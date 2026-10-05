Kemény hangnemben írt Kerkez Milosról az ukrán sajtó a hétfői Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A Georgia ellen győztes gólt szerző magyar védő begyűjtötte második sárga lapját a Nemzetek Ligájában, ezért eltiltás miatt nem léphet pályára Nagyszombatban, vasárnap pedig már el is hagyta a válogatott edzőtáborát. Az ukrán Sport.ua „Magyarország sztárprovokátoraként” emlegette Kerkezt, és azt írta, hogy „utolérte a karma”, miközben a korábbi magyar–ukrán meccsen történt balhét és a játékos édesapjának nagy visszhangot kiváltó bejegyzését is felelevenítette.

Kerkez Milos biztosan nem lép pályára az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája

20:45, Tv: M4 Sport

„Utolérte a karma” – keményen beleszálltak Kerkez Milosba

Az ukrán Sport.ua nem finomkodott, amikor Kerkez Milos eltiltásáról számolt be. A portál „Utolérte a karma. Magyarország sztárprovokátora nem játszik Ukrajna ellen” címmel közölt cikket a Liverpool védőjéről, és rögtön felidézte a két válogatott előző, budapesti mérkőzésének feszült hajráját is.

A szeptemberi találkozó végén komoly lökdösődés alakult ki a játékosok között, amelyben Szoboszlai Dominik, Viktor Cigankov és Kerkez is érintett volt. A magyar védő Szoboszlai védelmére kelt, majd Cigankovval is összekapott. Kerkez éppen ezen a mérkőzésen kapta meg az első sárga lapját a sorozatban, amelyhez Georgia ellen jött a második figyelmeztetés, így most automatikusan ki kell hagynia az ukránok elleni visszavágót.

Az ukrán lap erre építette fel a „karma” megfogalmazást, de nem állt meg a pályán történteknél. A Sport.ua ismét elővette Kerkez édesapjának, Sebastijan Kerkeznek a budapesti találkozó után közzétett bejegyzését is. Mint arról az Origo is beszámolt, a játékos édesapja egy olyan képet osztott meg az Instagramon, amely a fia és Cigankov közötti összetűzés egyik pillanatát örökítette meg, a poszthoz pedig a Russian Paradise című orosz nyelvű zeneszámot választotta. A bejegyzés nagy visszhangot váltott ki Ukrajnában, több ottani sportoldal is foglalkozott vele. A történtek után Kerkez és édesapja neve a Mirotvorec nevű ukrán adatbázisban is megjelent. Az oldalon súlyos vádakat fogalmaztak meg velük szemben, ezek azonban kizárólag a Mirotvorec állításai.