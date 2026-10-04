Szoboszlai Dominik az ukránok, az északírek és a georgiaiak elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen is kezdőként lépett pályára, azonban a péntek esti, 1–0-ra megnyert találkozó 80. percében lecserélték a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai Dominik kihagyta a magyar válogatott vasárnapi edzését?

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

Szoboszlait tétmérkőzésen legutóbb 2022. szeptember 26-án, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen cserélték le a válogatottban.

Szoboszlai Dominik megsérült?

A Georgia elleni találkozó után Marco Rossi szövetségi kapitányt meg is kérdezték, miért cserélte le Szoboszlait.

„Azért cseréltem le, mert görcsei voltak. Még akkor is, amikor fáradt, és már a mérkőzés végén járunk, nagyon fontos számunkra a személyisége. A pályán mutatott vezérszerepe rengeteget jelent nekünk” – mondta a mérkőzés után a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember.

Vasárnap délelőtt a magyar válogatott Telkiben edzett, a tréning első 15 perce pedig sajtónyilvános volt. A Liverpool sztárfutballistája azonban papucsban nézte társait abban a negyedórában, amíg a fotósok és az újságírók ott lehettek.