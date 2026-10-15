A Liverpool a Manchester City elleni 3–0-s vereség után szerdán 6–3-ra legyőzte az osztrák LASK-ot a Bajnokok Ligájában, ám mindkét mérkőzésen nélkülöznie kellett Szoboszlai Dominikot. A magyar válogatott csapatkapitánya a legutóbbi nemzetközi szünetet követően combizomproblémával bajlódott, ezért Andoni Iraola nem kockáztatta a játékát. A 25 éves középpályás mellett Alexander Isak és Cody Gakpo sem állt rendelkezésre, most azonban mindhármuk visszatérésére esély nyílhat.

Szoboszlai Dominik visszatérésére hamarosan sor kerülhet

Fotó: liverpoolfc.com

Szoboszlai Dominik már a Brentford ellen visszatérhet

A Liverpool vezetőedzőjét a csütörtöki sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy a három sérült játékos közül bárki bevethető lesz-e a Brentford elleni szombati bajnokin. Iraola ezúttal már biztatóbban nyilatkozott, mint a korábbi mérkőzések előtt.

Ezt még korai megmondani, hiszen holnap még vár ránk egy edzés. Nyilvánvaló, hogy a tegnapi, LASK elleni mérkőzésre még nem álltak készen. Várnunk kell, és meglátjuk. Szerintem még mindig nagyon korai dönteni, de ahogyan a korábbi meccsek előtt azt mondtam, hogy nem bevethetők, ezúttal nyitva hagyom a lehetőséget, igen

– fogalmazott a baszk szakember a Liverpool hivatalos honlapjának beszámolója szerint.

Ez azt jelenti, hogy Szoboszlai esetleges visszatéréséről várhatóan a pénteki edzés után születhet döntés. Iraola egyelőre egyik játékos szereplését sem garantálta, de a korábbi találkozókkal ellentétben már annak lehetőségét sem zárta ki, hogy ismét számíthat rájuk.

A magyar középpályás visszatérése különösen fontos lenne a Liverpool számára, amely rendkívül sűrű időszakot él át. A Vörösök szerdán még Ausztriában szerepeltek a Bajnokok Ligájában, szombaton pedig már a Brentford otthonában vár rájuk újabb nehéz bajnoki.

Iraola újabb változtatásokra készül a Liverpoolnál

A Liverpool vezetőedzője a csapat összeállításáról is beszélt. Iraola szerint a következő hetekben elengedhetetlen lesz a megfelelő rotáció, hiszen a játékosoknak alig marad idejük a regenerálódásra.

„Különösen ebben az időszakban, amikor gyakorlatilag háromnaponta játszunk, sőt néha még ennél is kevesebb időnk van két mérkőzés között, több játékosra van szükségünk. Ezért változtattunk valamennyit a csapaton tegnap. A hétvégén ismét változtatnunk kell, majd újra, amikor három nappal később a Villarreallal találkozunk” – mondta Iraola.

Mindenkire szükségünk van, előbb-utóbb minden játékosra számítani fogunk. Mindenkinek készen kell állnia, mert valószínűleg szükségünk lesz rá

– tette hozzá a baszk szakember.