A szezonnak nagy reményekkel nekivágó Újpest FC 11 lejátszott bajnokin mindössze 15 pontot szerzett az NB I-ben, így jelenleg a tabella hetedik helyén áll. A lila-fehérek legutóbbi három bajnoki mérkőzésükön nem tudtak nyerni, így kezd fogyni a szurkolók türelme Szélesi Zoltán vezetőedzővel szemben.
- Magyar Kupa, 4. forduló:
- Szeged-Csanád GA–Újpest FC
- Október 29., csütörtök 19:00 (M4 Sport)
Szélesi a múlt hétvégén, a Győr ellen elveszített bajnoki mérkőzés után hangsúlyozta, hogy a csapat játéka rendben van, a statisztikai mutatók is arról árulkodnak, hogy az Újpestnek sokkal több meccset kellett volna nyernie. Szerinte egyszerűen arról van szó, hogy nincs szerencséje a csapatának.
„A srácok szétrúgják a kaput az edzésen, sokat gyakoroltunk. Most elveszem tőlük a labdát, hogy legyenek éhesek” – mondta az M4 Sport kamerája előtt az Újpest edzője az ETO elleni bajnoki után.
A legnehezebb az lesz a játékosok számára, hogy ne adják fel a hitüket, mert dolgoznak, dolgoznak és dolgoznak. Fizikális téren és a statisztikákban is magasak a mutatóink. Ennek a munkának kell az alapnak lennie, és akkor ennek egyszer fordulnia kell”
– tette hozzá Szélesi Zoltán.
Meddig tart a türelem Újpesten?
A 2024 elején tulajdonosváltáson átesett Újpest FC nagy tervekkel vágott neki a szezonnak. Hernádi Zsolt, a csapatot is tulajdonló MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója 2025 nyarán bajnoki címet és tíz éven belül BL-szereplést ígért a szurkolóknak. Igaz, az említett időtávból még csak egy év telt el, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy jó irányban haladna az újpesti projekt.
A Győr elleni vereség után az Újpest-szurkolók egy jelentős csoportja Szélesi Zoltán távozását követelte.
A Lila Sector nevű Facebook-oldalon kiemelik, hogy az Újpest a bajnokság első körének végén mindössze 15 pontot gyűjtött a megszerezhető 33-ból, ami a második legértékesebb kerettel különösen gyenge teljesítmény. Hangsúlyozzák, hogy a csapat játéka továbbra is ötlettelen és stílustalan, a támadójáték szervezettsége pedig egyre több kérdést vet fel. Miközben a vezetőedző a televízióban elemzi a nemzetközi topcsapatok játékát, saját együttesénél továbbra sem látszik az előrelépés. Végezetül felteszik a kérdést: valóban az utánpótlás-válogatottal is megégő Szélesi Zoltán a megfelelő ember a nemzetközi szereplés kiharcolására?
Az Újpest már csak azért sem számíthat könnyű meccsre, mert az előző körben is alaposan megszenvedett a Magyar Kupában egy harmadosztályú csapat otthonában. Szeptember közepén az Újpest az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Dorog otthonában lépett pályára, és végül gól nélküli rendes játékidőt követően Zeke Márió és Krajcsovics Ábel góljaival tudott nyerni a hosszabbításban.
Szegeden már történt egy botrányos edzőváltás
Ami az ellenfelet illeti, az NB II-es Szeged sincs könnyű helyzetben. A csapat a korábbi magyar válogatott Laczkó Zsolt irányításával kezdte meg a szezont, a kerethez pedig számos új játékos érkezett, köztük a 28-szoros válogatott Ádám Martin, aki az NB I-ben gólkirály is volt. Marco Rossi egykori segítőjével azonban rosszul indult a Szeged szezonja: a csapat kilenc forduló alatt csak egy meccset tudott nyerni, így október közepén azonnali hatállyal menesztették Laczkó Zsoltot.
Ezt követően a 39 éves szakember párja, Görög Zita az Instagram-oldalán üzent Laczkó menesztése után.
Laczkó szerint a csapat játéka fejlődött, és az átalakított kerettel végzett munka kezdett beérni. Úgy fogalmazott, hogy emelt fővel és tiszta lelkiismerettel távozik, mert fizikailag és taktikailag felkészített csapatot hagy hátra. Végezetül a klub sportigazgatójának, Adem Kapicnak címzett üzenettel zárta gondolatait:
Remélem, a sportigazgatói irodában is sikerül majd felnőni ahhoz a szakmai szinthez és elszántsághoz, amit a csapat és én is képviseltem”
– olvasható a bejegyzésben.
Laczkó távozása után a korábban Csákváron dolgozó Tóth Balázs vette át a Szeged irányítását. Az új szakember egy Karcag elleni győzelemmel kezdett, múlt hétvégén viszont csapata hazai pályán kapott ki 4–1-re a Diósgyőrtől.
A Szeged 11 forduló alatt mindössze kétszer tudott nyerni az NB II-ben, így tíz ponttal jelenleg a tabella 13. helyén áll, és csak három pont választja el a kiesőzónától.
A másodosztályban bukdácsoló Szeged tehát ideális ellenfélnek tűnik az Újpest számára, azonban éppen az ilyen meccseket a legnehezebb megnyerni. Az újpesti játékosok az utóbbi hetekben folyamatosan kihagyják a helyzeteiket, így kérdéses, hogy csütörtök este sikerül-e feloldaniuk ezt a görcsöt.
Ha sikerül kiharcolniuk a továbbjutást, az lendületet adhat nekik a hátralévő őszi NB I-es meccsekre is. Ha azonban Szegeden is megégnek, akkor könnyen lehet, hogy tényleg elkezd inogni a kispad Szélesi Zoltán alatt.