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Nem mindennapi elismerést kapott a Liverpool magyar középpályása, ráadásul attól a futballistától, aki maga is két emlékezetes szabadrúgásgóllal sokkolta a Real Madridot. Szoboszlai Dominik nevét Declan Rice mondta ki, amikor a brazil legenda, Roberto Carlos arról kérdezte, kit tart napjaink legjobb szabadrúgáslövőjének. Az Arsenal angol válogatott játékosának ráadásul személyes élménye is van a magyar klasszis egyik legnagyobb találatáról.

A TNT Sports Voice Notes című műsorában hírességek tehettek fel kérdéseket Declan Rice-nak. Az Arsenal 27 éves középpályása többek között a legendás Roberto Carlostól is kapott egy hangüzenetet, amelyben a korábbi brazil válogatott védő arra volt kíváncsi, kit tart jelenleg a világ legjobb szabadrúgáslövőjének. Rice gondolkodás nélkül Szoboszlai Dominikot emelte ki.

Declan Rice szerint jelenleg Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője
Declan Rice szerint jelenleg Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője
Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik a legjobb szabadrúgáslövő

A látottak alapján valószínűleg Szoboszlait kell mondanom a Liverpoolból. Elképesztő szabadrúgásgólokat szerzett, hihetetlen, ahogyan meglövi a labdát, és az is, hogy milyen következetesen képes erre

– dicsérte a magyar válogatott csapatkapitányát az Arsenal sztárja.

Rice ugyanakkor minden idők legjobb szabadrúgáslövőjének magát a kérdezőt nevezte meg.

„Ha viszont minden idők legjobbjáról beszélünk, akkor téged kell mondanom, a Franciaország elleni gólod miatt” – utalt Roberto Carlos 1997-es, egészen elképesztő szabadrúgásgóljára.

Rice Szoboszlai képességeit testközelből is megtapasztalhatta: a magyar futballista 2025 augusztusában, a Liverpool–Arsenal rangadó 83. percében több mint harminc méterről lőtt védhetetlen szabadrúgásgólt, amely 1–0-s győzelmet ért a hazaiaknak, és a Premier League-ben a hónap legszebb góljának is megválasztották.

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