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A Vasas futballistájára hosszú kihagyás vár. A magyar válogatott Tóth Milán elülső keresztszalag-szakadást szenvedett az MTK elleni mérkőzésen.

Tóth Milán kezdőként lépett pályára a pénteki MTK-Vasas NB I-es mérkőzésen, ám a 67. percben sérülés miatt le kellett jönnie a pályáról.

Tóth Milán súlyosan megsérült
Tóth Milán súlyosan megsérült
Fotó: vasasfc.hu

MTK-Vasas: Tóth Milán hosszú időre kidőlt a sorból

A Vasas a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy az MRI-vizsgálat alapján kiderült, Tóth Milán bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag, így hosszú kihagyás vár rá. A 24 éves támadó számára minden bizonnyal véget ért az idei szezon.

„Bár pénteken este még volt okunk a bizakodásra, mert a fizikai tünetek alapján nem feltétlenül kellett a legrosszabbra gondolnunk, a mai MRI-vizsgálat kimutatta a szalagszakadást. Ez annyit jelent, hogy Milánt meg kell operálni és pótolni az elszakadt szalagot. 

A műtét időpontjával kapcsolatban még zajlanak az egyeztetések, azt követően ideális esetben nyolc hónap a rehabilitáció” 

– mondta a Vasas csapatorvosa, Dr. Lejkó Dezső a válogatott játékos állapotáról.

Marco Rossi bosszús lehet Tóth Milán sérülése miatt

A Vasas támadója korábban nem szerepelt a nemzeti csapatban, de Marco Rossitól meghívót kapott, és ősszel be is robbant a válogatottba, ugyanis mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen lehetőséget kapott. Tóth Milán az ukránok elleni, szlovákiai meccsen góllal hálálta meg a bizalmat, ám a sérülése miatt a novemberi NL-találkozókon nem léphet pályára.

Tóth remek formába lendült, így Rossi számára érzékeny veszteség lesz a hiánya, igaz, a szövetségi kapitány immár számíthat a sérüléséből felépült Sallai Roland-Varga Barnabás párosra.

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