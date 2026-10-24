Újabb angol klubbal hozták szóba Tóth Balázst. A Blackburn Rovers magyar válogatott kapusa ezúttal a komoly gondokkal küzdő Norwich Citynél került képbe, az angol sajtó szerint ugyanis a 29 éves hálóőr jelenthetné az egyik megoldást az angol másodosztály kiesőzónájának közelében álló csapat problémáira. Tóth helyzetét különösen érdekessé teszi, hogy a szerződése jövő nyáron lejár Blackburnben, ezért már januárban is lehet esély a klubváltásra.

Tóth Balázs akár már télen klubot válthat Fotó: Csudai Sándor

Tóth Balázs lehet a Norwich megoldása

A Norwich City számára rosszul alakul az idény. A korábban rendszeresen a Premier League-ben szereplő klub 11 forduló után mindössze három győzelemmel áll, nyolcszor kikapott, és jelenleg a 21. helyet foglalja el a 24 csapatos Championshipben. A védekezéssel is komoly gondok vannak, hiszen már 21 gólt kapott a csapat, ennél csak a Preston North End mutatója rosszabb.

A Football League World szerint Philippe Clement vezetőedzőnek minél hamarabb megoldást kell találnia, különben könnyen kiesési harcba sodródhat a csapat. A portál szerint ebben Tóth Balázs is segítséget jelenthetne.

A jelenlegi első számú kapus, Vladan Kovacevic eddig nem nyújtott meggyőző teljesítményt. A bosnyák válogatott játékos 2025 nyarán érkezett, azóta 56 mérkőzésen lépett pályára, de mindössze nyolcszor nem kapott gólt.

Tóth Balázs mellett szólhat, hogy jól ismeri a Championshipet, a Blackburnben pedig már megmutatta, hogy stabil teljesítményre képes. A Norwich számára az is kedvező lehet, hogy a 29 éves kapus szerződése jövő nyáron lejár, így januárban várhatóan nem kellene hatalmas összeget fizetni érte. A Blackburn ugyan szeretné megtartani, a hosszabbításról azonban egyelőre nincs megállapodás. Ha ez a helyzet nem változik, a téli átigazolási időszak komoly fordulópontot jelenthet Tóth jövőjében, hiszen a klub számára is ez lehet az utolsó esély arra, hogy megfelelő összeget kapjon érte.

A 11-szeres magyar válogatott kapus iránt ráadásul még mindig érdeklődik a Celtic, így könnyen lehet, hogy januárban nem a Norwich lesz az egyetlen klub, amelynél ismét előkerül a neve.