A magyar labdarúgó-válogatott Kerkez Milos góljával 1–0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligája B divíziójának harmadik fordulójában. A Puskás Arénában rendezett mérkőzés különleges találkozást is hozott, hiszen három liverpooli futballista nézett farkasszemet egymással: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a magyar, Giorgi Mamardasvili pedig a georgiai válogatottban lépett pályára. A lefújás után kiderült, hogy Szoboszlai és Mamardasvili egymás között is értékelte a mérkőzés egyik leglátványosabb jelenetét.

Szoboszlai Dominik (jobbra) liverpooli csapattársával, Giorgi Mamardasvilivel beszélgetett a Magyarország–Georgia mérkőzés után Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kiderült, miről beszélt Szoboszlai Dominik és Mamardasvili

Szoboszlai Dominik ezúttal is vezérszerepet vállalt a magyar válogatottban, és a Georgia elleni mérkőzésen többször is komoly feladat elé állította liverpooli csapattársát, Giorgi Mamardasvilit. A magyar csapatkapitány egyik legnagyobb lehetőségénél távolról vette célba a kaput, hatalmas lövését azonban a georgiai kapus bravúrral hárította. A látványos jelenetnek a lefújás után is volt folytatása, ugyanis a két liverpooli játékos egymás között is felelevenítette Szoboszlai nagy lövését.

A mérkőzés után beszéltünk erről a lövésről. Azt mondtam neki, hogy ha nem áll ott, valószínűleg gól lett volna

– árulta el Szoboszlai, aki arról is beszélt, milyen érzés volt ezúttal ellenfélként találkozni klubtársával.

Mindig jó nemzetközi szinten a klubtársakkal találkozni. Váltottunk néhány szót, ennyi az egész

– tette hozzá a magyar válogatott csapatkapitánya.

Mamardasvili azonban nem tudta mindkét liverpooli csapattársát megállítani. A 35. percben Kerkez Milos vette be a kapuját, ráadásul a magyar balhátvéd számára különösen emlékezetes módon: ez volt pályafutása első gólja a nemzeti csapatban. Mint később kiderült, a találat egyben győztes gólnak is bizonyult, így Kerkez három pontot érő góllal ünnepelhette a mérföldkövet.