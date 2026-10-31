Egy évvel ezelőtt még arról elmélkedhettünk, hogy Tóth Alex pályafutása fantasztikus irányba halad. A tehetséges középpályás alapembere volt Robbie Keane Fradijának, és Marco Rossi is stabilan számított rá a magyar válogatottban. Tóthnak a szintlépés is összejött, januárban a Premier League-be igazolt, a szezon végén csapata kiharcolta az európai kupaszerepést. A 2026/2027-es idény eddig azonban rémálomszerűen alakul számára, ráadásul olyan balszerencse érte, amit minden bizonnyal nehéz lesz feldolgoznia.

Tóth Alex számára nem indult jól a szezon

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Tóth Alex nehéz helyzetbe került

A 21 éves játékos év elején a világ legerősebb bajnokságába került, beilleszkedése azonban nem ment zökkentőmentesen. A Bournemouth csapatában éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellen mutatkozott be a PL-ben, a 3-2-re megnyert rangadón az utolsó öt percre állt be. Ezt követően még további nyolc bajnokin kapott lehetőséget első fél szezonjában, Andoni Iraola többnyire csereként számított rá. Tavasszal tehát inkább kiegészítő emberként számoltak vele, de így is részese lehetett csapata történelmi sikerének: a Bournemouth fennállása során először vívta ki a nemzetközi kupaszereplést azzal, hogy főtáblára jutott az Európa-ligában.

Az idei szezon előtt Tóth abban reménykedett, hogy klubjában egyre többet játszhat majd, ám helyzete rosszabbodott.

A Liverpoolhoz távozó Iraola utódja Marco Rose lett, a német edző pedig látványosan mellőzte a magyar játékost. Tóth az új idény első fordulójában még pályára lépett, aztán viszont kikerült a keretből a Premier League-ben. A válogatott játékos szerint Rose változtatott Iraola felfogásán, az emberorientált letámadás helyett nagyobb hangsúlyt helyez a területek és a passzsávok lezárására. A fiatal középpályásnak ezzel a szisztémával sem lenne gondja, de tudja, hogy nehéz bekerülnie a csapatba, mivel posztján Alex Scott, Lewis Cook és Ryan Christie is előtte van a sorban.

Tóth Alex posztján nagy a konkurencia

Fotó: David Blunsden

Tóth mellékszerepre kényszerült a Premier League-ben, a nyitómeccs után mindössze a Liverpool ellen küldte pályára Rose a 89. percben. Ez elég lehangolóan hangzik, de abban talán lehetett reménykedni, hogy a magyar labdarúgó a hazai kupasorozatokban, valamint az Európa-ligában lehetőséget kaphat. Ez megtörtént, ugyanis Tóth a másodosztályú Lincoln ellen 4-0-ra megnyert Ligakupa-meccsen 30 percet töltött a pályán, majd az AC Milan 3-0-s legyőzéséből is kivehette a részét az El-ben. Utóbbi azonban keserű emlék számára, mert a 62. percben állt be, de sérülés miatt negyedóra múlva edzőjének le kellett hoznia.