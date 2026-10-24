A válogatott szünet után hullámvölgybe került az Újpest. Szélesi Zoltán együttese döntetlent játszott Kispesten, majd hazai pályán kikapott a Puskás Akadémiától, most pedig a bajnoki címvédő ETO otthonában szenvedett egygólos vereséget.

Szélesi Zoltán, az Újpest edzője

Fotó: Mirkó István

Az Újpest edzője el fogja venni a labdát a játékosaitól

A győri találkozó után az Újpest edzője elmondta, hogy csapata játéka rendben van, már csak egy kis szerencse hiányzik a jobb eredményekhez.

Ha ez egyszerű lenne, már megváltoztattuk volna. Már mondtam, hogy a srácok szétrúgják a kaput az edzésen, sokat gyakoroltunk. Most elveszem tőlük a labdát, hogy legyenek éhesek.

Ami pozitív, hogy a munka jó irányba halad, mert magát a mérkőzést uraltuk, domináltuk. A számok is ezt mutatják, és aki kint volt, láthatta a mérkőzés képét. Megint csak bosszantó a forgatókönyv: egy beívelés utáni védekezési hibából kaptunk gólt. Ez az egész akkor szép, ha mi is zörgetjük a hálót, és ponttal vagy pontokkal térünk haza. A legnehezebb az lesz a játékosok számára, hogy ne adják fel a hitüket, mert dolgoznak, dolgoznak és dolgoznak. Fizikális téren és a statisztikákban is magasak a mutatóink. Ennek a munkának kell az alapnak lennie, és akkor ennek egyszer fordulnia kell” – mondta Szélesi Zoltán az M4 Sport kamerája előtt.

Aljoša Matko az előző szezonban társgólkirály volt az NB I-ben. Tíz forduló után öt gólnál és négy gólpassznál jár, így az ő teljesítményére nem lehet panasz Újpesten.

„Sok lehetőségünk volt, amelyekből nem szereztünk gólt. Többet érdemeltünk volna, mert megvoltak a helyzeteink, de ilyen a futball. Ha nem rúgod be a helyzeteidet, nem nyered meg a mérkőzést. Jól játszunk, csak a gól hiányzik a játékunkból. De felesleges beszélni erről: ha ez nincs meg, akkor nem nyerünk meccseket. Nem tudom, hogyan lehetne ezen változtatni. Bízom benne, hogy legközelebb több szerencsénk lesz” – mondta a szlovén támadó az M4 Sport kamerája előtt.

A Győr győztes gólját a nyáron igazolt Luka Kulenovic szerezte, aki először talált be az NB I-ben.

Néha az 1–0-s győzelmek a legédesebbek. Az emberek nyilván szeretik nézni a sokgólos meccseket, de nekünk ezek a legédesebbek. Mindent megteszünk a győzelemért, teljesen mindegy, hogy ki lövi a gólokat. Ezzel a lendülettel megyünk tovább, mert meg akarjuk védeni a bajnoki címünket”

– mondta a bosnyák támadó.