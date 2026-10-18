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Egyre aggasztóbbnak tűnik a 20 éves magyar középpályás helyzete Bournemouth-ban. Tóth Alex még csak a kispadra sem ülhetett le a Sunderland ellen – és nem ez lenne az első alkalom, hogy ez teljesen egészségesen, mindenféle sérülés nélkül történik vele.

Hiba a sűrű program, a vasárnapi Bournemouth-Sunderland Premier League-mérkőzésen sem kapott szerepet a hazai csapatban Tóth Alex. A 20 éves labdarúgó előtt azok után nyílhatott volna meg a lehetőség, hogy posztriválisa, Alex Scott megsérült, de a Sturm Graz elleni Európa-liga találkozót követően a hétvégi bajnokin sem lépett pályára. Sőt, a kispadra sem ülhetett le.

Tóth Alex a Bournemouth labdarúgója
Tóth Alex keretbe sem került a Bournemouth-Sunderland mérkőzésen
Fotó: Steven Paston / PA Wire
  • Bournemouth-Sunderland (Premier League)
  • 2-0

Tóth Alex távozását sürgetik

Tóth Alex miatt már a Sturm Graz elleni 3-0-s győzelem után is számon kérték a szurkolók Marco Rose vezetőedzőt. Érthetetlennek tartották, hogy a 20 éves középpályásnak két forduló után sincs játékperce az Európa-ligában. Egyesek odáig mentek, hogy már a távozását sürgették.

Vigyék el Tóth Alexet a Bournemouthtól, úgysem játszatják

– fogalmazott egy drukker.

A Bournemouth-Sunderland meccsen sem játszott

Posztriválisának kiesése után a Bournemouth sűrű programja is indokolta volna, hogy Tóth Alex lehetőséget kapjon Marco Rose vezetőedzőtől, ám a magyar labdarúgó három nappal az El-mérkőzés után a Sunderland elleni bajnokin sem lépett pályára. Sőt, ez már a harmadik alkalom volt, hogy a keretbe sem került be. Az Everton és a Newcastle ellen ezt nem sérüléssel magyarázták, és egyelőre most sincsenek olyan információk, amelyek szerint a 20 éves középpályásnak egészségügyi gondjai lennének. Tóth ráadásul úgy érkezett vissza Bournemouth-ba a válogatott szünetről, hogy egyre több játékpercet kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól – az északírek ellen 35, a georgiaiak ellen 57, majd az ukránok ellen már 62 perc jutott neki.

A Sunderland elleni mérkőzést Tóth Alex nélkül is 2-0-ra megnyerte a Bournemouth – Marcus Tavernier és Evanilson voltak eredményesek.

A magyar középpályás helyzete azért is aggasztó lehet, mert Marco Rose csapatának ez volt az első bajnoki győzelme, és ha a szakembernek eddig nem volt indoka változatni, akkor két sikeresen megvívott találkozót követően aligha nyúl bele az összeállításba. Márpedig a Bournemouth sűrű programja jövő hét csütörtökön, az AC Milan elleni Európa-liga mérkőzéssel folytatódik.

Tóth Alex játékpercei a Bournemouth-ban (2026/27):

  • Manchester City ellen (Premier League): 15 perc
  • Lincoln City ellen (Ligakupa): 28 perc
  • Liverpool ellen (Premier League): 2 perc
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