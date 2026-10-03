Az UEFA kijelölte a hétfő esti Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés játékvezetőjét. A találkozót a horvát Igor Pajac vezeti, akinek neve a magyar futballszurkolók számára sem lehet ismeretlen: korábban többek között a Ferencváros európai kupamérkőzésein is közreműködött, pályafutását pedig több nagy port kavaró játékvezetői döntés is kísérte.

Igor Pajac korábban a Ferencváros több mérkőzését is vezette, most pedig az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen fújja a sípot Fotó: AFP

Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája

Hétfő, 20:45, Tv: M4 Sport

Ukrajna–Magyarország: a Fradi régi ismerőse, Igor Pajac vezeti a mérkőzést

A 41 éves horvát játékvezető legutóbb augusztusban, a Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-selejtezőn került a magyar szurkolók látóterébe. A Fradi 1–0-ra megnyerte a törökországi találkozót, a lefújás után azonban a hazaiak rendkívül elégedetlenek voltak Pajac teljesítményével. A Trabzonspor több büntetőgyanús szituációt is számonkért rajta, a török sajtóban pedig komoly kritikákat kapott a horvát bíró.

Azonban Pajac nem először vezetett Ferencváros-mérkőzést. 2024 októberében ő dirigálta a Tottenham elleni Európa-liga-találkozót is, amelyet az angol együttes 2–1-re nyert meg a Groupama Arénában. A mérkőzésen Varga Barnabás gólját les miatt érvénytelenítették, a döntés pedig komoly vitát váltott ki. A horvát játékvezető pályafutásának egyik legnagyobb botránya azonban különösen érdekes magyar szempontból.

A 2020-as Rijeka–Osijek Horvát Kupa-elődöntőn Pajac kiállította az akkor az Eszéket erősítő Kleinheisler Lászlót.

A találkozó játékvezetését később a horvát bírói bizottság is megvizsgálta, és három kulcsfontosságú, elfogadhatatlan hibát állapított meg. Pajacot és a VAR-bírót ezt követően a szezon hátralévő részére felfüggesztették.

Az esetből Horvátországban hatalmas botrány kerekedett, Pajac pedig később arról beszélt, hogy a történtek őt és családját is megviselték. Azt ugyanakkor határozottan visszautasította, hogy szándékosan hozott volna hibás döntéseket. A horvát játékvezető azóta sem kerülte el teljesen a vitás helyzeteket: 2026 márciusában a Vukovar–Rijeka bajnokin került ismét a figyelem középpontjába, amikor egy VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt. A horvát játékvezetői bizottság később megállapította, hogy Pajac eredeti döntése, vagyis a játék továbbengedése volt helyes, így a VAR-nak sem kellett volna közbeavatkoznia.