóbbi években a Liverpool mérkőzésein. Sőt, a közösségi médiába is, ahol különböző tartalmakat gyárt. Egy évvel ezelőtt például nagyon népszerűvé vált az egyik videója, amelyen egy gitárral a kezében énekelt dalt Szoboszlai Dominikról. Most pedig a középpályás születésnapjának alkalmából üzent.

Boldog születésnapot, Dominik! Remélem, remek napod van

– fogalmazott az Instagramra feltöltött videóban Isaac.

Szoboszlai Dominik a Liverpool-Brighton Premier League-mérkőzés napján lett 26 éves, de combizom-sérülése miatt nem lépett pályára a 2-0-ra megnyert találkozón.

Isaac Kearney a Fradi-meccsen

Isaac Kearney nemrég a Ferencváros egyik mérkőzésén is feltűnt. A török Trabzonspor a saját költségén utaztatta Törökországba a 8 éves Liverpool-szurkolót, hogy a magyar rekordbajnok elleni Európa-liga-rájátszás első mérkőzésén újra találkozhasson egyik kedvencével, Mohamed Szalah-val.

Újabb csapás érte a Liverpoolt? Szoboszlairól fontos megjegyzést tett Iraola
Kerkez olyan dicséretet kapott a Liverpool győzelme után, amilyenre még nemigen volt példa
Kerkez Milos remekül futballozott, rangadót nyert a Liverpool

 

Szóljon hozzá!