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A 42-szeres válogatott labdarúgó tartatta be a szabályokat a nemzeti csapatnál. Torghelle Sándor elárulta, olyan szabály is volt pályafutása során, amit ő vezetett be – ez pedig a közös zuhanyzásokra vonatkozott.

Torghelle Sándor 42-szer viselte a nemzeti csapat mezét, ez idő alatt pedig ő volt az, aki betartatta a szabályokat a magyar labdarúgó-válogatottnál. Aki késett vagy nem tartotta be az előírásokat, azt pénzbüntetéssel sújtotta. Sőt, egyszer azt is kitalálta, aki az edzések vagy mérkőzések után a zuhany alatt könnyít magán, annak is fizetnie kell.

Torghelle Sándor a Red Bull tornáján
Annak idején Torghelle Sándor (jobbról a második) tartatta be a szabályokat a magyar válogatottnál
Fotó: Tumbász Hédi / Tumbász Hédi

Torghelle Sándor szedte be a pénzbüntetéseket

Torghelle Sándort a német labdarúgó-válogatottban Jürgen Klopp által bevezetett szigorú szabályok miatt keresték meg a Retro Rádió műsorában Bochkor Gáborék. A 42-szeres magyar válogatott játékos elmondta, a nemzeti csapatunknál ő volt az, aki betartatta a szabályokat mindenkivel. 

Aki késett, azt megbüntettem, aki nem tartotta be a szabályokat, azonnal ott volt az ostor, bumm! Oda kellett csapni, mert rend, fegyelem kell

– emlékezett vissza a válogatottban töltött időszakára Torghelle, aki 2004 és 2010 között erősítette a nemzeti együttest. Lothar Matthäus szövetségi kapitányról pedig egy történetet is megosztott. 

Róla tudni kell, hogy egy keménykezű, határozott, német fiatalember, aki nagyon szerette a játékosokat. Az egyik mérkőzés után sajnos vereséget szenvedtünk, a hotelba pedig bevittünk magunkkal sört, amit a bárban rendeltünk. Lehetett hallani, ahogy a mérkőzést megbeszéltük, iszogattunk egy picikét, és jött Lothar. Mondtuk magunkban, hogy akkor most ki vagyunk innen rúgva, nem tartottuk be a szabályokat, teljes káosz, mindenki nézte egymást, hogy most mi lesz. Erre leült mellénk: Na jó, akkor rendeljetek nekem is egy üveg sört

– mesélte a korábbi válogatott csatár, akinek ezzel szemben volt olyan edzője is, aki hasonló esetben másnap azonnal megbüntette őket.

A zuhany alatt is szabályt vezetett be

Torghelle Sándor elárulta, olyan szabály is volt pályafutása során, amit ő vezetett be – hogy a válogatottban vagy valamelyik klubcsapatával, arra nem tért ki.

Azt speciel én találtam ki, hogy a fürdőbe nem lehet vizelni. Ne lássam már azt, hogy ott valaki azt csinálja. Úgyhogy az szépen meg lett büntetve

– mondta a 42-szeres magyar válogatott játékos. Hozzátette, a szabályszegések miatt begyűjtött pénzbírságokat mindig csapatépítések során, együtt költötték el.

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