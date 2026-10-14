Nagyon óvatosnak kell lennie Szoboszlai Dominiknak, Varga Barnabásnak és Sallai Rolandnak is, akik egyaránt combizom-sérülést szenvedtek az utóbbi hetekben. A korábbi válogatott labdarúgó, Éger László az Origo Sportnak elmondta, ez a probléma a húzódástól, a részleges szakadáson át egészen a teljes szakadásig terjedhet – neki pedig sajnálatos módon mindegyikben volt része pályafutása alatt. Az egykori hátvéd szerint, ha valakinek siettetik a visszatérését – mint történt az ő esetében Spanyolországban –, akkor a 2-3 hét kihagyásból akár hónapok is lehetnek.

Varga Barnabás, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is combizom-probléma miatt kényszerült pihenőre

Fotó: Northfoto/AEK Athén

Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Sallai Roland sérülése

Először Varga Barnabás, majd Sallai Roland, végül pedig Szoboszlai Dominik is combizom-probléma miatt kényszerült pihenőre. A 31 éves csatár egy Görög Kupa-mérkőzésen kapott a combjához, le is kellett cserélni, majd kihagyta a magyar válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit. Sallai az utolsó pillanatban került ki Marco Rossi szövetségi kapitány keretéből, és úgy tűnt, műteni kell, ám végül erre nem volt szükség. Szoboszlai pedig a válogatott szünet után dőlt ki. A Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola szóvá is tette, hogy a 25 éves középpályás kimerülten érkezett vissza az Anfieldre, miközben a Magyar Labdarúgó-szövetség tisztázta, a csapatkapitány sérülés nélkül hagyta el a nemzeti együttest.

Éger László: „Nagyon óvatosnak kell lenni!”

Éger László korábbi válogatott labdarúgónak is meggyűlt a baja a combizom-sérüléssel pályafutása során. Az egykori hátvéd kálváriája 2006-ban kezdődött, amikor először részleges-, majd teljes szakadást szenvedett.

Nekem 8 hónapot kivett a pályafutásomból, hogy folyamatosan rászakadtam erre a sérülésre

– emlékezett vissza az Origo Sport megkeresésére Éger László, aki ekkor a spanyol Poli Ejido csapatában játszott. Tapasztalata szerint egy-egy combizom-sérülésnél nagyon óvatos kell lenni, mert gyorsan vissza lehet esni. Ebből pedig hosszú kihagyás alakulhat, az ő esete is ilyen volt.

Én ezután jöttem haza, mert azt mondtam, hogy mindig megcsinálok mindent, amit a klub kér, és nyilván ott rossz dolgot kértek tőlem, mert még nem csinálhattam volna azokat a dolgokat, nem volt kész arra a lábam. Nagyon észnél kell lenni, mert itt gyorsan lehet a 3 hétből 3 hónap, és nem mindegy, hogy 3 meccset hagy ki valaki, vagy 10-et

– mondta az egykori válogatott védő.