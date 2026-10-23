Szörnyen alakult Tóth Alex számára a csütörtöki Bournemouth-AC Milan Európa-liga-mérkőzés. Bár a hazai csapat története egyik legnagyobb győzelmét aratva 3-0-ra legyőzte az olasz együttest, a 20 éves labdarúgót 15 perc után le kellett cserélni. A lefújás után Marco Rose vezetőedző rossz hírekkel szolgált magyar játékosával kapcsolatban.

Tóth Alex sérülést szenvedett a Bournemouth-AC Milan El-mérkőzésen

Fotó: David Blunsden

Bournemouth-AC Milan (Európa-liga)

3-0

Tóth Alex sérülést szenvedett

Tóth Alex azután kapott újra lehetőséget a Bournemouth vezetőedzőjétől, hogy a Sturm Graz elleni El-mérkőzésen végig a kispadon volt, a Sunderland elleni bajnokin pedig a keretbe sem került be. Marco Rose vezetőedző később úgy fogalmazott, mindig nehéz meghozni ezeket a döntéseket, de ebből is látszik, milyen nagy a verseny a csapatba kerülésért.

A 20 éves labdarúgó viszont most kiharcolta, hogy a 62. percben csereként beállva bizalmat kapjon az AC Milan ellen, de 15 perc játék után nem tudta folytatni, és le kellett cserélni.

A lefújás után egymást érték a találgatások az angol sajtóban, vajon mi történhetett a magyar játékossal, majd jött Marco Rose vezetőedző, aki véget vetett ennek és sajnálatos híreket közölt.

Tóth Alex combhajlító-sérülést szenvedett, és megvizsgálják, hogy meddig nem játszhat

– idézi az 50 éves német szakember szavait a Bournemouth Echo.

A 20 éves magyar válogatott labdarúgó sérülésének pontos súlyosságáról és a várható kihagyás időtartamáról tehát később várható hivatalos információ.