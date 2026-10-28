Újraépíti karrierjét, miközben raktárosként dolgozik Németországban Szőke Adrián. A 28 éves labdarúgót 2020-ban még Marco Rossi szövetségi kapitány is behívta a magyar válogatottba, de aztán nemcsak a nemzeti együttesből tűnt el, hanem a profi labdarúgást is felfüggesztette.

Szőke Adrián magyar válogatott kerettag (balra) volt 2020-ban válogatott Marco Rossi szövetségi kapitánynál

Fotó: Szabó Miklós / SZM

Szőke Adrián felfüggesztette a profi labdarúgást

Szőke Adrián négyszer lépett pályára a magyar U21-es válogatottban, mielőtt a felnőtteknél is kerettag lett. Marco Rossi szövetségi kapitány még 2020-ban válogatta be a csapatába, de végül nem lépett pályára a nemzeti együttesben. Ezt követően fokozatosan kiszeretett a labdarúgásból, úgy érezte, bármi mást szívesebben csinálna, ezért 2023-ben két teljes évre felfüggesztette a karrierjét.

Szerintem mindvégig fokozatosan építettem fel a karrieremet, de adódtak olyan szituációk, amelyekben nem én dönthettem, de ezekről már nem szeretnék konkrétan beszélni. Ennek ellenére semmit sem csinálnék másképp, mert rengeteget tanultam az egészből. Az biztos, hogy a jövőben a saját megérzéseimre fogok hallgatni a döntéseim során

– fogalmazott a Csakfocinak adott interjúban Szőke Adrián, aki jelenleg Németországban, a hatodosztályú SV Grün-Weiß Brauweiler együttesében focizik, emellett pedig raktárosként dolgozik.

Vissza akarja szerezni a futball iránti szeretetét

Jól érzem magam ebben a közegben, ami kifejezetten fontos volt számomra, és a nagyobb kihagyás után a bajnokság szintje is megfelelő ahhoz, hogy újra felépítsem magam. A csapat egyre jobban kezdi megtalálni az összhangot, a legfőbb célunk pedig természetesen a feljutás. Személy szerint az a legfontosabb nekem, hogy visszatérjen a futball iránti szeretetem, és újra élvezni tudjam a játékot – úgy érzem, jó irányba haladok. Egy raktári munkát végzek a foci mellett egyelőre, de mellette próbálom magamra és a futballra fektetni a fókuszt – a lényeg, hogy elkezdjem élvezni, amit csinálok

– nyilatkozta a 28 éves labdarúgó.