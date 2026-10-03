Szoboszlai Dominik remekül futballozott a mérkőzésen. A Liverpool középpályása ezúttal is igazi kapitányként irányította a nemzeti csapatot, a találkozó után pedig elmondta, hogy a jövőben is olyan küzdőszellemre van szükség, mint amilyet a Georgia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutattak.
„Megvoltak a helyzeteink. Úgy jöttem le az első félidőben, hogy az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Elképesztő első félidőt produkáltunk. Egytől egyig mindenki odatette magát védekezésben, támadásban, agresszivitásban. Megvoltak a helyzeteink, szerintem nem 1–0-nak kellett volna lennie. Ez a küzdőszellem kell, ezért kell mindenki a keretből, hogy aki beáll, ugyanúgy tudjon küzdeni, harcolni, hogy ne kapjunk gólt” – mondta az M4 Sport kamerája előtt Szoboszlai, akit liverpooli klubtársa, Kerkez Milos első válogatottbeli góljáról is kérdeztek.
Ha valaki megkérdezi, ez lett volna a legutolsó dolog, amire számítok. De örülök, mert ez volt az első gólja a válogatottban. Látszódott, mennyit jelent neki. Még akkor is, ha néha nem ő a legélesebb kés a fiókban, a szívét-lelkét kiteszi a pályára”
– folytatta a 25 éves középpályás, akit négy év után cseréltek le tétmeccsen a nemzeti csapatban.
Szoboszlai Dominik a válogatott küzdőszellemét dicsérte
Szoboszlai Dominik akár gólt is lőhetett volna, de a második félidőben leadott bombáját liverpooli klubtársa, Giorgi Mamardasvili kiszedte a léc alól.
„A lövésemről beszéltünk. Mondtam neki, hogy ha nem ott áll, akkor valószínűleg gól. Jó ilyen társakkal találkozni válogatott meccseken is” – mondta Szoboszlai.
A csapatkapitány végezetül hangsúlyozta, hogy az első félidőben mutatott játékot mindenképpen tovább kell vinniük a folytatásban, és ugyanez a végsőkig tartó küzdőszellem kell mindenkitől.
A 33 éves Nagy Zsolt több mint egy év után kezdett ismét a nemzeti csapatban, és remek játékkal hálálta meg Marco Rossi bizalmát.
„Csodálatos érzés. Nagyon örülök a győzelemnek, remélem, boldog pillanatokat tudtunk adni a szurkolóknak. A 18-as a szerencseszámom, és a 18-as szám végigkísérte az egész napomat.
Valahogy éreztem, hogy ez a mi napunk lesz. Apait-anyait beletett az egész csapat, és végre a szerencse is mellénk állt. Beszéltünk róla, hogy a címer miatt is felelősséget kell vállalnunk, amit úgy érzem, méltó módon megtettünk.
Bírtam volna még, mert nagyon fel voltam pörögve, taktikai okokból cseréltek le. Örülök, hogy győztes meccsen térhettem vissza” – nyilatkozta a Puskás Akadémia játékosa, aki legutóbb 2025. szeptember 9-én, a portugálok elleni vb-selejtezőn kezdett a válogatottban.
Szintén remekül futballozott a 20 éves Tóth Alex, aki először kezdett az idei Nemzetek Ligája-sorozatban.
„Nagyon örülök az első győzelemnek, nagyon sok melót tettünk bele már az előző meccseken is. Szerintem most jó játékkal tudtunk nyerni. Mindenki nyerni akart, persze az előző meccseken is, csak most ült minden. Mindenki tette a dolgát, le a kalappal a srácok előtt.
A Mister bízik mindenkiben, aki itt van. Én is köszönöm neki a bizalmat, hiszen tudjuk, milyen helyzetben vagyok. Ma mindenki bebizonyította, hogy miért van itt. Egy ilyen meccs sokat segít mentálisan, ilyenkor mindig boldog és büszke vagyok, hogy képviselhetem a magyar csapatot”
– mondta a találkozó után Tóth Alex, aki az idei szezonban mindössze 45 percnyi játéklehetőséget kapott a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatában.
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