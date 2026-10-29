A szezonnak nagy reményekkel nekivágó Újpest FC 11 lejátszott bajnokin mindössze 15 pontot szerzett az NB I-ben, így jelenleg a tabella hetedik helyén áll. A lila-fehérek legutóbbi három bajnoki mérkőzésükön nem tudtak nyerni, így kezd fogyni a szurkolók türelme Szélesi Zoltán vezetőedzővel szemben.

Szélesi Zoltán munkájával egyelőre elégedetlenek az Újpest szurkolói

Fotó: Mirkó István

Magyar Kupa, 4. forduló:

Szeged-Csanád GA–Újpest FC

Október 29., csütörtök 19:00 (M4 Sport)

Szélesi a múlt hétvégén, a Győr ellen elveszített bajnoki mérkőzés után hangsúlyozta, hogy a csapat játéka rendben van, a statisztikai mutatók is arról árulkodnak, hogy az Újpestnek sokkal több meccset kellett volna nyernie. Szerinte egyszerűen arról van szó, hogy nincs szerencséje a csapatának.

„A srácok szétrúgják a kaput az edzésen, sokat gyakoroltunk. Most elveszem tőlük a labdát, hogy legyenek éhesek” – mondta az M4 Sport kamerája előtt az Újpest edzője az ETO elleni bajnoki után.

A legnehezebb az lesz a játékosok számára, hogy ne adják fel a hitüket, mert dolgoznak, dolgoznak és dolgoznak. Fizikális téren és a statisztikákban is magasak a mutatóink. Ennek a munkának kell az alapnak lennie, és akkor ennek egyszer fordulnia kell”

– tette hozzá Szélesi Zoltán.

Meddig tart a türelem Újpesten?

A 2024 elején tulajdonosváltáson átesett Újpest FC nagy tervekkel vágott neki a szezonnak. Hernádi Zsolt, a csapatot is tulajdonló MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója 2025 nyarán bajnoki címet és tíz éven belül BL-szereplést ígért a szurkolóknak. Igaz, az említett időtávból még csak egy év telt el, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy jó irányban haladna az újpesti projekt.

A Győr elleni vereség után az Újpest-szurkolók egy jelentős csoportja Szélesi Zoltán távozását követelte.

A Lila Sector nevű Facebook-oldalon kiemelik, hogy az Újpest a bajnokság első körének végén mindössze 15 pontot gyűjtött a megszerezhető 33-ból, ami a második legértékesebb kerettel különösen gyenge teljesítmény. Hangsúlyozzák, hogy a csapat játéka továbbra is ötlettelen és stílustalan, a támadójáték szervezettsége pedig egyre több kérdést vet fel. Miközben a vezetőedző a televízióban elemzi a nemzetközi topcsapatok játékát, saját együttesénél továbbra sem látszik az előrelépés. Végezetül felteszik a kérdést: valóban az utánpótlás-válogatottal is megégő Szélesi Zoltán a megfelelő ember a nemzetközi szereplés kiharcolására?