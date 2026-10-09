Óriási lehetőség nyílhat Tóth Alex előtt a Bournemouth-nál. A magyar válogatott középpályás egyik legnagyobb riválisa, Alex Scott az angol válogatottnál szenvedett combizomsérülést, és a brit sajtó szerint akár hat-nyolc hétre is kidőlhet. A 23 éves játékos ebben a szezonban alapember volt, így a hosszabb kiesése alaposan átírhatja Marco Rose terveit. Tóth számára ráadásul már szombaton eljöhet az első nagy lehetőség, a Bournemouth ugyanis 16 órától a Chelsea otthonában lép pályára.

Tóth Alex előtt komoly lehetőség nyílhat a Bournemouthnál Alex Scott sérülése után Fotó: CESAR ORTIZ GONZALEZ / NurPhoto

Chelsea–Bournemouth, Premier League

szombat, 16:00, Tv: Spíler 1

Tóth Alex egyik legnagyobb riválisa hosszú hetekre kidőlhet

Alex Scott az angol válogatott Horvátország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésén sérült meg. A Bournemouth középpályása kezdőként lépett pályára, a 70. percben azonban lecserélték, a későbbi vizsgálatok pedig izomsérülést állapítottak meg nála. Az angol sajtó szerint a felépülése akár két hónapot is igénybe vehet, így könnyen elképzelhető, hogy csak decemberben térhet vissza.

Scott kiesése komoly érvágás a Bournemouth számára, hiszen az idény elején alapembernek számított. A Premier League első öt fordulójában valamennyi mérkőzésen pályára lépett, összesen 446 percet játszott és egy gólt szerzett. Fontos szerepét a statisztikái is jól mutatják: 250 passzt kísérelt meg 82 százalékos pontossággal, 33 párharcot nyert, kilenc szerelést és nyolc labdaszerzést jegyzett, emellett tíz szögletet is elvégzett. A Bournemouth tehát az egyik legtöbbet foglalkoztatott középpályását veszítette el.

A sérülés körül Angliában kisebb vita is kialakult, a Bournemouth ugyanis állítólag nem volt elégedett azzal, ahogyan Scott helyzetét a válogatottnál kezelték. A játékos már a mérkőzés előtt érzett némi kellemetlenséget, ennek ellenére pályára lépett és hetven percet játszott. Thomas Tuchel ugyanakkor visszautasította, hogy felesleges kockázatot vállaltak volna vele. Az angol szövetségi kapitány szerint Scott teljes értékű edzésmunkát végzett, és a mérkőzés közben maga sem akart lejönni a pályáról. A későbbi vizsgálatok végül komolyabb sérülést mutattak ki, így a Bournemouth várhatóan hosszabb időre kénytelen lesz nélkülözni egyik alapemberét.