Újabb aggasztó hírek érkeztek Tóth Alex sérüléséről. A Bournemouth magyar válogatott középpályása az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzésen mindössze negyedórát tölthetett a pályán, mielőtt sérülés miatt le kellett cserélni. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, közvetlenül a találkozó után még nem lehetett tudni, mennyire súlyos a probléma, Marco Rose azonban most már többhetes kihagyásról beszélt. A rossz hír nemcsak Bournemouth-ban okozhat fejfájást, hanem Marco Rossinak is, hiszen novemberben két fontos Nemzetek Ligája-mérkőzés vár a magyar válogatottra.

Tóth Alex sérülése miatt hetekre kidőlhet

Fotó: CESAR ORTIZ GONZALEZ / NurPhoto

Súlyosabb lehet Tóth Alex sérülése

Tóth Alex számára különösen rosszkor jött az AC Milan elleni sérülés. A 20 éves középpályás az utóbbi hetekben kevés lehetőséget kapott a Bournemouth-ban, így fontos pillanatnak ígérkezett, amikor Marco Rose a második félidőben pályára küldte az olasz sztárcsapat ellen.

A magyar játékos azonban mindössze 15 percet tölthetett a pályán, mielőtt combhajlító-probléma miatt le kellett cserélni. Marco Rose a mérkőzést követően még nem tudta megmondani, mekkora a baj, és további vizsgálatok eredményére várt. Azonban a vasárnapi (15:00, Tv: Match 4) Manchester United elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón a Bournemouth vezetőedzője már arról beszélt, hogy Tóth hosszabb időre kidőlhet.

Most néhány hétig nélkülöznünk kell. Azt hiszem, komolyabb izomsérülésről van szó

– mondta Marco Rose.

Marco Rossi is foghatja a fejét

Tóth Alex helyzete azért is aggasztó, mert Marco Rossi az elmúlt időszakban egyre komolyabb szerepet szánt neki a magyar válogatottban. A Bournemouth középpályása Észak-Írország ellen 55, Georgia ellen 57, Ukrajna ellen pedig 61 percet játszott, vagyis a legutóbbi három Nemzetek Ligája-mérkőzésen összesen 173 percet töltött a pályán.