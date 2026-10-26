Ismert magánklinikán műtik meg a Vasas magyar válogatott labdarúgóját, Tóth Milánt. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a 24 éves támadó elülső keresztszalag-szakadást szenvedett az MTK elleni mérkőzésen, most pedig az is kiderült, hogy az osztrák Innsbruck közelében kerül sor az operációra.

Tóth Milán elülső keresztszalag-szakadást szenvedett

Fotó: Dömötör Csaba

Tóth Milán műtétjére világsztárok magánklinikáján kerül sor

Tóth Milán sérülése a legrosszabbkor jött, mert a 24 éves támadó 10 mérkőzésen 3 góllal és 1 gólpasszal állt az NB I-ben, és teljesítményére Marco Rossi szövetségi kapitány is felfigyelt. A 24 éves támadó ugyan csak utólag – Sallai Roland sérülése miatt – került be a magyar válogatott Nemzetek Ligája-keretébe, de valamennyi találkozón pályára lépett. Sőt, az ukránok elleni második mérkőzésen az első találatát is megszerezte nemzeti színekben.

Nem gondoltam volna, hogy a mostani sorozat végére négyszeres válogatott leszek, de azt sem feltétlen, hogy egyáltalán bemutatkozok. Azt pedig végképp nem, hogy megszerzem az első gólomat. Leírhatatlan érzés ilyen közönség előtt. Nagyon örülök, hogy segíthettem a csapatnak

– nyilatkozta még a válogatott mérkőzésen után Tóth Milán, aki a Vasashoz visszatérve súlyosan megsérült.

Az MTK elleni mérkőzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. A Csakfoci információi szerint pedig a műtétre egy Innsbruck közelében lévő magánklinikán kerül sor.

Korábban olyan világklasszisok térd- és szalagsebészeti beavatkozásait végezték el itt, mint David Alaba, Manuel Neuer, Leroy Sané vagy Lucas Hernández.

Tóth Milán a hírek szerint a műtét után még pár napot Ausztriában tölt majd, aztán a rehabilitációt Magyarországon folytatja.