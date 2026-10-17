Tűkön ülve várják a szurkolók Andoni Iraola vezetőedző csapatának összeállítását a szombati Brentford-Liverpool Premier League-mérkőzésre. Ugyanis ezen a találkozón térhet vissza a pályára Szoboszlai Dominik, aki a Vörösök elmúlt két találkozóját is kihagyni kényszerült combizom-sérülés miatt. A 25 éves középpályás állapota a magyar és a liverpooli drukkereket is lázban tartotta az elmúlt napokban.

Szoboszlai Dominik a Brentford-Liverpool mérkőzésen térhet vissza a sérüléséből

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Brentford-Liverpool (Premier League)

szombat, 16.00, tv: Match 4

Szoboszlai Dominik sérülése

Szoboszlai Dominik egy héttel ezelőtt került ki a Liverpool keretéből a Manchester City elleni Premier League-mérkőzésre – amit a csapat 3-0-ra elveszített. Elsőként James Pearce, a The Athletic újságírója számolt be róla, hogy a magyar középpályás combizom-sérülést szenvedett, amit aztán Andoni Iraola vezetőedző is megerősített.

Dom fáradtan és túlterhelten érkezett vissza a válogatottól. Az edzéseken igyekeztünk óvni, de ő valamilyen kisebb fájdalmat érzett

– mondta a baszk szakember.

Iraola nyilatkozata után Marco Rossi neve is előkerült a liverpooli sajtóban, felidézve a magyar válogatott szövetségi kapitányának szavait arról, miért cserélte le a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen Szoboszlait:

Begörcsölt és nagyon elfáradt a végére.

Liverpoolban felemlegették azt is, a magyar középpályás mindezek ellenére három nappal később, az Ukrajna elleni második találkozón közel 90 percet játszott. A Magyar Labdarúgó-szövetség viszont leszögezte, a csapatkapitány ugyan komoly terhelést követően, ám sérülés nélkül tért vissza klubcsapatához.

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott mind a négy kiemelt fontosságú mérkőzésén pályára lépett, ami – ahogy azt a szövetségi kapitány is elmondta – extrém terhelést jelent minden játékos számára. A Liverpool FC vezetőedzője által is említett fáradtság és terhelés jeleit már a válogatottnál is tapasztalta a szakmai stáb, hiszen a Georgia elleni mérkőzésen pont emiatt cserélte le Szoboszlai Dominikot Marco Rossi. A csapatkapitány ugyan komoly terhelést követően, ám sérülés nélkül tért vissza klubcsapatához. Ennek ellentmondót egyébként Andoni Iraola sem mondott nyilatkozatában. Jelenlegi állapotáról további tájékoztatást a Liverpool FC tud adni.

A Brentford ellen visszatérhet

Szoboszlai Dominik ezt követően a Liverpool hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzését is kihagyta az osztrák LASK ellen, de a csapat nélküle is 6-3-as győzelmet aratott. Közben a friss sajtóhírek már arról szóltak, a magyar középpályás akár már szombaton, a Brentford elleni Premier League-meccsen ismét pályára léphet.