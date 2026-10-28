Szoboszlai Dominik szerdán biztosan hiányozni fog a Liverpool kezdőcsapatából. A magyar válogatott csapatkapitánya a Nemzetek Ligája-mérkőzések után két találkozót is kénytelen volt kihagyni combizomhajlító-sérülés miatt. Október 17-én aztán visszatért a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, de a találkozó 32. percében leült a földre, mert nem tudta folytatni a játékot.
- Angol Ligakupa, nyolcaddöntő
- Liverpool–Chelsea (tv: Match4)
- Időpont: október 28., 21:00
- Helyszín: Anfield
- Játékvezető: Darren England
Andoni Iraola, a Liverpool edzője azt mondta, hogy Szoboszlai sérülése nem új keletű, és nem is súlyosbodott, csupán egy kicsit türelmesebbnek kell lenniük, amíg a játékos teljesen felépül. A Brentford elleni bajnoki után Szoboszlai kihagyta a Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést, majd a Brighton ellen 2–0-ra megnyert Premier League-találkozót is. A múlt heti BL-meccs után Vinny O’Connor, a Sky Sports egyik riportere arról számolt be, hogy Szoboszlainak legrosszabb esetben három mérkőzést kell kihagynia.
A 26. születésnapját múlt vasárnap ünneplő Szoboszlai a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, így Iraola nagy valószínűséggel nem kockáztatja meg a szerepeltetését a Chelsea ellen, már csak azért sem, mert vasárnap a bajnoki címvédő Arsenal látogat az Anfieldre.
Szoboszlai és Kerkez is pihenőt kap a Chelsea elleni rangadón?
A Liverpool edzője a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy a bokájára rúgást kapó Florian Wirtz állapotát illetően optimista, Szoboszlai Dominik és a szintén sérüléssel bajlódó Victor Munoz esetében viszont még nagy a bizonytalanság.
„Nem akarok nemet mondani, de nehezebb a helyzet, mint Floriannal. Dominik és Victor esetében nem akarom azt mondani, hogy biztosan nem játszanak, de a sérülésük bonyolultabb" ” – fogalmazott a Liverpool vezetőedzője.
Iraola hangsúlyozta, mindenképpen lesznek változások a csapat összeállításában, de versenyképesek akarnak maradni és nyerni szeretnének.
Meccsről meccsre próbálunk változtatni. Ott akarunk lenni a következő fordulóban”
– tűzte ki a célt a baszk szakember. Hozzátette, minden topcsapatnak rotálnia kell. Néha sérülés miatt, máskor taktikai okokból.
Szoboszlai Dominik nagy valószínűséggel a keretben sem lesz ott a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzésen, Kerkez Milosra viszont biztosan számíthat a Liverpool edzője. Már csak az a kérdés, hogy Iraola mennyire akarja terhelni a 22 éves balhátvédet az Arsenal elleni rangadó előtt.
A magyar válogatott játékos a hétvégi, Brighton elleni rangadón csapata egyik legjobbja volt. Remek értékeléseket kapott a liverpooli lapoktól, amelyek többnyire azt emelték ki vele kapcsolatban, hogy a tőle szokatlanul érett játékával rukkolt elő.
Ha a sormintát nézzük, akkor Kerkez Milos kispados lehet a szerdai találkozón, ugyanis az elmúlt hetekben rendre kihagyta a hétközi mérkőzéseket.
- Október 11-én kezdő volt a Manchester City elleni bajnokin.
- Október 14-én végig a kispadon ült a LASK Linz elleni BL-meccsen.
- Október 17-én végigjátszotta a Brentford elleni PL-meccset.
- Október 20-án végig a kispadon ült a Villarreal elleni BL-összecsapáson.
- Október 25-én végigjátszotta a Brighton elleni Premier League-rangadót.
Ha a leírtakból indulunk ki, arra következtethetünk, hogy Kerkez Milos ismét kispados lehet egy hétközi mérkőzésen, hogy frissebben várhassa a hétvégi bajnoki rangadót a Premier League egyik legjobb csapata ellen.
Gyorsan követik egymást a mérkőzések, de profik vagyunk. A keretünkben megvan a minőség, de nagyon komolyan kell vennünk a regenerációt, minden azon múlik. Igazából nincs sok időnk edzeni és felkészülni a következő mérkőzésre”
– nyilatkozta nemrég Kerkez Milos, aki a jelek szerint rendkívül tudatosan készül.