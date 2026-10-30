Mint arról az Origo Sport is beszámolt, az Újpest 3-1-re győzött a Szeged otthonában a MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában, a mérkőzés egyik legdrámaibb jelenete azonban nem egy gólhoz, hanem a hazaiak kapusához kötődött. Rostislav Prokop sérülten is folytatta a játékot, majd kivédte Horváth Krisztofer tizenegyesét, nem sokkal később azonban már nem tudott tovább védeni.

Sérülten védte ki az Újpest tizenegyesét Rostislav Prokop Fotó: Szeged

Sérülten védte ki az Újpest tizenegyesét

A találkozó első félidejében a szegedi kapus Vlijterrel szemben szabálytalankodott, amiért az Újpest büntetőhöz jutott. Prokop már az eset után fájlalta a kezét, a pályán ápolásra is szorult, ennek ellenére folytatni tudta a mérkőzést. A tizenegyest Horváth Krisztofer végezte el, a 30 éves kapus azonban remekül érezte az irányt, és hárítani tudta az újpesti játékos lövését.

A bravúr után ugyan még játékban maradt, a sérülése azonban egyre komolyabbnak tűnt. Prokop fájdalmai nem enyhültek, így röviddel később jelezte, hogy nem tudja folytatni a találkozót. A szegedi kapus láthatóan megtörten, könnyeivel küszködve hagyta el a pályát.

Az M4 Sport helyszíni információi szerint az első vizsgálatok alapján felmerült annak a lehetősége is, hogy Prokop keze eltörhetett.

A szegedi kapus így annak ellenére vált a mérkőzés egyik főszereplőjévé, hogy idő előtt véget ért számára a kupameccs: sérülten még kivédte az lilák büntetőjét, mielőtt végleg le kellett cserélni. Az Újpest végül 3-1-re megnyerte az összecsapást, és bejutott a MOL Magyar Kupa következő fordulójába, ahol a Kecskeméttel találkozik.