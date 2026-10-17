A Bournemouth történelmi estét ünnepelhetett csütörtökön, fennállása első hazai európai kupamérkőzésén ugyanis 3–0-ra legyőzte az osztrák Sturm Grazot. Marco Rose együttese Evanilson, Rayan és Álvaro Rodríguez góljával magabiztosan szerezte meg második győzelmét az Európa-liga alapszakaszában, ezzel valamelyest feledtette a Premier League-ben mutatott gyenge formáját és a Chelsea elleni 5–1-es vereséget. A magyar szurkolók számára azonban ezúttal is elmaradt a várva várt pillanat: Tóth Alex a kispadról nézte végig a találkozót, így két forduló után továbbra sincs játékperce az Európa-ligában.
A 20 éves középpályás számára különösen bosszantó lehet a helyzet, hiszen egyik legnagyobb posztriválisa, Alex Scott az angol válogatottnál combizomsérülést szenvedett, és várhatóan több hétig nem állhat Marco Rose rendelkezésére. A magyar játékos azonban a Chelsea elleni bajnoki után a Sturm Graz ellen sem jutott szóhoz, annak ellenére, hogy a Bournemouth vezetőedzője több helyen is változtatott csapatán.
Tóth Alex távozása is szóba került
A mérkőzés után a Reddit labdarúgással foglalkozó fórumain több szurkoló is értetlenségének adott hangot a magyar válogatott játékos mellőzése miatt – az egyik hozzászóló egyenesen Tóth távozását sürgette.
Vigyék el Tóth Alexet a Bournemouthtól, úgysem játszatják
– fogalmazott a drukker, amire egy Bournemouth-szurkoló azonnal reagált.
Mi szeretnénk, ha játszana! Valahányszor pályára lépett, jól teljesített. Fogalmam sincs, mit követhetett el az edző ellen, hogy azóta nem játszatja.
Egy másik hozzászóló igyekezett türelemre inteni a magyar futballista miatt aggódókat, és arra biztatta Tóthot, hogy továbbra is keményen dolgozzon az edzéseken. Egy újabb szurkoló viszont úgy vélte, ha a Premier League-ben egyelőre nehéz is bekerülnie a csapatba, az Európa-ligában mindenképpen megérdemelne egy lehetőséget.
Mások arra hívták fel a figyelmet, hogy a Bournemouth történetének első hazai európai kupamérkőzése különleges alkalom volt, ezért Rose döntése érthető lehet. Egy klubszimpatizáns ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Tóth már a felkészülési időszakban is jó benyomást tett rá, és bízik abban, hogy hamarosan több játékpercet kap.
Egy másik fórumon szintén előkerült a magyar középpályás neve. Miután az egyik Bournemouth-drukker arról írt, hogy Rose végre elkezdte megfelelően forgatni a csapatát, egy másik hozzászóló rögtön Tóth Alexet hozta szóba.
„Tóth Alexet azonban továbbra sem játszatja, ami egészen érthetetlen” – jegyezte meg.
Valaki Lewis Cook szerepeltetését kérdőjelezte meg, egészen őrült döntésnek nevezve, hogy Rose továbbra is az angol középpályást részesíti előnyben Tóthtal szemben.
„Ez tényleg furcsa. Egyértelműen neki kellene lennie Scott természetes helyettesének” – fogalmazott egy újabb Bournemouth-drukker, amire valaki azzal válaszolt, hogy eredetileg alighanem ez lehetett a terv, hiszen Scott sérülésével éppen most lenne ideális alkalom a magyar játékos bevetésére, Rose azonban láthatóan másként gondolkodik.
A jelenlegi helyzet azért is érdekes, mert Tóth a nyári felkészülés során biztató teljesítményt nyújtott, az új idényben azonban továbbra is csak epizódszerep jut neki. A Premier League-ben mindössze két találkozón állhatott be csereként, az Európa-liga első két fordulóját pedig teljes egészében a kispadon töltötte – korábban még a Lincoln City elleni Ligakupa-mérkőzésen kapott szűk fél órát csereként.
Marco Rose a győzelem után a teljes keretet dicsérte
A német vezetőedző a Bournemouth–Sturm Graz találkozó után a TNT Sportsnak nyilatkozva elégedetten értékelte csapata teljesítményét, és külön kiemelte a játékosok hozzáállását.
„Hiszek ebben a csapatban, és tudom, hogy a nehéz helyzet ellenére is magabiztosak vagyunk. Láthatjuk, hogy a keret jól működik, mindenki szeretne játszani, és mindenki megérdemli a lehetőséget. Ez nagyon fontos számunkra a következő, sűrű hetekben” – mondta Rose.
A szakember ugyanakkor Tóth Alex mellőzését külön nem indokolta meg. A magyar középpályás helyzetét az is nehezíti, hogy Scott kiesése ellenére Lewis Cook, Tyler Adams és Ryan Christie személyében továbbra is több rutinos játékossal kell megküzdenie a helyéért.
A Bournemouthra ráadásul nagy kihívások várnak: a csapat vasárnap a Sunderland ellen folytatja szereplését a Premier League-ben, jövő héten pedig az AC Milannal találkozik az Európa-ligában. A sűrű program újabb lehetőséget kínálhat Tóth Alexnek, aki egyelőre továbbra is küzd edzője bizalmáért.