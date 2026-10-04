Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szimpla pihentetés vagy komolyabb lehet a baj? Egy nappal az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt a csapatkapitány Szoboszlai Dominik kihagyta a magyar válogatott edzését

Szoboszlai Dominik az ukránok, az északírek és a georgiaiak elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen is kezdőként lépett pályára, azonban a péntek esti, 1–0-ra megnyert találkozó 80. percében lecserélték a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlaiék győzelmi kényszerben játszanak a Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Szoboszlai Dominik kihagyta a magyar válogatott vasárnapi edzését?
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP
  • Szoboszlait tétmérkőzésen legutóbb 2022. szeptember 26-án, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen cserélték le a válogatottban.

Szoboszlai Dominik megsérült?

A Georgia elleni találkozó után Marco Rossi szövetségi kapitányt meg is kérdezték, miért cserélte le Szoboszlait.

„Azért cseréltem le, mert görcsei voltak. Még akkor is, amikor fáradt, és már a mérkőzés végén járunk, nagyon fontos számunkra a személyisége. A pályán mutatott vezérszerepe rengeteget jelent nekünk”mondta a mérkőzés után a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember.

Vasárnap délelőtt a magyar válogatott Telkiben edzett, a tréning első 15 perce pedig sajtónyilvános volt. A Liverpool sztárfutballistája azonban papucsban nézte társait abban a negyedórában, amíg a fotósok és az újságírók ott lehettek.

Galéria: A magyar válogatott megtartotta utolsó edzését az Ukrajna elleni mérkőzés előtt
Fotó: MLSZ
1/10
A magyar válogatott megtartotta utolsó edzését az Ukrajna elleni mérkőzés előtt

Egyelőre nem lehet pontosat tudni Szoboszlai Dominik állapotáról. Bízunk benne, hogy csak a regeneráció miatt nem edzett a társaival, hétfő este pedig már ott lehet a pályán Nagyszombatban, az ukránok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!