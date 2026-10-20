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A Bournemouth edzője szerint nagy verseny volt a csapatba kerülését. Tóth Alex ezért nem ülhetett le még a kispadra sem a Sunderland elleni bajnokin. Marco Rose elmondta, mindig nehéz számára ilyen döntéseket meghozni.

Értetlenül állnak Bournemouth-ban is az előtt, hogy Tóth Alex megint kikerült a Premier League-ben szereplő csapat keretéből. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a 20 éves magyar középpályás még a kispadra sem ülhetett le a Sunderland ellen 2-0-ra megnyert bajnoki mérkőzésen. Marco Rose vezetőedző utólag magyarázatot adott a döntésére. 

Tóth Alex a Bournemouth labdarúgója
Tóth Alex helyzete nemcsak a magyar, hanem az angol szurkolókban is kérdéseket vet fel
Fotó: David Davies / PA Wire

A Bournemouth edzője elmagyarázta, miért hagyta ki Tóth Alexet

Tóth Alex helyzete nemcsak a magyar, hanem az angol szurkolókban is kérdéseket vet fel. A 20 éves válogatott labdarúgó mindössze 17 játékpercet kapott eddig ebben a szezonban a Premier League-ben, ehhez jött még 28 perc a Ligakupában. Az Európa-ligában viszont két forduló még egyszer sem lépett pályára.

Tóth Alex játékpercei Bournemouth-ban (2026/27):

  • Manchester City ellen (Premier League): 15 perc
  • Lincoln City ellen (Ligakupa): 28 perc
  • Liverpool ellen (Premier League): 2 perc

Bár a csapat angol középpályásának, Alex Scottnak a sérülése indokolta volna, hogy Tóth Alex több lehetőséget kapjon az elmúlt mérkőzéseken, ez a Sturm Graz és a Sunderland ellen sem történt meg. Sőt, legutóbb a keretből is kimaradt, ami kérdéseket vetett fel Bournemouth-ban.

Marco Rose vezetőedző így magyarázta meg a döntését:

Mindig nehéz döntéseket hozni, és ezúttal is nagy verseny volt a csapatba kerülésért. Természetesen az ilyen helyzeteket is mérlegeli az ember, de tudtuk, hogy Ryan Christie ma is bevethető a tízes posztján, és át tudjuk tenni hatosba is. Pontosan ezt tettük. Ott van António Silva is, aki szintén tud hatost játszani – a mérkőzés végén őt is ezen a poszton szerepeltettük. Emellett szükségünk volt egy jobbhátvédre Adam Smith mellé, arra az esetre, ha neki pihenőre lenne szüksége, hiszen sok mérkőzésen játszott. Ezért került vissza Juanlu a keretbe

– idéz a Bournemouth Echo-ra hivatkozva a vezetőedző szavait a csakfoci.hu. Marco Rose hozzátette, nagyon nehéz ezeket a döntéseket meghozni, de ez is azt jelenti, hogy valódi verseny van a csapatba kerülésért.

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