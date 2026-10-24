A válogatott szünet után hullámvölgybe került az Újpest. Szélesi Zoltán együttese döntetlent játszott Kispesten, majd hazai pályán kikapott a Puskás Akadémiától, most pedig a bajnoki címvédő ETO otthonában szenvedett egygólos vereséget.
Az Újpest edzője el fogja venni a labdát a játékosaitól
A győri találkozó után az Újpest edzője elmondta, hogy csapata játéka rendben van, már csak egy kis szerencse hiányzik a jobb eredményekhez.
Ha ez egyszerű lenne, már megváltoztattuk volna. Már mondtam, hogy a srácok szétrúgják a kaput az edzésen, sokat gyakoroltunk. Most elveszem tőlük a labdát, hogy legyenek éhesek.
Ami pozitív, hogy a munka jó irányba halad, mert magát a mérkőzést uraltuk, domináltuk. A számok is ezt mutatják, és aki kint volt, láthatta a mérkőzés képét. Megint csak bosszantó a forgatókönyv: egy beívelés utáni védekezési hibából kaptunk gólt. Ez az egész akkor szép, ha mi is zörgetjük a hálót, és ponttal vagy pontokkal térünk haza. A legnehezebb az lesz a játékosok számára, hogy ne adják fel a hitüket, mert dolgoznak, dolgoznak és dolgoznak. Fizikális téren és a statisztikákban is magasak a mutatóink. Ennek a munkának kell az alapnak lennie, és akkor ennek egyszer fordulnia kell” – mondta Szélesi Zoltán az M4 Sport kamerája előtt.
Aljoša Matko az előző szezonban társgólkirály volt az NB I-ben. Tíz forduló után öt gólnál és négy gólpassznál jár, így az ő teljesítményére nem lehet panasz Újpesten.
„Sok lehetőségünk volt, amelyekből nem szereztünk gólt. Többet érdemeltünk volna, mert megvoltak a helyzeteink, de ilyen a futball. Ha nem rúgod be a helyzeteidet, nem nyered meg a mérkőzést. Jól játszunk, csak a gól hiányzik a játékunkból. De felesleges beszélni erről: ha ez nincs meg, akkor nem nyerünk meccseket. Nem tudom, hogyan lehetne ezen változtatni. Bízom benne, hogy legközelebb több szerencsénk lesz” – mondta a szlovén támadó az M4 Sport kamerája előtt.
A Győr győztes gólját a nyáron igazolt Luka Kulenovic szerezte, aki először talált be az NB I-ben.
Néha az 1–0-s győzelmek a legédesebbek. Az emberek nyilván szeretik nézni a sokgólos meccseket, de nekünk ezek a legédesebbek. Mindent megteszünk a győzelemért, teljesen mindegy, hogy ki lövi a gólokat. Ezzel a lendülettel megyünk tovább, mert meg akarjuk védeni a bajnoki címünket”
– mondta a bosnyák támadó.
„Csatárnak hoztak, gólokat kell szereznem. Ez kisebb nyomást is jelentett, de ilyen egy csatár élete. Nem jöttek a gólok, túlságosan rá voltam fókuszálva, de éreztem, hogy ha jönnek a helyzetek, akkor előbb-utóbb a gól is megérkezik” – tette hozzá a 190 centiméter magas támadó, aki a holland Heracles csapatától érkezett kölcsönbe.
OTP Bank Liga, 11. forduló:
ETO FC Győr-Újpest FC 1-0 (1-0)
Győr, ETO Stadion, 6550 néző, v: Derdák
ETO: Petrás - Bennette (Vladiou, 66.), Urblík N., Krpic, Stefulj - Agba - Djukanovic (Bánáti, 66.), Szép, Ricardo (Gavric, 60.), Huszár (Umathum, 75.) - Kulenovic (Marong, 75.)
Újpest: Szappanos - Újváry (Mucsányi Mi, 89.), Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 74.) - Matko, Ljujic (Maier, a szünetben), Szendrei, Krajcsovics (Horváth K., 68.) - Tijani (Vlijter, a szünetben), Amenyido
gólszerzők: Kulenovic (25.)
sárga lap: Szép (51.), Krpic (91.), illetve Ljujic (24.), Újváry (45+1.), Szendrei (54.), Mucsányi Mi. (90.)