Szoboszlai Dominik a válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzései után két találkozót is kénytelen volt kihagyni combizomhajlító-sérülés miatt. Október 17-én aztán visszatért a Brentford elleni Premier League-mérkőzésen, de a találkozó 32. percében leült a földre, mert nem tudta folytatni a játékot.
- Premier League, 9. forduló
- Liverpool–Arsenal (tv: Spíler 1)
- Időpont: november 1., 17:30
- Helyszín: Anfield
- Játékvezető: Andy Madley
A Brentford elleni bajnoki után Szoboszlai kihagyta a Villarreal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést, a Brighton ellen 2–0-ra megnyert Premier League-találkozót, majd a hétközi, Chelsea elleni Ligakupa-nyolcaddöntőt is.
Szoboszlai visszatérhet az Arsenal elleni rangadón?
Az Arsenal elleni bajnoki rangadó előtt az újságírók egyből a magyar középpályás visszatérése iránt érdeklődtek.
Szoboszlai és Munoz játékára is van esély, de még két napunk van a mérkőzésig. Szerintem mindketten pályára léphetnek”
– válaszolta az első kérdésre Andoni Iraola, a Liverpool edzője.
A döcögős szezonkezdet után a Liverpool remek formában várja a mérkőzést, és már a negyedik helyen áll a tabellán.
„Még korai erről beszélni, hiszen még csak október van. Mindig azt mondom, hogy egyszerre csak egy mérkőzésre szabad koncentrálni, és nagyjából akkor érdemes elkezdeni nézegetni a tabellát, amikor már mindenki ellen játszottunk egyszer. Folyamatosan fejlődünk, egyre jobbak vagyunk. Jó dolog, ha a szurkolóknak vannak elvárásaik, és úgy gondolják, hogy képesek vagyunk nyerni. De ha engem kérdeznek, szerintem még korai erről beszélni” – vélekedett a Liverpool edzője, amikor a bajnoki versenyfutásról kérdezték.
Iraola a Bournemouth edzőjeként a legutóbbi négy Arsenal elleni mérkőzéséből hármat megnyert, ami biztató lehet a Liverpool-szurkolók számára.
„A Bournemouth-nál jó eredményeket értünk el, de ez egy másik csapat, egy másik játékoskeret, ezért nem alkalmazhatjuk ugyanazt az Arsenal ellen, mint amit a Bournemouth-nál. Más eszközök állnak a rendelkezésünkre. A párharcok megnyerésén lesz a hangsúly, legyen szó légi párharcokról, pontrúgásokról vagy az egyes játékszituációkról. Az Arsenal nem véletlenül bajnokcsapat. Nagyon jó formában vannak, és komoly kihívás lesz számunkra a mérkőzés.”
A Liverpool legutóbb október elején kapott ki, azóta sorozatban öt mérkőzésen diadalmaskodott Iraola együttese.
„A győzelmek nagyon sokat segítenek. Öt mérkőzést nyerni nagyszerű érzés, még akkor is, ha ebből csak kettőt nyertünk a bajnokságban. Tudjuk, hogy még rengeteget kell fejlődnünk, de sokkal kellemesebb úgy végigmenni ezen a folyamaton, ha közben jönnek a győzelmek” – folytatta a baszk szakember, akit az Arsenal elleni taktikáról is kérdeztek.
„Már az első naptól kezdve tudtam, hogy nem léphetünk pályára esélytelenebb félként. Ezt elfogadom, és az emberek sokat várnak a csapatunktól. Végső soron az a lényeg, hogy több helyzetet alakítsunk ki.
Az Arsenal védekezésben nagyon erős, mi pedig jó formában vagyunk. Minden egyes helyzetnek nagy jelentősége van, és végül az dönthet, hogy mi történik a tizenhatoson belül”
– vélekedett.
A Liverpool rendkívül erőltetett menetben van. A csapat 18 napon belül hat mérkőzést is játszott, így Iraolának muszáj volt pihentetnie legjobb játékosait. Szerdán nagy valószínűséggel ezért nem kapott lehetőséget Kerkez Milos a Chelsea elleni Ligakupa-nyolcaddöntőben.
„Játékosként már volt némi tapasztalatom az ilyen sűrű menetrenddel, de vezetőedzőként ez egészen más. Amikor hajnali háromkor ér haza az ember, azt játékosként másképp éli meg, mint edzőként. Ugyanakkor a játékosaink már hozzászoktak az ilyen terheléshez. Most az a legfontosabb, hogy jól hozzuk meg a döntéseket, és megfelelően pihentessük a játékosokat, hogy frissek maradjanak a lábaik” – zárta szavait Andoni Iraola.