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Aggasztó hírek érkeztek Rostislav Prokop sérüléséről, aki a Szeged kapujában fájdalmai ellenére is folytatta a játékot. Az Újpest ellen még tizenegyest is védett, mielőtt végül le kellett cserélni.

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az Újpest 3-1-re győzött a Szeged otthonában a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, a mérkőzés egyik legdrámaibb jelenete azonban nem egy gólhoz, hanem a hazaiak kapusához kötődött. Rostislav Prokop sérülten is folytatta a játékot, majd kivédte Horváth Krisztofer tizenegyesét, nem sokkal később azonban már nem tudott tovább védeni.

Sérülten védte ki az Újpest tizenegyesét Rostislav Prokop
Sérülten védte ki az Újpest tizenegyesét Rostislav Prokop Fotó: Szeged

Sérülten védte ki az Újpest tizenegyesét

A találkozó első félidejében a szegedi kapus Vlijterrel szemben szabálytalankodott, amiért az Újpest büntetőhöz jutott. Prokop már az eset után fájlalta a kezét, a pályán ápolásra is szorult, ennek ellenére folytatni tudta a mérkőzést. A tizenegyest Horváth Krisztofer végezte el, a 30 éves kapus azonban remekül érezte az irányt, és hárítani tudta az újpesti játékos lövését.

A bravúr után ugyan még játékban maradt, a sérülése azonban egyre komolyabbnak tűnt. Prokop fájdalmai nem enyhültek, így röviddel később jelezte, hogy nem tudja folytatni a találkozót. A szegedi kapus láthatóan megtörten, könnyeivel küszködve hagyta el a pályát.

Az M4 Sport helyszíni információi szerint az első vizsgálatok alapján felmerült annak a lehetősége is, hogy Prokop keze eltörhetett.

A szegedi kapus így annak ellenére vált a mérkőzés egyik főszereplőjévé, hogy idő előtt véget ért számára a kupameccs: sérülten még kivédte az lilák büntetőjét, mielőtt végleg le kellett cserélni. Az Újpest végül 3-1-re megnyerte az összecsapást, és bejutott a MOL Magyar Kupa következő fordulójába, ahol a Kecskeméttel találkozik. 

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