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Nincs könnyű helyzetben Andoni Iraola, ugyanis folyamatosan esnek ki a kulcsjátékosai. A Liverpool edzője a keddi, Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen biztosan nem számíthat Szoboszlai Dominikre, emellett pedig hosszabb ideig nélkülöznie kell a holland válogatott Jeremie Frimpongot is.

Szoboszlai Dominik a hétvégi, Brentford elleni Premier League-mérkőzésen ráérzett a combhajlítóizmára, így már a találkozó 32. percében le kellett cserélni. A magyar válogatott csapatkapitányának sérüléséről a Liverpool edzője azt mondta, hogy valószínűleg nem kell sokat kihagynia, de a visszatérésével kapcsolatban még egy kis türelemre van szükség.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) leaves the game after picking up an injury during the English Premier League football match between Brentford and Liverpool at the Gtech Community Stadium in London on October 17, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik biztosan nem játszhat a Villarreal ellen
Fotó: Glyn Kirk / AFP
  • Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló
  • Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol)
  • október 20., Anfield, 21:00 (RTL+)

Szoboszlai tehát hamarosan ismét bevethető lehet, a holland válogatott Jeremie Frimpongnak viszont várhatóan hosszabb időt kell kihagynia.

Szoboszlai után újabb kulcsjátékost veszített el a Liverpool

Frimpong a szünetben állt be a Brentford elleni mérkőzésen, azonban neki is megsérült a combhajlítóizma, így hat perc játék után le kellett jönnie a pályáról.

Jeremie újabb izomsérülést szenvedett. A sérülés két-három perccel a pályára lépése után történt, így nehéz előre megjósolni, mi várható. Meg kell várnunk, amíg felépül, de nehéz lesz visszatérnie a novemberi válogatott szünet előtt” 

mondta Andoni Iraola a Villarreal elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a baszk szakember sokkal bizakodóbb Szoboszlai Dominik állapotával kapcsolatban.

„Ugyanott tart, ahol a múlt héten. Nem súlyosbodott a sérülése. Egyszerűen egy kicsit türelmesebbnek kell lennünk, amíg teljesen felépül, de nem arról van szó, hogy még nagyon sokáig kellene várnunk a visszatérésére. Nagyra értékelem, hogy a minap vállalta a játékot, és szeretett volna segíteni egy nehéz mérkőzésen, amelyről előre tudtuk, hogy rendkívül fizikális lesz” – dicsérte a magyar középpályás hozzáállását a Liverpool edzője.

Ryan Gravenberch a Villarreal ellen visszatérhet a csapatba, miután eltiltás miatt kihagyta a Brentford elleni győzelmet. Cody Gakpo pedig szintén újra bevethető lehet a bokasérülését követően, miután szombaton még nem állt be csereként.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates with Liverpool's Dutch defender #30 Jeremie Frimpong scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Jeremie Frimpong és Szoboszlai Dominik sem játszhat kedden este 
Fotó: Thibaud Moritz / AFP

A keddi mérkőzés lesz a Liverpool negyedik találkozója tíz napon belül. Iraola jelezte, hogy több helyen is változtathat a kezdőcsapaton, hogy elkerülje a játékosok túlzott terhelését.

„Nem lehet mindent előre megtervezni. Az előző mérkőzésen elveszítettük Domot és Frimpongot. Mindig csak a következő találkozóra összpontosítunk, és igyekszünk felmérni, hogyan regenerálódtak a játékosok a legutóbbi mérkőzés után” – fogalmazott Iraola.

A Liverpool a novemberi válogatott szünet előtt hat mérkőzést játszik. A sorozat kedden, az Anfielden rendezett, Villarreal elleni Bajnokok Ligája-találkozóval kezdődik, amelyet a Brighton & Hove Albion, a Chelsea és az Arsenal elleni hazai mérkőzések követnek. Ezután a csapat a Bajnokok Ligájában a török Fenerbahçéhoz látogat, majd a Crystal Palace otthonában lép pályára.

 

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