Különleges időszak következik Tóth Milán életében. A Vasas 24 éves, négyszeres magyar válogatott támadója nemrég sikeres térdműtéten esett át, miközben feleségével hamarosan első gyermekük érkezését várják, így a futballista a rehabilitáció mellett a családjára is több időt fordíthat majd.

„Apaszabadságra” készül Tóth Milán Fotó: MATEJ SAGAN / NurPhoto

„Apaszabadságra” készül Tóth Milán

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Tóth Milán az MTK Budapest elleni, október 16-i bajnokin szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, majd az ausztriai Innsbruckban meg is műtötték. A Vasas támadója a Nemzeti Sportnak elmondta, a beavatkozás a lehető legjobban alakult.

„Hál’ istennek jól sikerült a műtét, "csak" az elülső keresztszalagot kellett megműteni, a porchoz nem kellett hozzányúlni

– mesélte Tóth Milán az NSO-nak, aki hozzátette, az MR-vizsgálat alapján előzetesen még nem lehetett biztosan tudni, hogy a porc is megsérült-e.

A 24 éves labdarúgóra várhatóan körülbelül nyolc hónapos kihagyás vár, rehabilitációja azonban már közvetlenül az operáció után elkezdődött. Tóth Milán helyzetét különlegessé teszi, hogy felesége nyolc hónapos várandós, ráadásul gyógytornászként ő is részt vesz majd férje rehabilitációjában.

A szülésig a feleségem segít a rehabilitációban, de utána valószínűleg egy hónapra az egyik kolléganője foglalkozik velem

– mondta Tóth Milán, aki azt is elárulta, nem szeretett volna számára ismeretlen szakemberrel dolgozni a felépülése során.

A hosszú kényszerpihenőnek ugyanakkor lesz egy igazán örömteli oldala is, hiszen a futballista az első hónapokban sok időt tölthet majd újszülött gyermekével.

Öröm az ürömben, hogy tudok majd otthon babázni az első hónapokban. Viccelődtünk is ezen, hogy én is "apaszabadságra" megyek

– fogalmazott a Vasas játékosa.