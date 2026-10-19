Szoboszlai Dominik a hétvégi, Brentford elleni Premier League-mérkőzésen ráérzett a combhajlítóizmára, így már a találkozó 32. percében le kellett cserélni. A magyar válogatott csapatkapitányának sérüléséről a Liverpool edzője azt mondta, hogy valószínűleg nem kell sokat kihagynia, de a visszatérésével kapcsolatban még egy kis türelemre van szükség.
- Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló
- Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol)
- október 20., Anfield, 21:00 (RTL+)
Szoboszlai tehát hamarosan ismét bevethető lehet, a holland válogatott Jeremie Frimpongnak viszont várhatóan hosszabb időt kell kihagynia.
Szoboszlai után újabb kulcsjátékost veszített el a Liverpool
Frimpong a szünetben állt be a Brentford elleni mérkőzésen, azonban neki is megsérült a combhajlítóizma, így hat perc játék után le kellett jönnie a pályáról.
Jeremie újabb izomsérülést szenvedett. A sérülés két-három perccel a pályára lépése után történt, így nehéz előre megjósolni, mi várható. Meg kell várnunk, amíg felépül, de nehéz lesz visszatérnie a novemberi válogatott szünet előtt”
– mondta Andoni Iraola a Villarreal elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a baszk szakember sokkal bizakodóbb Szoboszlai Dominik állapotával kapcsolatban.
„Ugyanott tart, ahol a múlt héten. Nem súlyosbodott a sérülése. Egyszerűen egy kicsit türelmesebbnek kell lennünk, amíg teljesen felépül, de nem arról van szó, hogy még nagyon sokáig kellene várnunk a visszatérésére. Nagyra értékelem, hogy a minap vállalta a játékot, és szeretett volna segíteni egy nehéz mérkőzésen, amelyről előre tudtuk, hogy rendkívül fizikális lesz” – dicsérte a magyar középpályás hozzáállását a Liverpool edzője.
Ryan Gravenberch a Villarreal ellen visszatérhet a csapatba, miután eltiltás miatt kihagyta a Brentford elleni győzelmet. Cody Gakpo pedig szintén újra bevethető lehet a bokasérülését követően, miután szombaton még nem állt be csereként.
A keddi mérkőzés lesz a Liverpool negyedik találkozója tíz napon belül. Iraola jelezte, hogy több helyen is változtathat a kezdőcsapaton, hogy elkerülje a játékosok túlzott terhelését.
„Nem lehet mindent előre megtervezni. Az előző mérkőzésen elveszítettük Domot és Frimpongot. Mindig csak a következő találkozóra összpontosítunk, és igyekszünk felmérni, hogyan regenerálódtak a játékosok a legutóbbi mérkőzés után” – fogalmazott Iraola.
A Liverpool a novemberi válogatott szünet előtt hat mérkőzést játszik. A sorozat kedden, az Anfielden rendezett, Villarreal elleni Bajnokok Ligája-találkozóval kezdődik, amelyet a Brighton & Hove Albion, a Chelsea és az Arsenal elleni hazai mérkőzések követnek. Ezután a csapat a Bajnokok Ligájában a török Fenerbahçéhoz látogat, majd a Crystal Palace otthonában lép pályára.