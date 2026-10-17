A Bournemouth történelmi estét ünnepelhetett csütörtökön, fennállása első hazai európai kupamérkőzésén ugyanis 3–0-ra legyőzte az osztrák Sturm Grazot. Marco Rose együttese Evanilson, Rayan és Álvaro Rodríguez góljával magabiztosan szerezte meg második győzelmét az Európa-liga alapszakaszában, ezzel valamelyest feledtette a Premier League-ben mutatott gyenge formáját és a Chelsea elleni 5–1-es vereséget. A magyar szurkolók számára azonban ezúttal is elmaradt a várva várt pillanat: Tóth Alex a kispadról nézte végig a találkozót, így két forduló után továbbra sincs játékperce az Európa-ligában.

Tóth Alex mellőzését a Bournemouth szurkolói sem értik

Fotó: Cesar Ortiz González/NurPhoto/AFP

A 20 éves középpályás számára különösen bosszantó lehet a helyzet, hiszen egyik legnagyobb posztriválisa, Alex Scott az angol válogatottnál combizomsérülést szenvedett, és várhatóan több hétig nem állhat Marco Rose rendelkezésére. A magyar játékos azonban a Chelsea elleni bajnoki után a Sturm Graz ellen sem jutott szóhoz, annak ellenére, hogy a Bournemouth vezetőedzője több helyen is változtatott csapatán.

Tóth Alex távozása is szóba került

A mérkőzés után a Reddit labdarúgással foglalkozó fórumain több szurkoló is értetlenségének adott hangot a magyar válogatott játékos mellőzése miatt – az egyik hozzászóló egyenesen Tóth távozását sürgette.

Vigyék el Tóth Alexet a Bournemouthtól, úgysem játszatják

– fogalmazott a drukker, amire egy Bournemouth-szurkoló azonnal reagált.

Mi szeretnénk, ha játszana! Valahányszor pályára lépett, jól teljesített. Fogalmam sincs, mit követhetett el az edző ellen, hogy azóta nem játszatja.

Egy másik hozzászóló igyekezett türelemre inteni a magyar futballista miatt aggódókat, és arra biztatta Tóthot, hogy továbbra is keményen dolgozzon az edzéseken. Egy újabb szurkoló viszont úgy vélte, ha a Premier League-ben egyelőre nehéz is bekerülnie a csapatba, az Európa-ligában mindenképpen megérdemelne egy lehetőséget.

Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a Bournemouth történetének első hazai európai kupamérkőzése különleges alkalom volt, ezért Rose döntése érthető lehet. Egy klubszimpatizáns ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Tóth már a felkészülési időszakban is jó benyomást tett rá, és bízik abban, hogy hamarosan több játékpercet kap.