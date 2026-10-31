Nem alakult jól Tóth Balázs szombati mérkőzése az angol másodosztályban. A magyar válogatott kapus végig a pályán volt a Blackburn Roversben, amely súlyos, 4–0-s vereséget szenvedett a Swansea City otthonában, ráadásul az angol sajtó sem bánt kesztyűs kézzel a vendégek játékosaival.

Tóth Balázst sem kímélték a Blackburn kiütéses veresége után Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tóth Balázst sem kímélték a Blackburn kiütéses veresége után

A Blackburn már az első félidőben rendkívül nehéz helyzetbe került. Stephen Eustaquio a 11. percben szerezte meg a vezetést a Swansea számára, majd Joseph Opoku a 32., Filip Lissah pedig a 36. percben volt eredményes, így a hazaiak már a szünetben 3–0-ra vezettek. A második félidőben Ross Stewart az 59. percben állította be a 4–0-s végeredményt. A Blackburn teljesítményét jól mutatja, hogy a Swansea gyakorlatilag végig kézben tartotta a mérkőzést. A hazaiak 67 százalékban birtokolták a labdát, 16 lövési kísérletük volt, míg a vendégek mindössze négyszer próbálkoztak, és csupán egyszer találták el a kaput.

Tóth Balázsnak sem volt könnyű meccse. A Lancashire Telegraph értékelésében a magyar kapus mindössze 4-es osztályzatot kapott a tízes skálán, ahol a hatos számít átlagos teljesítménynek. A lap szerint a harmadik kapott gólnál többet tehetett volna, és felvetették, hogy talán a negyedik találatnál is lehetett volna esélye a hárításra, bár utóbbit már ők maguk is szigorú megítélésnek nevezték. Összességében úgy látták, Tóth sem játszott a legjobb formájában, ahogy szinte egyik Blackburn-játékos sem.

A magyar kapus ugyanakkor nem maradt védések nélkül: a mérkőzés statisztikái szerint négyszer is hárítani tudott, csapata széteső védekezése mellett azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy elkerülje a súlyos vereséget.

A Blackburn számára különösen fájó lehet a kudarc, hiszen a Swansea már az első félidőben eldöntötte a találkozót, a vendégek pedig a folytatásban sem tudtak komoly veszélyt jelenteni. Tóth Balázs így egy olyan mérkőzésen kapott négy gólt, amelyen csapata gyakorlatilag végig alárendelt szerepet játszott.