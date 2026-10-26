Különleges születésnapi köszöntésben volt része Szoboszlai Dominiknak, aki október 25-én töltötte be a 26. életévét. A nagy Liverpool-szurkoló hírében álló kisfiú, Isaac Kearney videóban üzent az egyik kedvencének, és kívánt neki remek napot.

Szoboszlai Dominik a hétvégén töltötte be a 26. életévét

Fotó: Adam Davy / PA Wire

Szoboszlai Dominik születésnapi köszöntésben részesült

Isaac Kearney egy ritka genetikai betegségben szenvedő, úgynevezett Wolf-Hirschhorn-szindrómával született kisfiú, aki rendszeresen tűnt fel az utóbbi években a Liverpool mérkőzésein. Sőt, a közösségi médiába is, ahol különböző tartalmakat gyárt. Egy évvel ezelőtt például nagyon népszerűvé vált az egyik videója, amelyen egy gitárral a kezében énekelt dalt Szoboszlai Dominikról. Most pedig a középpályás születésnapjának alkalmából üzent.

Boldog születésnapot, Dominik! Remélem, remek napod van

– fogalmazott az Instagramra feltöltött videóban Isaac.

Szoboszlai Dominik a Liverpool-Brighton Premier League-mérkőzés napján lett 26 éves, de combizom-sérülése miatt nem lépett pályára a 2-0-ra megnyert találkozón.