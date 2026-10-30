Szoboszlai Dominik a válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzései után két találkozót is kénytelen volt kihagyni combizomhajlító-sérülés miatt. Október 17-én aztán visszatért a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, de a találkozó 32. percében leült a földre, mert nem tudta folytatni a játékot.

Szoboszlai Dominik szerepet kaphat az Arsenal elleni rangadón

Fotó: Paul Ellis / AFP

Premier League, 9. forduló

Liverpool–Arsenal (tv: Spíler 1)

Időpont: november 1., 17:30

Helyszín: Anfield

Játékvezető: Andy Madley

A Brentford elleni bajnoki után Szoboszlai kihagyta a Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést, a Brighton ellen 2–0-ra megnyert Premier League-találkozót, majd a hétközi, Chelsea elleni Ligakupa-nyolcaddöntőt is.

Szoboszlai visszatérhet az Arsenal elleni rangadón?

Az Arsenal elleni bajnoki rangadó előtt az újságírók egyből a magyar középpályás visszatérése iránt érdeklődtek.

Szoboszlai és Munoz játékára is van esély, de még két napunk van a mérkőzésig. Szerintem mindketten pályára léphetnek”

– válaszolta az első kérdésre Andoni Iraola, a Liverpool edzője.

A döcögős szezonkezdet után a Liverpool remek formában várja a mérkőzést, és már a negyedik helyen áll a tabellán.

„Még korai erről beszélni, hiszen még csak október van. Mindig azt mondom, hogy egyszerre csak egy mérkőzésre szabad koncentrálni, és nagyjából akkor érdemes elkezdeni nézegetni a tabellát, amikor már mindenki ellen játszottunk egyszer. Folyamatosan fejlődünk, egyre jobbak vagyunk. Jó dolog, ha a szurkolóknak vannak elvárásaik, és úgy gondolják, hogy képesek vagyunk nyerni. De ha engem kérdeznek, szerintem még korai erről beszélni” – vélekedett a Liverpool edzője, amikor a bajnoki versenyfutásról kérdezték.

Iraola a Bournemouth edzőjeként a legutóbbi négy Arsenal elleni mérkőzéséből hármat megnyert, ami biztató lehet a Liverpool-szurkolók számára.

„A Bournemouth-nál jó eredményeket értünk el, de ez egy másik csapat, egy másik játékoskeret, ezért nem alkalmazhatjuk ugyanazt az Arsenal ellen, mint amit a Bournemouth-nál. Más eszközök állnak a rendelkezésünkre. A párharcok megnyerésén lesz a hangsúly, legyen szó légi párharcokról, pontrúgásokról vagy az egyes játékszituációkról. Az Arsenal nem véletlenül bajnokcsapat. Nagyon jó formában vannak, és komoly kihívás lesz számunkra a mérkőzés.”