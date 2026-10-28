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Szerdán este az angol labdarúgó Ligakupa nyolcaddöntőjében a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a Chelsea-t fogadja az Anfielden. Szoboszlai minden bizonnyal kihagyja a találkozót combizomhajlító-sérülése miatt, és az is előfordulhat, hogy Kerkez sem lesz ott a Liverpool kezdőcsapatában, miközben múlt hétvégén csapata egyik legjobbja volt.

Szoboszlai Dominik szerdán biztosan hiányozni fog a Liverpool kezdőcsapatából. A magyar válogatott csapatkapitánya a Nemzetek Ligája-mérkőzések után két találkozót is kénytelen volt kihagyni combizomhajlító-sérülés miatt. Október 17-én aztán visszatért a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, de a találkozó 32. percében leült a földre, mert nem tudta folytatni a játékot.

Szoboszlai Dominik visszatérését nagy valószínűséggel nem fogják siettetni
Szoboszlai Dominik visszatérését nagy valószínűséggel nem fogják siettetni
Fotó: Daniel Weir / Sport Press Photo via ZUMA Press
  • Angol Ligakupa, nyolcaddöntő
  • Liverpool–Chelsea (tv: Match4)
  • Időpont: október 28., 21:00
  • Helyszín: Anfield
  • Játékvezető: Darren England

Andoni Iraola, a Liverpool edzője azt mondta, hogy Szoboszlai sérülése nem új keletű, és nem is súlyosbodott, csupán egy kicsit türelmesebbnek kell lenniük, amíg a játékos teljesen felépül. A Brentford elleni bajnoki után Szoboszlai kihagyta a Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést, majd a Brighton ellen 2–0-ra megnyert Premier League-találkozót is. A múlt heti BL-meccs után Vinny O’Connor, a Sky Sports egyik riportere arról számolt be, hogy Szoboszlainak legrosszabb esetben három mérkőzést kell kihagynia.

Szoboszlai Dominik 12 pontot remél a következő négy meccsen
20260531 Budapest Red Bull Four 2 Score esemény. Fotó: Tumbász Hédi (TUM) MW Bulvár képen: Szoboszlai Dominik
Galéria: Így változott meg Szoboszlai Dominik az évek alatt
Fotó: AFP
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Így változott meg Szoboszlai Dominik az évek alatt

A 26. születésnapját múlt vasárnap ünneplő Szoboszlai a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, így Iraola nagy valószínűséggel nem kockáztatja meg a szerepeltetését a Chelsea ellen, már csak azért sem, mert vasárnap a bajnoki címvédő Arsenal látogat az Anfieldre.

Szoboszlai és Kerkez is pihenőt kap a Chelsea elleni rangadón?

A Liverpool edzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy a bokájára rúgást kapó Florian Wirtz állapotát illetően optimista, Szoboszlai Dominik és a szintén sérüléssel bajlódó Victor Munoz esetében viszont még nagy a bizonytalanság.

„Nem akarok nemet mondani, de nehezebb a helyzet, mint Floriannal. Dominik és Victor esetében nem akarom azt mondani, hogy biztosan nem játszanak, de a sérülésük bonyolultabb" ” – fogalmazott a Liverpool vezetőedzője.

Iraola hangsúlyozta, mindenképpen lesznek változások a csapat összeállításában, de versenyképesek akarnak maradni és nyerni szeretnének. 

Meccsről meccsre próbálunk változtatni. Ott akarunk lenni a következő fordulóban” 

– tűzte ki a célt a baszk szakember. Hozzátette, minden topcsapatnak rotálnia kell. Néha sérülés miatt, máskor taktikai okokból.

Szoboszlai Dominik nagy valószínűséggel a keretben sem lesz ott a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzésen, Kerkez Milosra viszont biztosan számíthat a Liverpool edzője. Már csak az a kérdés, hogy Iraola mennyire akarja terhelni a 22 éves balhátvédet az Arsenal elleni rangadó előtt.

A magyar válogatott játékos a hétvégi, Brighton elleni rangadón csapata egyik legjobbja volt. Remek értékeléseket kapott a liverpooli lapoktól, amelyek többnyire azt emelték ki vele kapcsolatban, hogy a tőle szokatlanul érett játékával rukkolt elő.

Ha a sormintát nézzük, akkor Kerkez Milos kispados lehet a szerdai találkozón, ugyanis az elmúlt hetekben rendre kihagyta a hétközi mérkőzéseket.

  • Október 11-én kezdő volt a Manchester City elleni bajnokin.
  • Október 14-én végig a kispadon ült a LASK Linz elleni BL-meccsen.
  • Október 17-én végigjátszotta a Brentford elleni PL-meccset.
  • Október 20-án végig a kispadon ült a Villarreal elleni BL-összecsapáson.
  • Október 25-én végigjátszotta a Brighton elleni Premier League-rangadót.
Brighton's Paraguayan midfielder #25 Diego Gomez (L) vies with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on October 25, 2026. (Photo by Paul Currie / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos a Liverpool egyik legjobbja volt a Brighton elleni meccsen
Fotó: Paul Currie / AFP

Ha a leírtakból indulunk ki, arra következtethetünk, hogy Kerkez Milos ismét kispados lehet egy hétközi mérkőzésen, hogy frissebben várhassa a hétvégi bajnoki rangadót a Premier League egyik legjobb csapata ellen.

Gyorsan követik egymást a mérkőzések, de profik vagyunk. A keretünkben megvan a minőség, de nagyon komolyan kell vennünk a regenerációt, minden azon múlik. Igazából nincs sok időnk edzeni és felkészülni a következő mérkőzésre” 

nyilatkozta nemrég Kerkez Milos, aki a jelek szerint rendkívül tudatosan készül.

 

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