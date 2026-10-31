Egy évvel ezelőtt még arról elmélkedhettünk, hogy Tóth Alex pályafutása fantasztikus irányba halad. A tehetséges középpályás alapembere volt Robbie Keane Fradijának, és Marco Rossi is stabilan számított rá a magyar válogatottban. Tóthnak a szintlépés is összejött, januárban a Premier League-be igazolt, a szezon végén csapata kiharcolta az európai kupaszerepést. A 2026/2027-es idény eddig azonban rémálomszerűen alakul számára, ráadásul olyan balszerencse érte, amit minden bizonnyal nehéz lesz feldolgoznia.
Tóth Alex nehéz helyzetbe került
A 21 éves játékos év elején a világ legerősebb bajnokságába került, beilleszkedése azonban nem ment zökkentőmentesen. A Bournemouth csapatában éppen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ellen mutatkozott be a PL-ben, a 3-2-re megnyert rangadón az utolsó öt percre állt be. Ezt követően még további nyolc bajnokin kapott lehetőséget első fél szezonjában, Andoni Iraola többnyire csereként számított rá. Tavasszal tehát inkább kiegészítő emberként számoltak vele, de így is részese lehetett csapata történelmi sikerének: a Bournemouth fennállása során először vívta ki a nemzetközi kupaszereplést azzal, hogy főtáblára jutott az Európa-ligában.
Az idei szezon előtt Tóth abban reménykedett, hogy klubjában egyre többet játszhat majd, ám helyzete rosszabbodott.
A Liverpoolhoz távozó Iraola utódja Marco Rose lett, a német edző pedig látványosan mellőzte a magyar játékost. Tóth az új idény első fordulójában még pályára lépett, aztán viszont kikerült a keretből a Premier League-ben. A válogatott játékos szerint Rose változtatott Iraola felfogásán, az emberorientált letámadás helyett nagyobb hangsúlyt helyez a területek és a passzsávok lezárására. A fiatal középpályásnak ezzel a szisztémával sem lenne gondja, de tudja, hogy nehéz bekerülnie a csapatba, mivel posztján Alex Scott, Lewis Cook és Ryan Christie is előtte van a sorban.
Tóth mellékszerepre kényszerült a Premier League-ben, a nyitómeccs után mindössze a Liverpool ellen küldte pályára Rose a 89. percben. Ez elég lehangolóan hangzik, de abban talán lehetett reménykedni, hogy a magyar labdarúgó a hazai kupasorozatokban, valamint az Európa-ligában lehetőséget kaphat. Ez megtörtént, ugyanis Tóth a másodosztályú Lincoln ellen 4-0-ra megnyert Ligakupa-meccsen 30 percet töltött a pályán, majd az AC Milan 3-0-s legyőzéséből is kivehette a részét az El-ben. Utóbbi azonban keserű emlék számára, mert a 62. percben állt be, de sérülés miatt negyedóra múlva edzőjének le kellett hoznia.
Tóth Alex hónapokra kidőlt a sorból
A Bournemouth mindeközben folytatta menetelését, a PL-ben a Manchester Unitedet, a Ligakupában az Aston Villát ütötte ki 3-0-ra. Tóth ezeket a meccseket kénytelen volt kihagyni, pedig utóbbin talán játszott volna, ha előtte nem sérül meg. Rose aztán csütörtökön lerántotta a leplet játékosa állapotáról, a német szakember nagyon rossz hírt közölt.
Alex fontos számunkra, de sajnos rossz hírt kell közölnöm, úgy tűnik, hosszabb időre elvesztettük. Izomsérüléssel küzd, ráadásul a súlyosabb fajtából, úgyhogy azt hiszem, néhány hónapra kidőlt”
– jelentette ki a Bournemouth edzője játékosáról, akit sorra ér a balszerencse.
Tóth Alex minden bizonnyal borzalmasan érezheti magát a történtek után. A fiatal játékos a Fradiból a világ legerősebb bajnokságába igazolt, ahol eleinte kiegészítő emberként számoltak vele, majd látványosan mellőzni kezdték. A remény felcsillant számára azzal, hogy a kupasorozatokban lehetőséget kapott, ám a súlyos sérülés porrá zúzta az álmokat. Tóth kapcsán nem tudni, mikor térhet vissza – a novemberi Nemzetek Ligája-meccsekről is biztosan lemarad –, és egyáltalán milyen lelkiállapotba kerül. Az újbóli beilleszkedés nem lesz könnyű, hiszen több hónapnyi kihagyás után kellene kivívnia a helyét a Bournemouth középpályáján, ahol akad számára konkurencia bőven.
Nehéz lesz ezek után visszatérni, de ahogyan a mondás is tarja: innen szép a győzelem. Tóth Alexnek mentálisan erősnek kell maradnia, és minden eddiginél keményebben dolgoznia azért, hogy bebizonyítsa, van akkora tehetség, akinek ott a helye a csapatban.
- Kapcsolódó cikkek