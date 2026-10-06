A 2002-ben Ózdon született Tóth Milán pályafutása korai szakaszában megfordult az ETO FC Győr utánpótlásában, majd a szombathelyi Illés Akadémián pallérozódott. A tehetséges támadó 2019 novemberében mutatkozott be az NB II-ben, alig három évvel később pedig a Haladás házi gólkirályaként szerződött Ausztriába, a Sturm Graz második számú csapatához. Az osztrák klubban 27 másodosztályú meccsen 13 alkalommal volt eredményes, majd egy szezont követően, 2023 nyarán visszatért az akkor még NB II-ben szereplő Vasashoz.

Tóth Milán 2023 nyara óta erősíti a Vasast

Fotó: vasasfc.hu

Tóth Milán nem számított Marco Rossi meghívójára

A fiatal támadó maradhatott volna Ausztriában még egy évet, de a felnőtt csapat edzője nem számolt vele, ezért a távozás mellett döntött, amikor megérkezett a Vasas ajánlata. Az angyalföldi klubnál Tóth gyorsan beilleszkedett, és az NB II-ben hamar kamatoztatni tudta, hogy az osztrák másodosztályban intenzívebb tempójú meccsehez szokott. Első idényében 30 bajnokin 18 gólt szerzett, a másodikban 27/14, a harmadikban pedig 25/7 volt a mérlege az NB II-ben. A Vasas tavasszal feljutott az NB I-be, így Tóth végre az élvonalban is bemutatkozhatott. A mostani évadban 8 bajnokin 2 gólnál és egy gólpassznál jár, a válogatott meghívó azonban óriási meglepetésként érte.

„Felfoghatatlan érzés, nagyon váratlanul ért a meghívás, de rettentően örülök neki.

Meglepetés volt, nem gondoltam volna, hogy a kerethirdetés után még bekerülhetek a válogatottba” – mondta Marco Rossi döntése után Tóth, akinek Sallai Roland sérülése nyitott ajtót a nemzeti csapatba.

Tóth Milán a Vasasból került be a válogatottba

Fotó: vasasfc.hu

Tóth Milán nem egy félős gyerek, de erre ő sem számított

A sokoldalú, mindkét szélen és középen is bevethető támadó a szeptemberi és az októberi Nemzetek Ligája-meccseken is lehetőséget kapott, így hamar eljutott a nulláról négy válogatottságig, holott fél éve még az NB II-ben futballozott. Tóth kétszer kezdett, kétszer csereként kapott lehetőséget Rossitól, az ukránok elleni, szlovákiai meccsen pedig góllal hálálta meg a bizalmat. Az 52. percben Vitális Milán remek passzal hozta helyzetbe a védőkről szépen lemozgó csatárt, aki Anatolij Truin kapussal szemben nem hibázott.