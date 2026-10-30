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A Premier League-ben szereplő Bournemouth magyar válogatott játékosát nagy csapás érte. Tóth Alex sérülése súlyos, a 21 éves középpályás hónapokig nem léphet pályára.

Tóth Alex az AC Milan elleni Európa-liga-meccsen csupán 15 percet tölthetett a pályán, mivel sérülés miatt le kellett cserélni. A Bournemouth vezetőedzője, Marco Rose lesújtó híreket közölt a magyar válogatott játékosról a Premier League-csapat csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Tóth Alex hosszú időre kidőlt
Tóth Alex hosszú időre kidőlt
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Tóth Alex hónapokra kidőlt

„Alex fontos számunkra, de sajnos rossz hírt kell közölnöm, úgy tűnik, hosszabb időre elvesztettük. 

Izomsérüléssel küzd, ráadásul a súlyosabb fajtából, úgyhogy azt hiszem, néhány hónapra kidőlt” 

– idézte a Nemzeti Sport a német tréner szavait.

A Bournemouth tehát jó ideig nem számíthat a tehetséges középpályásra, de a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is foghatja a fejét. Tóth a sérülése miatt nem léphet majd pályára a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken, a Georgia elleni idegenbeli, valamint az Észak-Írország elleni hazai találkozón sem.

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