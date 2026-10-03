Szoboszlai Dominik remekül futballozott a mérkőzésen. A Liverpool középpályása ezúttal is igazi kapitányként irányította a nemzeti csapatot, a találkozó után pedig elmondta, hogy a jövőben is olyan küzdőszellemre van szükség, mint amilyet a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutattak.

Szoboszlai Dominik és Giorgi Mamardasvili a lefújás után

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Megvoltak a helyzeteink. Úgy jöttem le az első félidőben, hogy az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Elképesztő első félidőt produkáltunk. Egytől egyig mindenki odatette magát védekezésben, támadásban, agresszivitásban. Megvoltak a helyzeteink, szerintem nem 1–0-nak kellett volna lennie. Ez a küzdőszellem kell, ezért kell mindenki a keretből, hogy aki beáll, ugyanúgy tudjon küzdeni, harcolni, hogy ne kapjunk gólt” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Szoboszlai, akit liverpooli klubtársa, Kerkez Milos első válogatottbeli góljáról is kérdeztek.

Ha valaki megkérdezi, ez lett volna a legutolsó dolog, amire számítok. De örülök, mert ez volt az első gólja a válogatottban. Látszódott, mennyit jelent neki. Még akkor is, ha néha nem ő a legélesebb kés a fiókban, a szívét-lelkét kiteszi a pályára”

– folytatta a 25 éves középpályás, akit négy év után cseréltek le tétmeccsen a nemzeti csapatban.

​Szoboszlai Dominik a válogatott küzdőszellemét dicsérte

Szoboszlai Dominik akár gólt is lőhetett volna, de a második félidőben leadott bombáját liverpooli klubtársa, Giorgi Mamardasvili kiszedte a léc alól.

„A lövésemről beszéltünk. Mondtam neki, hogy ha nem ott áll, akkor valószínűleg gól. Jó ilyen társakkal találkozni válogatott meccseken is” – mondta Szoboszlai.

A csapatkapitány végezetül hangsúlyozta, hogy az első félidőben mutatott játékot mindenképpen tovább kell vinniük a folytatásban, és ugyanez a végsőkig tartó küzdőszellem kell mindenkitől.

A 33 éves Nagy Zsolt több mint egy év után kezdett ismét a nemzeti csapatban, és remek játékkal hálálta meg Marco Rossi bizalmát.

„Csodálatos érzés. Nagyon örülök a győzelemnek, remélem, boldog pillanatokat tudtunk adni a szurkolóknak. A 18-as a szerencseszámom, és a 18-as szám végigkísérte az egész napomat.

Valahogy éreztem, hogy ez a mi napunk lesz. Apait-anyait beletett az egész csapat, és végre a szerencse is mellénk állt. Beszéltünk róla, hogy a címer miatt is felelősséget kell vállalnunk, amit úgy érzem, méltó módon megtettünk.

Bírtam volna még, mert nagyon fel voltam pörögve, taktikai okokból cseréltek le. Örülök, hogy győztes meccsen térhettem vissza” – nyilatkozta a Puskás Akadémia játékosa, aki legutóbb 2025. szeptember 9-én, a portugálok elleni vb-selejtezőn kezdett a válogatottban.