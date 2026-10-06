A 2002-ben Ózdon született Tóth Milán pályafutása korai szakaszában megfordult az ETO FC Győr utánpótlásában, majd a szombathelyi Illés Akadémián pallérozódott. A tehetséges támadó 2019 novemberében mutatkozott be az NB II-ben, alig három évvel később pedig a Haladás házi gólkirályaként szerződött Ausztriába, a Sturm Graz második számú csapatához. Az osztrák klubban 27 másodosztályú meccsen 13 alkalommal volt eredményes, majd egy szezont követően, 2023 nyarán visszatért az akkor még NB II-ben szereplő Vasashoz.
Tóth Milán nem számított Marco Rossi meghívójára
A fiatal támadó maradhatott volna Ausztriában még egy évet, de a felnőtt csapat edzője nem számolt vele, ezért a távozás mellett döntött, amikor megérkezett a Vasas ajánlata. Az angyalföldi klubnál Tóth gyorsan beilleszkedett, és az NB II-ben hamar kamatoztatni tudta, hogy az osztrák másodosztályban intenzívebb tempójú meccsehez szokott. Első idényében 30 bajnokin 18 gólt szerzett, a másodikban 27/14, a harmadikban pedig 25/7 volt a mérlege az NB II-ben. A Vasas tavasszal feljutott az NB I-be, így Tóth végre az élvonalban is bemutatkozhatott. A mostani évadban 8 bajnokin 2 gólnál és egy gólpassznál jár, a válogatott meghívó azonban óriási meglepetésként érte.
„Felfoghatatlan érzés, nagyon váratlanul ért a meghívás, de rettentően örülök neki.
Meglepetés volt, nem gondoltam volna, hogy a kerethirdetés után még bekerülhetek a válogatottba” – mondta Marco Rossi döntése után Tóth, akinek Sallai Roland sérülése nyitott ajtót a nemzeti csapatba.
Tóth Milán nem egy félős gyerek, de erre ő sem számított
A sokoldalú, mindkét szélen és középen is bevethető támadó a szeptemberi és az októberi Nemzetek Ligája-meccseken is lehetőséget kapott, így hamar eljutott a nulláról négy válogatottságig, holott fél éve még az NB II-ben futballozott. Tóth kétszer kezdett, kétszer csereként kapott lehetőséget Rossitól, az ukránok elleni, szlovákiai meccsen pedig góllal hálálta meg a bizalmat. Az 52. percben Vitális Milán remek passzal hozta helyzetbe a védőkről szépen lemozgó csatárt, aki Anatolij Truin kapussal szemben nem hibázott.
Az Ukrajna-Magyarország mérkőzés után a Vasas játékosa nem is rejtette véka alá határtalan boldogságát. „Nem nagyon tudok mit mondani, nem így terveztem ezt a két hetet.
Nem hittem volna, hogy a debütálásom után máris négyszeres válogatott leszek, és meg is szerzem az első gólomat
a válogatott szünetben. Végtelenül boldog vagyok” – nyilatkozta a 2-1-es magyar siker után Tóth, akinek könnyen ment a beilleszkedés.
„Nagyon befogadó a brigád, de amúgy se tartom magam egy félős gyereknek. Azért dolgozom majd, hogy minél többet itt lehessek.
Sok jó edzőm mondta, addig jó, míg odakerül a kapu elé az ember, a helyzetek pedig majd idővel bemennek” – tette hozzá a helyzetkihasználás kapcsán, amiben jól tudja, hogy fejlődnie kell.
A 24 éves Tóth Milán egy kényszerhelyzet, Sallai Roland sérülése okán került be a magyar válogatottba, de Marco Rossi nagy felfedezettje lett az őszi Nemzetek Ligája-meccseken. A Galatasaray játékosa és a gólerős Varga Barnabás visszatérése után majd kiderül, mennyi lehetőséghez jut a Vasas focistája, de azt már bebizonyította, hogy nem ijed meg a kihívástól, és abszolút lehet rá számítani a nemzeti csapatban.
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