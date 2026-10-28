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Szerdán este az angol labdarúgó Ligakupa nyolcaddöntőjében a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a Chelsea csapatát fogadja az Anfielden. Szoboszlai sérülése miatt kihagyta a Liverpool legutóbbi bajnokiját, Kerkez viszont csapata egyik legjobbja volt az előző mérkőzésen. Andoni Iraola a mérkőzés előtt elmondta, hogy valószínűleg pihentetni fogja néhány kulcsemberét, így fennállt annak a veszélye, hogy egyetlen magyar sem lesz a Liverpool kezdőcsapatában.

Szoboszlai Dominik a Nemzetek Ligája-mérkőzések után két találkozót is kénytelen volt kihagyni a Liverpool csapatában combizomhajlító-sérülés miatt. Október 17-én aztán visszatért a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, de a találkozó 32. percében leült a földre, mert nem tudta folytatni a játékot.

Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétközi BL-meccsét
Szoboszlai Dominik elsiette a Liverpoolba való visszatérését
Fotó: Glyn Kirk / AFP
  • Liverpool–Chelsea (tv: Match4)
  • Időpont: október 28., 21:00
  • Helyszín: Anfield
  • Játékvezető: Darren England

Andoni Iraola, a Liverpool edzője azt mondta, hogy Szoboszlai sérülése nem új keletű, és nem is súlyosbodott, csupán egy kicsit türelmesebbnek kell lenniük, amíg a játékos teljesen felépül. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a baszk szakember ugyan nem jelentette ki, hogy Szoboszlai nem fog játszani, de erősen célzott erre.

Nem akarok nemet mondani, de nehezebb a helyzet, mint Floriannal. Dominik és Victor esetében nem akarom azt mondani, hogy biztosan nem játszanak, de a sérülésük bonyolultabb” 

– fogalmazott a Liverpool vezetőedzője, amikor Florian Wirtz, Victor Munoz, valamint Szoboszlai Dominik állapotáról kérdezték.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kihagyja a Chelsea elleni meccset

Iraola a találkozó előtt hangsúlyozta, hogy minden topcsapatnak rotálnia kell, néha sérülések miatt, máskor pedig taktikai okokból, ez pedig Kerkez Milosra is vonatkozott, aki az elmúlt hetekben rendre a kispadon töltötte a Liverpool hétközi meccseit.

  • Október 11-én kezdő volt a Manchester City elleni bajnokin.
  • Október 14-én végig a kispadon ült a LASK Linz elleni BL-meccsen.
  • Október 17-én végigjátszotta a Brentford elleni PL-meccset.
  • Október 20-án végig a kispadon ült a Villarreal elleni BL-összecsapáson.
  • Október 25-én végigjátszotta a Brighton elleni Premier League-rangadót.

Kerkez Milos most nem csak nem került be a kezdőbe, hanem még a kispadon sincs ott, ami minden bizonnyal azt jelenti, hogy hétvégére pihentetik, amikor a Liverpool a bajnoki címvédő Arsenal fogadja majd az Anfielden.

A Liverpool kezdőcsapata:
Mamardashvili – Araujo, Gomez, Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas

 

 

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