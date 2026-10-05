Kemény hangnemben írt Kerkez Milosról az ukrán sajtó a hétfői Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A Georgia ellen győztes gólt szerző magyar védő begyűjtötte második sárga lapját a Nemzetek Ligájában, ezért eltiltás miatt nem léphet pályára Nagyszombatban, vasárnap pedig már el is hagyta a válogatott edzőtáborát. Az ukrán Sport.ua „Magyarország sztárprovokátoraként” emlegette Kerkezt, és azt írta, hogy „utolérte a karma”, miközben a korábbi magyar–ukrán meccsen történt balhét és a játékos édesapjának nagy visszhangot kiváltó bejegyzését is felelevenítette.
Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája
- 20:45, Tv: M4 Sport
„Utolérte a karma” – keményen beleszálltak Kerkez Milosba
Az ukrán Sport.ua nem finomkodott, amikor Kerkez Milos eltiltásáról számolt be. A portál „Utolérte a karma. Magyarország sztárprovokátora nem játszik Ukrajna ellen” címmel közölt cikket a Liverpool védőjéről, és rögtön felidézte a két válogatott előző, budapesti mérkőzésének feszült hajráját is.
A szeptemberi találkozó végén komoly lökdösődés alakult ki a játékosok között, amelyben Szoboszlai Dominik, Viktor Cigankov és Kerkez is érintett volt. A magyar védő Szoboszlai védelmére kelt, majd Cigankovval is összekapott. Kerkez éppen ezen a mérkőzésen kapta meg az első sárga lapját a sorozatban, amelyhez Georgia ellen jött a második figyelmeztetés, így most automatikusan ki kell hagynia az ukránok elleni visszavágót.
Az ukrán lap erre építette fel a „karma” megfogalmazást, de nem állt meg a pályán történteknél. A Sport.ua ismét elővette Kerkez édesapjának, Sebastijan Kerkeznek a budapesti találkozó után közzétett bejegyzését is. Mint arról az Origo is beszámolt, a játékos édesapja egy olyan képet osztott meg az Instagramon, amely a fia és Cigankov közötti összetűzés egyik pillanatát örökítette meg, a poszthoz pedig a Russian Paradise című orosz nyelvű zeneszámot választotta. A bejegyzés nagy visszhangot váltott ki Ukrajnában, több ottani sportoldal is foglalkozott vele. A történtek után Kerkez és édesapja neve a Mirotvorec nevű ukrán adatbázisban is megjelent. Az oldalon súlyos vádakat fogalmaztak meg velük szemben, ezek azonban kizárólag a Mirotvorec állításai.
Nemcsak a Sport.ua vette elő ismét a magyar válogatott játékosát. Az UkrFootball szintén külön cikkben számolt be az eltiltásáról, és már a címében „botrányos magyarként” emlegette Kerkezt. Az ukrán sajtóban tehát a mostani sárga lap és az eltiltás gyorsan összekapcsolódott a két csapat előző mérkőzésén történtekkel.
Kerkez reagált az ukránoknál nagy visszhangot kiváltó ügyre
Kerkez időközben maga is megszólalt a történtekkel kapcsolatban. A magyar válogatott védője hangsúlyozta, hogy nem támogat semmilyen agressziót, a budapesti mérkőzésen kialakult összetűzésben pedig saját elmondása szerint egyszerűen csapattársát és barátját, Szoboszlai Dominikot védte. Hozzátette, hogy ugyanígy cselekedett volna bármelyik másik ellenféllel szemben is.
Ezek után édesapja bejegyzésére is kitért. Kerkez világossá tette, hogy ő és az apja két külön ember, ezért nem lehet őt felelőssé tenni azért, amit édesapja a saját közösségi oldalán megoszt.
A Liverpool játékosa hétfőn már nem tud a pályán válaszolni az ukrán sajtóban megjelent kemény szavakra. A Georgia ellen begyűjtött második sárga lapja miatt eltiltását tölti, vasárnap pedig elhagyta a magyar válogatott edzőtáborát is, így Marco Rossi együttese nélküle utazik Nagyszombatba az Ukrajna elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre.