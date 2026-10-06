Hivatalosan is vizsgálódik az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) az Írország–Izrael Nemzetek Ligája-mérkőzésen történtek miatt. A vasárnap, a szerbiai Topolyán zárt kapuk mögött lejátszott, 1–1-re végződött találkozó félidejében komoly feszültség alakult ki a két csapat játékosai és stábtagjai között, amikor a felek az öltözők felé tartottak. Az ír válogatott teljesítményért felelős szakembere, Damien Doyle ekkor azt állította, hogy az egyik izraeli játékos leköpte.

Az Írország–Izrael Nemzetek Ligája-mérkőzésen történtek miatt az UEFA-nak is közbe kellett avatkoznia

Fotó: AFP

Az UEFA is közbelépett a köpéses ügyben

Az UEFA hétfőn még csak a játékvezető és a mérkőzés delegáltjának jelentésére várt, kedden azonban megerősítette, hogy az iratok áttanulmányozása után etikai és fegyelmi ellenőrt nevezett ki az eset kivizsgálására. A szervezet közlése szerint a vizsgálat arra irányul, történt-e szabálytalanság a játékosok részéről a félidőben, a játékoskijáróban vagy annak környékén. Az UEFA további részleteket egyelőre nem közölt, az esetleges büntetésről a vizsgálat lezárása után dönthetnek.

Az izraeli kapitány nem látta a történteket

Doyle állítását egyelőre nem bizonyították. Az Izraeli Labdarúgó-szövetség a mérkőzés után nem kívánta kommentálni a köpésre vonatkozó vádat, Ran Ben-Shimon izraeli szövetségi kapitány pedig azt mondta, nem látta az esetet, mert akkorra már az öltözőben tartózkodott. Az ír kapitány szintén nem akart részletesen beszélni róla közvetlenül a találkozó után, jelezve, hogy az ügy az UEFA fegyelmi szerveire tartozik.

A feszültség már jóval a vasárnapi mérkőzés előtt tetőfokára hágott. A két válogatott első, Debrecenben rendezett találkozóját Írország 3–0-ra megnyerte, a visszavágót pedig biztonsági és politikai okok miatt nem Dublinban, hanem Topolyán, nézők nélkül rendezték meg. A meccs előtt nem volt kézfogás és zászlócsere, az ír játékosok fekete karszalagot viseltek, és az izraeli himnusz alatt lehajtották a fejüket.

Hallgrímsson a két mérkőzést követően már azt mondta, szeretné, ha az UEFA a jövőben elkerülné Írország és Izrael összesorsolását. Az izlandi szakember szerint az elmúlt két hét olyan terhet rótt játékosaira és stábjára, amelyet egyetlen válogatottnak sem kívánna.