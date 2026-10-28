A 26. születésnapját múlt vasárnap ünneplő Szoboszlai a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, így Iraola nagy valószínűséggel nem kockáztatja meg a szerepeltetését a Chelsea ellen, már csak azért sem, mert vasárnap a bajnoki címvédő Arsenal látogat az Anfieldre.

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A Liverpool edzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy a bokájára rúgást kapó Florian Wirtz állapotát illetően optimista, Szoboszlai Dominik és a szintén sérüléssel bajlódó Victor Munoz esetében viszont még nagy a bizonytalanság.

„Nem akarok nemet mondani, de nehezebb a helyzet, mint Floriannal. Dominik és Victor esetében nem akarom azt mondani, hogy biztosan nem játszanak, de a sérülésük bonyolultabb" ” – fogalmazott a Liverpool vezetőedzője.

Iraola hangsúlyozta, mindenképpen lesznek változások a csapat összeállításában, de versenyképesek akarnak maradni és nyerni szeretnének.

Meccsről meccsre próbálunk változtatni. Ott akarunk lenni a következő fordulóban”

– tűzte ki a célt a baszk szakember. Hozzátette, minden topcsapatnak rotálnia kell. Néha sérülés miatt, máskor taktikai okokból.