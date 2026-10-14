Nagyon óvatosnak kell lennie Szoboszlai Dominiknak, Varga Barnabásnak és Sallai Rolandnak is, akik egyaránt combizom-sérülést szenvedtek az utóbbi hetekben. A korábbi válogatott labdarúgó, Éger László az Origo Sportnak elmondta, ez a probléma a húzódástól, a részleges szakadáson át egészen a teljes szakadásig terjedhet – neki pedig sajnálatos módon mindegyikben volt része pályafutása alatt. Az egykori hátvéd szerint, ha valakinek siettetik a visszatérését – mint történt az ő esetében Spanyolországban –, akkor a 2-3 hét kihagyásból akár hónapok is lehetnek.
Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Sallai Roland sérülése
Először Varga Barnabás, majd Sallai Roland, végül pedig Szoboszlai Dominik is combizom-probléma miatt kényszerült pihenőre. A 31 éves csatár egy Görög Kupa-mérkőzésen kapott a combjához, le is kellett cserélni, majd kihagyta a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit. Sallai az utolsó pillanatban került ki Marco Rossi szövetségi kapitány keretéből, és úgy tűnt, műteni kell, ám végül erre nem volt szükség. Szoboszlai pedig a válogatott szünet után dőlt ki. A Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola szóvá is tette, hogy a 25 éves középpályás kimerülten érkezett vissza az Anfieldre, miközben a Magyar Labdarúgó-szövetség tisztázta, a csapatkapitány sérülés nélkül hagyta el a nemzeti együttest.
Éger László: „Nagyon óvatosnak kell lenni!”
Éger László korábbi válogatott labdarúgónak is meggyűlt a baja a combizom-sérüléssel pályafutása során. Az egykori hátvéd kálváriája 2006-ban kezdődött, amikor először részleges-, majd teljes szakadást szenvedett.
Nekem 8 hónapot kivett a pályafutásomból, hogy folyamatosan rászakadtam erre a sérülésre
– emlékezett vissza az Origo Sport megkeresésére Éger László, aki ekkor a spanyol Poli Ejido csapatában játszott. Tapasztalata szerint egy-egy combizom-sérülésnél nagyon óvatos kell lenni, mert gyorsan vissza lehet esni. Ebből pedig hosszú kihagyás alakulhat, az ő esete is ilyen volt.
Én ezután jöttem haza, mert azt mondtam, hogy mindig megcsinálok mindent, amit a klub kér, és nyilván ott rossz dolgot kértek tőlem, mert még nem csinálhattam volna azokat a dolgokat, nem volt kész arra a lábam. Nagyon észnél kell lenni, mert itt gyorsan lehet a 3 hétből 3 hónap, és nem mindegy, hogy 3 meccset hagy ki valaki, vagy 10-et
– mondta az egykori válogatott védő.
Varga Barninál azt olvastam, hogy versenyt futottak az idővel, Szoboszlainál pedig nyilván egy olyan döntést hoztak, hogy nem akartak kockáztatni. Lehet, hogy csak egy kisebb húzódása volt, de inkább nem kockáztatták meg, hogy elveszítsék két hónapra
– fogalmazott Éger László. Véleménye szerint a magyar és nemzetközi labdarúgást is sújtó izomsérülések a túlterhelés miatt vannak.
Rengeteg a mérkőzés, ez nyilván nem tesz jót, mert nem tudsz regenrálódni. És ez most teljesen független attól, hogy válogatott, vagy milyen meccs. Elképesztő módon vannak kimerítve ezek a játékosok. Nem is tudom, honnan merítik az erejüket, vagy hogy csinálják, elképesztő. Szoboszlai Dominiknek látszik, hogy nagyon jó a genetikája, de ennyi mérkőzés lejátszani büntetlenül nem lehet.
Az egykori válogatott labdarúgó tapasztalata, hogy egy-egy ilyen sérülés a felépülést követő két-három edzésen még benne van a fejekben, de a meccsen már egyáltalán nem szokott.
Ha az edzésen már nem érezni a fájdalmat, akkor meccsen már nem nagyon szokott előjönni. Az edzésre kell nagyon fókuszálni, hogy ott milyen munkát végez az ember, és azt milyen intenzitással csinálja
– mondta Éger László.