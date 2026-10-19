Szoboszlai Dominik a hétvégi, Brentford elleni Premier League-mérkőzésen ráérzett a combhajlítóizmára, így már a találkozó 32. percében le kellett cserélni. A magyar válogatott csapatkapitányának sérüléséről a Liverpool edzője azt mondta, hogy valószínűleg nem kell sokat kihagynia, de a visszatérésével kapcsolatban még egy kis türelemre van szükség.

Szoboszlai Dominik biztosan nem játszhat a Villarreal ellen

Fotó: Glyn Kirk / AFP

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló

Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol)

október 20., Anfield, 21:00 (RTL+)

Szoboszlai tehát hamarosan ismét bevethető lehet, a holland válogatott Jeremie Frimpongnak viszont várhatóan hosszabb időt kell kihagynia.

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Frimpong a szünetben állt be a Brentford elleni mérkőzésen, azonban neki is megsérült a combhajlítóizma, így hat perc játék után le kellett jönnie a pályáról.

Jeremie újabb izomsérülést szenvedett. A sérülés két-három perccel a pályára lépése után történt, így nehéz előre megjósolni, mi várható. Meg kell várnunk, amíg felépül, de nehéz lesz visszatérnie a novemberi válogatott szünet előtt”

– mondta Andoni Iraola a Villarreal elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a baszk szakember sokkal bizakodóbb Szoboszlai Dominik állapotával kapcsolatban.

„Ugyanott tart, ahol a múlt héten. Nem súlyosbodott a sérülése. Egyszerűen egy kicsit türelmesebbnek kell lennünk, amíg teljesen felépül, de nem arról van szó, hogy még nagyon sokáig kellene várnunk a visszatérésére. Nagyra értékelem, hogy a minap vállalta a játékot, és szeretett volna segíteni egy nehéz mérkőzésen, amelyről előre tudtuk, hogy rendkívül fizikális lesz” – dicsérte a magyar középpályás hozzáállását a Liverpool edzője.

Ryan Gravenberch a Villarreal ellen visszatérhet a csapatba, miután eltiltás miatt kihagyta a Brentford elleni győzelmet. Cody Gakpo pedig szintén újra bevethető lehet a bokasérülését követően, miután szombaton még nem állt be csereként.

Jeremie Frimpong és Szoboszlai Dominik sem játszhat kedden este

Fotó: Thibaud Moritz / AFP

A keddi mérkőzés lesz a Liverpool negyedik találkozója tíz napon belül. Iraola jelezte, hogy több helyen is változtathat a kezdőcsapaton, hogy elkerülje a játékosok túlzott terhelését.