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Tóth Milán tavasszal még az NB II-ben szerepelt, a magyar válogatottba pedig csak idén szeptemberben kapott meghívót Sallai Roland sérülése miatt. A Vasas játékosa az őszi Nemzetek Ligája-meccseken azonban berobbant a nemzeti csapatba, az ukránok elleni találkozón pedig meg is szerezte az első gólját a válogatottban. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan jutott el idáig Tóth Milán.

A 2002-ben Ózdon született Tóth Milán pályafutása korai szakaszában megfordult az ETO FC Győr utánpótlásában, majd a szombathelyi Illés Akadémián pallérozódott. A tehetséges támadó 2019 novemberében mutatkozott be az NB II-ben, alig három évvel később pedig a Haladás házi gólkirályaként szerződött Ausztriába, a Sturm Graz második számú csapatához. Az osztrák klubban 27 másodosztályú meccsen 13 alkalommal volt eredményes, majd egy szezont követően, 2023 nyarán visszatért az akkor még NB II-ben szereplő Vasashoz.

Tóth Milán 2023 nyara óta erősíti a Vasast
Tóth Milán 2023 nyara óta erősíti a Vasast
Fotó: vasasfc.hu

Tóth Milán nem számított Marco Rossi meghívójára

A fiatal támadó maradhatott volna Ausztriában még egy évet, de a felnőtt csapat edzője nem számolt vele, ezért a távozás mellett döntött, amikor megérkezett a Vasas ajánlata. Az angyalföldi klubnál Tóth gyorsan beilleszkedett, és az NB II-ben hamar kamatoztatni tudta, hogy az osztrák másodosztályban intenzívebb tempójú meccsehez szokott. Első idényében 30 bajnokin 18 gólt szerzett, a másodikban 27/14, a harmadikban pedig 25/7 volt a mérlege az NB II-ben. A Vasas tavasszal feljutott az NB I-be, így Tóth végre az élvonalban is bemutatkozhatott. A mostani évadban 8 bajnokin 2 gólnál és egy gólpassznál jár, a válogatott meghívó azonban óriási meglepetésként érte.

„Felfoghatatlan érzés, nagyon váratlanul ért a meghívás, de rettentően örülök neki. 

Meglepetés volt, nem gondoltam volna, hogy a kerethirdetés után még bekerülhetek a válogatottba” – mondta Marco Rossi döntése után Tóth, akinek Sallai Roland sérülése nyitott ajtót a nemzeti csapatba.

Tóth Milán a Vasasból került be a válogatottba
Fotó: vasasfc.hu

Tóth Milán nem egy félős gyerek, de erre ő sem számított

A sokoldalú, mindkét szélen és középen is bevethető támadó a szeptemberi és az októberi Nemzetek Ligája-meccseken is lehetőséget kapott, így hamar eljutott a nulláról négy válogatottságig, holott fél éve még az NB II-ben futballozott. Tóth kétszer kezdett, kétszer csereként kapott lehetőséget Rossitól, az ukránok elleni, szlovákiai meccsen pedig góllal hálálta meg a bizalmat. Az 52. percben Vitális Milán remek passzal hozta helyzetbe a védőkről szépen lemozgó csatárt, aki Anatolij Truin kapussal szemben nem hibázott. 

Az Ukrajna-Magyarország mérkőzés után a Vasas játékosa nem is rejtette véka alá határtalan boldogságát. „Nem nagyon tudok mit mondani, nem így terveztem ezt a két hetet. 

Nem hittem volna, hogy a debütálásom után máris négyszeres válogatott leszek, és meg is szerzem az első gólomat 

a válogatott szünetben. Végtelenül boldog vagyok” – nyilatkozta a 2-1-es magyar siker után Tóth, akinek könnyen ment a beilleszkedés.

Ukraine's defender #13 Illia Zabarnyi (L) and Hungary's forward #20 Milan Toth vie for the ball during the UEFA Nations League Group B2 football match between Ukraine and Hungary in Trnava, Slovakia on October 5, 2026. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Tóth Milán gólt szerzett az Ukrajna-Magyarország meccsen
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

„Nagyon befogadó a brigád, de amúgy se tartom magam egy félős gyereknek. Azért dolgozom majd, hogy minél többet itt lehessek. 

Sok jó edzőm mondta, addig jó, míg odakerül a kapu elé az ember, a helyzetek pedig majd idővel bemennek” – tette hozzá a helyzetkihasználás kapcsán, amiben jól tudja, hogy fejlődnie kell.

 A 24 éves Tóth Milán egy kényszerhelyzet, Sallai Roland sérülése okán került be a magyar válogatottba, de Marco Rossi nagy felfedezettje lett az őszi Nemzetek Ligája-meccseken. A Galatasaray játékosa és a gólerős Varga Barnabás visszatérése után majd kiderül, mennyi lehetőséghez jut a Vasas focistája, de azt már bebizonyította, hogy nem ijed meg a kihívástól, és abszolút lehet rá számítani a nemzeti csapatban.

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