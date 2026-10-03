Szoboszlai Dominik remekül futballozott a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. A Liverpool sztárja gólt ugyan nem lőtt, és gólpasszt sem adott, a teljesítményével viszont kiemelkedett a mezőnyből.

Szoboszlai Dominiknak remek meccs volt Georgia ellen

Fotó: Paul Faith / AFP

nyolc kulcspassza volt a találkozón;

11 párharcból kilencet megnyert;

11 hosszú indításából kilenc sikeres volt.

Szoboszlai Dominik üzent a szurkolóknak

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott legfontosabb játékosa, gyakran amiatt is kritika éri Marco Rossi szövetségi kapitányt, hogy folyamatosan a pályán tartja a Liverpool középpályását.

A péntek esti mérkőzésen Szoboszlai azonban csak 80 percet töltött a pályán, így megszakadt egy egészen elképesztő sorozata. A 68-szoros magyar válogatott játékost több mint négy év után cserélték le először tétmeccsen a nemzeti csapatban. Ilyenre legutóbb 2022. szeptember 26-án, egy Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen volt példa.

A találkozó után aztán kiderült, hogy a szövetségi kapitány most sem szívesen hozta le sztárjátékosát.

Azért cseréltem le, mert görcsei voltak. Még akkor is, amikor fáradt, és már a mérkőzés végén járunk, nagyon fontos számunkra a személyisége. A pályán mutatott vezérszerepe rengeteget jelent nekünk”

– méltatta a kapitányt az olasz-magyar szakember.

Szoboszlainak szerencsére nincs komoly baja, ugyanis a találkozó másnapján a közösségi oldalán üzent a szurkolóknak az Ukrajna elleni hétfő esti mérkőzéssel kapcsolatban.

„Emlékezetes este a Puskásban, fontos 3 pont. Büszke vagyok a csapatra és a küzdőszellemre. Köszönjük, hogy mellettünk vagytok! Hétfőn folytatjuk” – írta az Instagramon Szoboszlai Dominik, aki minden bizonnyal Nagyszombatban is játszani fog.

Az ukránok elleni hétfő esti Nemzetek Ligája-mérkőzést a szlovákiai Nagyszombatban rendezik. A 20:45-kor kezdődő találkozó játékvezetője a horvát Igor Pajac lesz.